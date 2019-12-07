反对新身份法抗议继续 莫迪拒绝让步

（德国之声中文网）周三（12月18日），针对引发争议的印度《公民身份修正案》的大规模抗议活动持续进行到了第7天，但是印度总理莫迪仍然拒绝让步。

同日，印度最高法院同意在明年1月22日举行反对新法的听证会，但是拒绝在听证会之前阻止该法律生效。

在过去6天内，冲突和骚乱已导致6人死亡，多人受伤。

抗议者质疑印度议会上周通过的《公民身份修正案》。根据该修正案，在2015年之前因宗教迫害从阿富汗、孟加拉国、巴基斯坦迁移到印度的非法移民将能取得印度公民身份，但是这些非法移民不包括穆斯林。

莫迪领导的印度民族主义执政党认为，该措施将保护受迫害的少数民族。批评者说，《公民身份修正案》（CAA）将使印度的穆斯林边缘化。

莫迪否认该法案将侵犯其他族群公民权利的说法。

他在一场政治集会上说："就像刻在石头上一样清楚，CAA不会影响任何公民的权利，包括穆斯林、印度教徒、基督徒或其他任何人。"他还指责反对党国大党"宣传暴力及制造恐惧氛围"。

莫迪亲信、内政部长沙阿（Amit Shah）说："我个人和我们的政府都坚如磐石，不会在公民权利问题上向抗议者让步。"

抗议规模有多大？

周二，在首都新德里，许多学生走上街头参加抗议。警察发射催泪弹并设置了路障。

在该市穆斯林聚居地区，成千上万的抗议者向警察投掷石块，烧毁公共汽车和警察岗哨，街道上充斥着催泪瓦斯的味道。

警方称，在北部地区，有 113人因为在社交媒体上发布过分的异议信息而被捕。

在西孟加拉邦，一名抗议者向警察投掷了一颗自制炸弹，三名警员被炸伤。

大学生在新德里举行抗议

接下来将会怎样？

反对者周三决定继续在全国范围内举行抗议活动，但是莫迪让步的可能性很小，动荡的状况将会持续下去。

西孟加拉邦的抗议者戈什（Gautam Ghosh）接受采访时说："新法将分裂国家。"他参加了该州首府加尔各答的两万人游行。 "如果联邦政府试图实施新法，更多的流血事件将会发生。人们将不会接受它。"

新法涉及的三个穆斯林占人口多数的国家是阿富汗、孟加拉国和巴基斯坦。巴基斯坦总理伊姆兰·汗（Imran Khan）此前曾表示，莫迪的政策可能会导致难民危机。

张平/李鱼（法新社、路透社）