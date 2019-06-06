反对港府修法 法律界千人黑衣游行

（德国之声中文网）香港法律界人士周四（6月6日）举行"黑衣游行"，反对修订《逃犯条例》。据香港媒体报道，游行队伍于下午六时从终审法院出发，抵达政府总部后，面向大楼默立三分钟，抗议政府修订《逃犯条例》。

参加游行的法律界知名人士包括大律师公会现主席戴启思、前主席陈景生、资深大律师兼公民党主席梁家杰、民主党创建人李柱铭等人。

据新闻网站香港01报道，这是回归以来香港法律界第五次发起黑衣静默游行。公民党法律界议员郭荣铿表示，有2500到3000人参与黑衣游行，是回归以来参与人数最多的一次。警方则指最高峰时有880人参与。

前监警会主席黄福鑫对媒体表示，修例完全不合逻辑，并批评政府不愿聆听法律界意见，"撤走"香港与中国之间的法律防火墙，因此他没办法不出来参加游行。

郭荣铿表示，修例对香港法治造成极大和不可逆转的破坏。他还指出，香港法律界已齐心一致清楚表达了反对修例的讯息。

本周，香港律师会（Law Society）就《逃犯条例》修订草案发布了一份详细的批评意见。而此前香港大律师公会（Bar Association）以及多个商会组织也已对草案表达了反对意见。此外，包括3名法官在内的十余名具有影响力法律界代表也罕见发声，尖锐批评修订草案，称这是对香港司法体系的一次重大挑战。

在游行当天，香港大律师公会再发表一份对修订草案的补充意见书，重点对修订《逃犯条例》的必要性、程序正确与否、实际效用，以及当事人权利保障的充分性提出具体质疑。

香港律政司已对法律界人士黑衣游行做出回应，称修例目的是为处理台湾杀人案，同时堵塞现行刑事司法互助制度的漏洞，强调按照《条例草案》订定的特别移交安排，在保障涉案人方面只会比现行《逃犯条例》规定的更多，不会减少。

批评者指林郑月娥领导下的香港特区政府限制了针对此次修正案的公开咨询，并且力推立法会在夏休期前通过法案。下周，立法会将就《逃犯条例》修订案进行二读。而反对修例的倡议组织已呼吁香港市民于周日（6月9日）再度上街参与"反恶法游行"。