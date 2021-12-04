反对防疫措施 欧洲多地抗议活动引爆冲突

（德国之声中文网）比利时警方表示，大约八千人参加了周日的抗议集会，示威者反对政府收紧防疫措施的决定。当地媒体报道称曾有示威者向警方投掷石块和鞭炮，而警方则回以催泪瓦斯和高压水枪。

示威现场的图片显示，身着防爆设备的警察用铁丝网设置了路障。警方表示，冲突中共有四名示威者和两名警察受伤，大约20名示威者被捕。

媒体报道称，示威游行最初是在和平氛围中进行的，示威者当中包括大批疫苗反对者，他们高举"对疫苗说不"、"捍卫自由"等标语。还有一群妇女高喊"不要给我们的孩子施打疫苗"等口号。

一条标语上将黄星作为未接种疫苗者的标识。而这种黄星标识曾是当年纳粹统治时期强加于犹太人的标识。

数天前，由于疫情趋于严重，比利时政府下令收紧了防疫措施，其中包括六岁以上儿童必须佩戴口罩，减少及限制私人社交活动等等。尤为令示威者不满的是，一段时间以来，未接种疫苗者已被禁止进入餐厅和酒吧。

两周前的另一次反防疫措施示威集会曾有三万五千人参加，示威者同警方发生了激烈的冲突。一些示威者在街头点起篝火，并对警方发动攻击。

周日的示威集会中，警力明显得到增强。布鲁塞尔的重要街区，由全副武装的特种部队官兵担当警戒。警方还出动了直升机和无人机从空中监控局面。

本周末，欧洲多个城市都有反对防疫措施的人们走上街头进行抗议。仅在维也纳，就有超过四万人参与了抗议集会，气氛一度相当紧张。他们对政府计划从明年二月推行接种疫苗义务表示强烈不满。除比利时和奥地利之外，德国、荷兰、意大利以及卢森堡也都发生了抗议集会。

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美国防疫专家福奇：奥密克戎似乎鲜有重症感染

过去几周以来，随着感染人数急剧增多，以及变异毒株奥密克戎（omicron)的迅速传播，欧洲很多国家都收紧了防疫措施。

尽管有关新变种的数据还很不全面，但美国防疫专家福奇（ Anthony Fauci）已表示，初步迹象显示，这种新变异毒株并不会引发重症感染。担任拜登总统防疫顾问的福奇对CNN表示，这种新变异毒株传播很快，但就目前掌握的病例来看，这一毒株似乎不大会引发重症。

不过，福奇也强调："尽管现在有了一些令人鼓舞的信号，但我们仍需高度戒备，因为现在对新型变异毒株做出全面评估为时尚早。"他表示，试验室正在对omicron开展研究，以便澄清现有疫苗是否对这一变异毒株有效以及它是否可以引发重症等问题。

(德新社，美联社，法新社，路透社）

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