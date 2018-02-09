反对派领导人胜选 马尔代夫政坛变天

（德国之声中文网）即使在马尔代夫国内，萨利赫（Ibrahim Mohamed Solih）的名字在不久前也还不太为人所知。这一状况现在骤然改变。54岁的萨利赫周日早间在首都马累宣布自己在总统选举中胜出。随后选举委员会证实，萨利赫获得了58.3%的选票，现任总统亚明（Abdulla Yameen）得票率为41.7%。独立新闻网站mihaaru.com最先公布了这一结果。

争取和平权力交接

萨利赫呼吁亚明，保障和平的权力交接，并释放政治犯。他说："（选举释放的）信息很明确：民众希望变革、和平与公正。我呼吁阿卜杜拉·亚明尊重人民的意愿，实现和平、平稳的权力过渡。"此次选举中，萨利赫是亚明唯一的竞选对手。萨利赫成功地将不同反对派结成联盟。由于亚明的大部分批评者都已被关进监狱或流亡国外，此前普遍认为，反对派在选举中获胜的可能性极小。

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亚明2013年当选总统后，以威权方式执政。今年2月，亚明宣布全国进入紧急状态，并下令逮捕了最高法院的两名法官。当时法院裁决，当局须释放政治犯，并撤回此前剥夺数名反对派议员资格的决定，而亚明的执政党将由此失去议会多数地位。亚明的做法在国际上引起尖锐批评。联合国称之为"对民主的极端侵犯"。

中印角力的势力范围

马尔代夫是个由将近1200个岛屿组成的岛国，人口约40万，大多信仰伊斯兰教。由于其在印度洋上的地理位置，具有重要的战略意义。中国和印度争相在此扩展影响力。亚明政府治下，马尔代夫逐步向北京靠拢，同长期以来的保护国印度拉开了距离。中国方面出资在该国兴建了一些基础设施项目。

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马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 反对派遭严打 2018年初，总统亚明宣布全国进入紧急状态，这一状况持续了数周。该国的大多数反对派政治家都在狱中，批评政府的记者受到威胁或被迫噤声。9月23日举行的总统选举不能称之为公平、自由。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 多数国民受穷 马尔代夫由一千多个岛屿组成，人口近40万，他们中的大多数生活在贫困中。这一问题在首都马累尤为严重。马累是世界上人口密度最大的城市之一。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 天堂里的垃圾 大量旅游者在马尔代夫留下了成堆的垃圾，成为这个岛国面临的一大问题。据官方统计，每位游客平均每天在这里制造3.5公斤的垃圾。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 气候变暖即末日 马尔代夫的平均海拔只略微高出海平面。如果像气候专家所预测的那样，海平面继续升高，本世纪末马尔代夫的大部分国土将被淹没。为了引起国际关注，该国第一位民主选举产生的总统于2009年举行了一次“水下内阁会议”。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 经济上转向依赖中国 中国的“一带一路”项目也延伸到了印度洋岛国马尔代夫。随着像“友谊桥”这样的大型基础设施投资项目，马尔代夫在经济上对中国的依赖性在增强。这在印度尤其引起忧虑，因为长期以来马累和新德里的关系十分密切。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 “圣战者”的故乡 从人口比例来看，来自马尔代夫、投奔“伊斯兰国”的“圣战者”数量超过其他任何一个国家。社会问题丛生、有组织犯罪和极端布道者成为极端化的沃土。分析人士认为，在此间为许多清真寺和古兰经学校出资的沙特阿拉伯要为此负主要责任。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 游客的世外桃源 每年到马尔代夫度假的德国旅游者数量将近10万。该国紧绷的政治局势，一般游客无从察觉。一段时间以来，德国外交部建议国民到马尔代夫旅行应多加小心，并尽量避免在首都马累活动。



据人权组织人权观察称，亚明在总统选举几天前更改了选举条例，剥夺了许多选民的投票资格。在上周六（9月22日）选举前一天，警方搜查了反对派总部，据称原因是涉嫌"非法活动"。欧盟和联合国都拒绝派观察员监督马尔代夫大选。

叶宣/乐然（法新社、美联社等）