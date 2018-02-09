反对派领导人胜选 马尔代夫政坛变天

这是一条轰动新闻：谁都没有料到，反对派议员萨利赫会赢得马尔代夫总统大选。此前，意欲连任的总统亚明甚至临时更改了选举规则，但即便如此也无济于事。
（德国之声中文网）即使在马尔代夫国内，萨利赫（Ibrahim Mohamed Solih）的名字在不久前也还不太为人所知。这一状况现在骤然改变。54岁的萨利赫周日早间在首都马累宣布自己在总统选举中胜出。随后选举委员会证实，萨利赫获得了58.3%的选票，现任总统亚明（Abdulla Yameen）得票率为41.7%。独立新闻网站mihaaru.com最先公布了这一结果。
争取和平权力交接
萨利赫呼吁亚明，保障和平的权力交接，并释放政治犯。他说："（选举释放的）信息很明确：民众希望变革、和平与公正。我呼吁阿卜杜拉·亚明尊重人民的意愿，实现和平、平稳的权力过渡。"此次选举中，萨利赫是亚明唯一的竞选对手。萨利赫成功地将不同反对派结成联盟。由于亚明的大部分批评者都已被关进监狱或流亡国外，此前普遍认为，反对派在选举中获胜的可能性极小。
亚明2013年当选总统后，以威权方式执政。今年2月，亚明宣布全国进入紧急状态，并下令逮捕了最高法院的两名法官。当时法院裁决，当局须释放政治犯，并撤回此前剥夺数名反对派议员资格的决定，而亚明的执政党将由此失去议会多数地位。亚明的做法在国际上引起尖锐批评。联合国称之为"对民主的极端侵犯"。
中印角力的势力范围
马尔代夫是个由将近1200个岛屿组成的岛国，人口约40万，大多信仰伊斯兰教。由于其在印度洋上的地理位置，具有重要的战略意义。中国和印度争相在此扩展影响力。亚明政府治下，马尔代夫逐步向北京靠拢，同长期以来的保护国印度拉开了距离。中国方面出资在该国兴建了一些基础设施项目。
据人权组织人权观察称，亚明在总统选举几天前更改了选举条例，剥夺了许多选民的投票资格。在上周六（9月22日）选举前一天，警方搜查了反对派总部，据称原因是涉嫌"非法活动"。欧盟和联合国都拒绝派观察员监督马尔代夫大选。
叶宣/乐然（法新社、美联社等）
马尔代夫前副总统艾哈迈德（Jameel Ahmed）接受德国之声采访时表示，马尔代夫总统亚明（Abdulla Yameen）拘捕大法官、违反宪法后，该国需要国际支持来解决政治危机。 (13.02.2018)