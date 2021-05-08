反对建复旦分校 布达佩斯改街名“达赖喇嘛道”

（德国之声中文网 ）匈牙利首都布达佩斯市市长卡拉松尼（Gergely Karacsony）周三（6月2日）宣布，他将重新命名复旦大学匈牙利分校预定校址周围的4条街道，以凸显北京涉嫌侵犯人权行为。

其中一条路将冠以达赖喇嘛的名字。达赖喇嘛是西藏流亡精神领袖，被北京称为危险的分离主义者。另一条将改称 “维吾尔烈士路”，以纪念这个主要为穆斯林信徒的民族。美国和其它多个西方国家认为，维族是中国种族灭绝的受害者。第三条街取名“光复香港道”，第四条街将以被监禁的罗马天主教中国地下教会闽东教区主教谢仕光的名字重新命名。

中国否认压制人权。中国大使馆新闻办公室对寻求评论的电话不予答复。

这些被重新命名的街道位于所计划的中国复旦大学海外分校校园所在城区。复旦大学有意在此开设可容纳6000学生的分校，由500名讲师授课，提供文科、医学、商务和工程专业的硕士课程。

卡拉松尼表示：“复旦大学的这个项目将使匈牙利在30年前共产主义垮台时承诺的许多价值观受到怀疑。”这位市长来自自由主义反对派阵营，计划明年参选，挑战现任右翼总理奥尔班。

自由主义反对派人士指责奥尔班对中国、俄罗斯及和其他反自由政权投怀送抱，同时压制司法和媒体独立，引起欧洲盟国不满。

2018年，由美国亿万富翁商人乔治·索罗斯（George Soros）创立的匈牙利最重要学术机构中欧大学，在该国通过被广泛认为是针对该大学的高等教育法修正案后，被迫离开了该国。

布达佩斯市长卡拉松尼宣布将四条街道改名

卡拉松尼市长对媒体表示，这所复旦分校将耗费匈牙利纳税人近20亿美元，并违背了早前布达佩斯市与政府达成的在该城区为匈牙利学生建造宿舍和设施的协议。

政府为该项目作了辩护。创新与技术部此前对德国之声表示，复旦大学分校的设置意味着我们能向世界上最好的大学学习。

根据自由派智库Republikon研究所周二公布的一项民意调查结果，66%的匈牙利人反对、27%的人支持盖建该校园。

科维努斯大学（Corvinus University）讲师、中国问题专家马图拉（Tamas Matura）表示：“复旦把与中国关系议题带到了政治最前沿。”

因计划使用21亿美元中国贷款重建布达佩斯-贝尔格莱德铁路协议，奥尔班广遭抨击。他也曾快速批准使用中国新冠疫苗，而该款疫苗迄今未获欧盟批准。奥尔班政府称，中国疫苗有助于加速实施接种计划，而铁路贷款有助于改善匈牙利的交通事业。

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