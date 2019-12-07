 反对新身份法抗议继续 莫迪拒绝让步 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.12.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

反对新身份法抗议继续 莫迪拒绝让步

印度《公民身份修正案》引发大规模抗议活动，但是总理莫迪拒绝让步。同时，印度最高法院拒绝延缓执行该法。

Indien Demonstranten Protest (Reuters/A. Abidi)

新德里12月17日街头抗议活动

（德国之声中文网）周三（12月18日），针对引发争议的印度《公民身份修正案》的大规模抗议活动持续进行到了第7天，但是印度总理莫迪仍然拒绝让步。

同日，印度最高法院同意在明年1月22日举行反对新法的听证会，但是拒绝在听证会之前阻止该法律生效。

在过去6天内，冲突和骚乱已导致6人死亡，多人受伤。

抗议者质疑印度议会上周通过的《公民身份修正案》。根据该修正案，在2015年之前因宗教迫害从阿富汗、孟加拉国、巴基斯坦迁移到印度的非法移民将能取得印度公民身份，但是这些非法移民不包括穆斯林。

莫迪领导的印度民族主义执政党认为，该措施将保护受迫害的少数民族。批评者说，《公民身份修正案》（CAA）将使印度的穆斯林边缘化。

莫迪否认该法案将侵犯其他族群公民权利的说法。

他在一场政治集会上说："就像刻在石头上一样清楚，CAA不会影响任何公民的权利，包括穆斯林、印度教徒、基督徒或其他任何人。"他还指责反对党国大党"宣传暴力及制造恐惧氛围"。

莫迪亲信、内政部长沙阿（Amit Shah）说："我个人和我们的政府都坚如磐石，不会在公民权利问题上向抗议者让步。"

抗议规模有多大？

周二，在首都新德里，许多学生走上街头参加抗议。警察发射催泪弹并设置了路障。

在该市穆斯林聚居地区，成千上万的抗议者向警察投掷石块，烧毁公共汽车和警察岗哨，街道上充斥着催泪瓦斯的味道。

警方称，在北部地区，有 113人因为在社交媒体上发布过分的异议信息而被捕。

在西孟加拉邦，一名抗议者向警察投掷了一颗自制炸弹，三名警员被炸伤。

Indien Studentenprotest (Reuters/A. Dave)

大学生在新德里举行抗议

接下来将会怎样？

反对者周三决定继续在全国范围内举行抗议活动，但是莫迪让步的可能性很小，动荡的状况将会持续下去。

西孟加拉邦的抗议者戈什（Gautam Ghosh）接受采访时说："新法将分裂国家。"他参加了该州首府加尔各答的两万人游行。 "如果联邦政府试图实施新法，更多的流血事件将会发生。人们将不会接受它。"

新法涉及的三个穆斯林占人口多数的国家是阿富汗、孟加拉国和巴基斯坦。巴基斯坦总理伊姆兰·汗（Imran Khan）此前曾表示，莫迪的政策可能会导致难民危机。

 

张平/李鱼（法新社、路透社）

相关内容

Indien Protest gegen der Vergewaltigung einer Studentin in New Delhi

印度：强奸受害者去法庭路上遭纵火袭击身亡 07.12.2019

一名印度女孩在前往法庭的路上遭一伙男子袭击和纵火焚烧，不幸身亡。袭击者中，有两名正是被控强奸这名女孩的嫌犯，法院原本计划当天就这起发生在3月份的强奸案开庭审理。

Indien Neu Dehli | Angela Merkel bei Narendra Modi

默克尔出访印度 雾霾笼罩新德里 01.11.2019

联邦总理默克尔抵达印度进行访问，在雾霾笼罩下的新德里受到军人仪仗队的欢迎。默克尔赞扬了德印两国间的良好关系。

Indien Supreme Court in New Delhi Oberster Gerichtshof

印巴开放特别通道供印度锡克教徒朝圣 09.11.2019

印度与巴基斯坦周六迎来历史性的一刻。印巴首次开放特殊通道，允许印度锡克教徒跨越边境前往位于巴基斯坦的锡克教圣庙朝圣。

广告

媒体看中国

Illustration 5G

德语媒体：排除华为就能万事大吉？

围绕华为争议，德国《商报》认为，简单粗暴地不允许华为参与5G网络建设，并不能提升通信网络的安全性，因为诺基亚、爱立信等竞争对手也在中国生产。《焦点杂志》则指出，德国若排除华为，恐怕会面临韩国乐天集团的命运。  