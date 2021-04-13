反对排核废水入海 中方召见日本驻华大使

围绕日本宣布将以海洋排放方式处置福岛核电站事故废水，中国召见日本驻华大使提出严正交涉，要求日方收回决定，在同利益攸关方和国际机构协商一致之前，不得擅自启动核废水排海。
（德国之声中文网）中国外交部部长助理吴江浩4月15日召见日本驻华大使垂秀夫，就日本政府决定提出严正交涉。吴江浩称日方有关决定涉嫌违反国际法和国际规则，中方对此表示强烈不满和坚决反对。他表示，中方强烈敦促日方重新审视福岛核电站事故废水处置问题，收回排放入海错误决定；在国际机构框架下成立包括中国专家在内的联合技术工作组，确保核废水处置问题严格接受国际评估、核查和监督；在同利益攸关方和国际机构协商一致之前，不得擅自启动核废水排海。中方将保留作出进一步反应的权利。
中国外交部发言人赵立坚4月16日在回答有关日本排放核废水的提问时说，“我要强调的是，核废水排海不能成为第一选项，更不能成为唯一选项。日本应对全人类负责，对子孙后代负责，重视并重新审视，收回错误决定。”
日本政府4月13日召开内阁会议，正式决定将福岛第一核电站上百万吨核废水过滤和稀释后排放入海。据报道，福岛第一核电站的运营商东京电力公司计划将于2022年核电站的蓄水箱水满时，开始向海洋排放130万吨受污染的废水，整个过程预计将持续数十年。东京电力称，核电厂现已经累积约124万吨核废水，预计到2022年秋，福岛第一核电站院内总计可储存137万吨废水的储水罐将被装满，院内无处可新建储水罐。此外，该地区地震频繁，存在核废水泄漏的风险。目前的计划是使用强力过滤器去掉水中除氚以外的所有放射性物质。日本政府称，经过处理后的废水辐射水平将低于饮用水的辐射水平。
日方宣布这一决定后，美国国务院发表声明，支持日本的决定，称这一决定“符合全球公认的核安全标准”。中国外交部发言人4月13日则表示，日本“单方面决定以排海方式处置福岛核电站事故核废水”的做法“极其不负责任，将严重损害国际公共健康安全和周边国家人民切身利益”。韩国外交部4月13日也发表声明称，日本的做法可能给韩国人民“和周边环境的安全造成直接和间接的影响”并召见日本大使，提出正式抗议。韩国总统文在寅同一天指示各部门积极研究将日本排放核废水入海一事提交国际海洋法法庭。
与此同时，日本副首相兼财务大臣麻生太郎有关日本将要排放的核废水“喝了也没什么问题”的言论也在日本国内外民众中招致痛批。4月13日上午阁僚会议结束之后，麻生太郎在出席记者会时表示，福岛核电站核废水中的氚浓度“比中国和韩国核设施排入海洋的废水中的浓度要低”，“那些水喝了也没什么事”。日本内阁官房长官加藤胜信4月14日在回答凤凰卫视记者相关提问时回应称，麻生的用意是指废水满足饮用水标准，但他也表示，就算喝了也不能科学说明废水的安全性，因此没必要这么做。 加藤胜信强调，日本即将排放的废水辐射量，是世界卫生组织饮用水的七分之一。
东京电力表示，核污水经过多核素去除装置（ALPS）处理，可以过滤掉62种放射性物质，只有氚无法被去除。若过滤后的数值仍然超标，则会重复过滤程序。氚被视为是危险性远不及铯-137或锶-90。但是，据报道，2018年8月，环保人士经过分析东京电力公司发布的数据发现，处理后的核废水远远不止残留氚。其中，2017年度的核废水中有60次碘129严重超标，核废水中还存在锶-90严重超标的问题。致癌物锶-90进入人体会被骨质结构吸收，一旦融入到骨头的晶体结构中便无法被排出体外。
为了安抚当地民众，日本当局在福岛县周围放置了放射量测定器，检测辐射水平，并对该地区的海产品进行例行检查。然而，多年来，尽管日本政府花了很大气力证明来自福岛的农产品和鱼类可以安全食用，但包括中韩在内，共有15个国家或地区禁止或限制进口该地区的食品。绿色和平等组织批评说，日本政府的决定是为了节约成本，忽略了潜在的环境危害。该组织提倡建造额外的废水储存设施。
乐然（综合报道）
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