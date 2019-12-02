反对涉港、涉疆法案的唯一一名美众议员

(德国之声中文网) 马西(Thomas Massie)在投票后发表推特称，他此次对《维吾尔人权法案》投反对票的原因与两星期前反对涉及香港法案的原因一样："如果我国政府介入别国的内部事务，就相当于邀请别国政府也来干涉我国的内政。"他还建议，所有质疑他投反对票的人都应该首先自问：是否已经在这个议题上有了足够的实际行动，比如坚持一个星期拒买任何中国制造的产品。

马西在两周前投票反对《香港人权与民主法案》时，也对外界表示，他虽然赞同法案中90%的内容，但是不同意就此实施针对中国的制裁。

另类政客

现年48岁的马西持有麻省理工学院的电气工程本科学位与机械工程硕士学位，求学期间曾获颁多个发明创新奖项，并和后来的妻子成立了企业，研发3D打印、人机接口等技术，在毕业前就获得了二十余项专利。此后，他与妻子将企业出售，回到家乡经营农场。2010年，马西步入政坛，并且从2012年起担任国会众议员，连任至今。

在美国政坛，马西多少有些另类。作为共和党籍议员，他支持在捍卫合法持枪权的基础上予以适当控枪，还是一名可再生能源的狂热粉丝，在从政前就与妻子自己动手将自家住宅改造为完全不需要外部供电的房屋，只依赖太阳能与生物质能发电装置，彻底挥别电力公司。他是特朗普的铁杆支持者，即便在以农业为传统经济支柱的选区遭受中美贸易争端重大冲击的情况下也不改变这一立场。

在外交政策上，马西既反对共和党基于利益的干预政策，也反对民主党基于道德的对外干预。他投票支持从也门撤走美军。特朗普突然宣布从叙利亚北部撤军时，马西也反对就此谴责特朗普总统。在制裁俄罗斯、伊朗、朝鲜的议案表决中，马西也是国会中极少数投反对票的议员。他还曾经反对将以色列称为"美国的战略伙伴"，该议案后来以410票赞成、1票反对获得通过。

鉴于他屡屡在呈现一边倒的表决中独自投反对票，美国《政治》杂志(Politico)曾经在2014年称他为Mr. No ----"反对派先生"。