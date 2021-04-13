反对排核废水入海 中方召见日本驻华大使

（德国之声中文网）中国外交部部长助理吴江浩4月15日召见日本驻华大使垂秀夫，就日本政府决定提出严正交涉。吴江浩称日方有关决定涉嫌违反国际法和国际规则，中方对此表示强烈不满和坚决反对。他表示，中方强烈敦促日方重新审视福岛核电站事故废水处置问题，收回排放入海错误决定；在国际机构框架下成立包括中国专家在内的联合技术工作组，确保核废水处置问题严格接受国际评估、核查和监督；在同利益攸关方和国际机构协商一致之前，不得擅自启动核废水排海。中方将保留作出进一步反应的权利。

中国外交部发言人赵立坚4月16日在回答有关日本排放核废水的提问时说，“我要强调的是，核废水排海不能成为第一选项，更不能成为唯一选项。日本应对全人类负责，对子孙后代负责，重视并重新审视，收回错误决定。”

日本将排130万吨核废水入海

日本政府4月13日召开内阁会议，正式决定将福岛第一核电站上百万吨核废水过滤和稀释后排放入海。据报道，福岛第一核电站的运营商东京电力公司计划将于2022年核电站的蓄水箱水满时，开始向海洋排放130万吨受污染的废水，整个过程预计将持续数十年。东京电力称，核电厂现已经累积约124万吨核废水，预计到2022年秋，福岛第一核电站院内总计可储存137万吨废水的储水罐将被装满，院内无处可新建储水罐。此外，该地区地震频繁，存在核废水泄漏的风险。目前的计划是使用强力过滤器去掉水中除氚以外的所有放射性物质。日本政府称，经过处理后的废水辐射水平将低于饮用水的辐射水平。

中韩强烈抗议

日方宣布这一决定后，美国国务院发表声明，支持日本的决定，称这一决定“符合全球公认的核安全标准”。中国外交部发言人4月13日则表示，日本“单方面决定以排海方式处置福岛核电站事故核废水”的做法“极其不负责任，将严重损害国际公共健康安全和周边国家人民切身利益”。韩国外交部4月13日也发表声明称，日本的做法可能给韩国人民“和周边环境的安全造成直接和间接的影响”并召见日本大使，提出正式抗议。韩国总统文在寅同一天指示各部门积极研究将日本排放核废水入海一事提交国际海洋法法庭。

核废水“喝了也没什么问题”？ 日本副首相兼财务大臣麻生太郎

与此同时，日本副首相兼财务大臣麻生太郎有关日本将要排放的核废水“喝了也没什么问题”的言论也在日本国内外民众中招致痛批。4月13日上午阁僚会议结束之后，麻生太郎在出席记者会时表示，福岛核电站核废水中的氚浓度“比中国和韩国核设施排入海洋的废水中的浓度要低”，“那些水喝了也没什么事”。日本内阁官房长官加藤胜信4月14日在回答凤凰卫视记者相关提问时回应称，麻生的用意是指废水满足饮用水标准，但他也表示，就算喝了也不能科学说明废水的安全性，因此没必要这么做。 加藤胜信强调，日本即将排放的废水辐射量，是世界卫生组织饮用水的七分之一。

东京电力表示，核污水经过多核素去除装置（ALPS）处理，可以过滤掉62种放射性物质，只有氚无法被去除。若过滤后的数值仍然超标，则会重复过滤程序。氚被视为是危险性远不及铯-137或锶-90。但是，据报道，2018年8月，环保人士经过分析东京电力公司发布的数据发现，处理后的核废水远远不止残留氚。其中，2017年度的核废水中有60次碘129严重超标，核废水中还存在锶-90严重超标的问题。致癌物锶-90进入人体会被骨质结构吸收，一旦融入到骨头的晶体结构中便无法被排出体外。

为了安抚当地民众，日本当局在福岛县周围放置了放射量测定器，检测辐射水平，并对该地区的海产品进行例行检查。然而，多年来，尽管日本政府花了很大气力证明来自福岛的农产品和鱼类可以安全食用，但包括中韩在内，共有15个国家或地区禁止或限制进口该地区的食品。绿色和平等组织批评说，日本政府的决定是为了节约成本，忽略了潜在的环境危害。该组织提倡建造额外的废水储存设施。

日本福岛“3·11”核难6年祭 广岛原子弹的500多倍 6年前“3·11”地震海啸引发的福岛核危机给日本这个不得不依赖核能的国家带来了跨入新世纪以来最大的灾难。福岛核电站中的三个反应堆堆芯全部熔毁，四个反应堆爆炸。悲剧发生前，许多人都认为这样的核灾难不会在日本发生。事故中散发的放射性物质铯-137比广岛原子弹所释放的同类物质多500倍。

日本福岛“3·11”核难6年祭 慢性死亡 灾难带来了严重后果。海啸本身导致近19000人丧生或者失踪。由于核泄漏造成辐射污染，福岛核电站灾区的超过10万居民被迫离开家园。至于福岛核灾难中的死亡人数，迄今说法不一，有说15人的，有说人数更多的，但因许多癌症患者可能今后几年将会陆续死亡，因此受害者数字很可能会上升到数千。

日本福岛“3·11”核难6年祭 默哀一分钟 本周六（2017年3月11日），在福岛核难爆发6周年纪念日到来之际。日本的东京以及事故发生的东北各地将举行一系列哀悼仪式。当地时间下午14：46分，许多日本人将在6年前灾难发生的这一时刻为死难者默哀一分钟。

日本福岛“3·11”核难6年祭 沉重回家 福岛核事故当年导致16万人被强制疏散流离失所。而六年之后的今天，仍有数万人生活在临时性的住所内。绿色和平组织在今年2月公布的一份报告指出，尽管福岛核灾难发生地附近"鬼村"饭馆村（Iitate）的辐射指标仍超过国际标准，但此前疏散的居民仍被迫重返家园。

日本福岛“3·11”核难6年祭 无法估算的损失 灾难也带来了巨大的经济损失。日本政府宣称福岛核难造成的直接经济损失大约为1770亿欧元。辐射对周边地区国家所造成的影响和损失则无法准确估算。

日本福岛“3·11”核难6年祭 两大核难 人类进入原子能时代后，曾发生过两起灾难性核事故，最严重的当属1986年发生在前苏联切尔诺贝利的核电站事故，其次是2011年发生在日本福岛的核灾难，两次均属七级，属于“灾难性事故”。

日本福岛“3·11”核难6年祭 放射性垃圾 福岛核电站的运营方东京电力公司在2011年的核灾后因为危机处理不力遭到严厉批评。该公司如今被指责继续掩盖核灾程度，未向公众和盘托出真相。在福岛省一个临时存储地，放满了装有放射性垃圾的塑料袋，这是六年前那场灾难的见证。运营商东京电力公司后来承认没有充分做好应对自然灾害的准备。 2012年7月，该公司被国有化，以避免破产的威胁。

日本福岛“3·11”核难6年祭 增加患癌症的风险？ 医生在对幼儿进行甲状腺检查。核事故对人的健康的长期风险有多大？根据世界卫生组织的预测，受污染地区居民的患癌症风险只是略有增加。而一个国际医疗组织则预计，仅因为放射性物质泄漏到外部环境，就额外增加8万例癌症风险。

日本福岛“3·11”核难6年祭 清理仍在继续 据经营福岛核电站的日本东京电力公司估计，要彻底恢复核电站的安全，至少需要30至40年的时间。该公司的1200名员工以及协约公司的大约7000名工人每天都在清理着福岛核电站的废墟。

日本福岛“3·11”核难6年祭 核难后的灾害 在核事故地区，已经有数十万吨受到核辐射污染的水被储存在储水罐内。这些污水在经过处理后将被再次作为冷却之用。问题在于，每天厂区内都冒出地下水，与冷却的污水混合在一起。收集辐射污水的储水槽也不断出现问题：多数的储水槽是以钢板组成，经常发现裂缝。根据推测，辐射污水便是由此流入下水道后进入海中。2013年8月，人们得知已有300吨的辐射污水外泄，大量流入海中。这是自堆芯熔毁后最严重的事故。

日本福岛“3·11”核难6年祭 吃一堑长一智？ “3·11”地震海啸引发的福岛核危机改变了世界许多国家对使用核电的态度。和德国一样，一些国家相继计划退出核电，但与此同时也有其他国家不为日本核灾难所动，坚持发展核电，其中包括美国、中国、英国等国家。今年的福岛核难纪念日到来前不久，日本民进党通过了准备向国会提交的《零核电基本法案》。 作者: 任琛



乐然（综合报道）

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