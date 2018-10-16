反对帮助中国网控 谷歌员工吁挡下“蜻蜓”

（德国之声中文网）超过200名谷歌的工程师、设计和管理人员本周联名签署公开信，要求谷歌终止开发供中国用户使用的有审查功能的搜索平台。这一名为"蜻蜓"（Dragonfly）的项目，是谷歌重返中国计划的重要组成部分。

这并不是谷歌员工第一次对"蜻蜓"提出质疑和反对。今年8月，该项目的一些细节被披露后，虽然总裁皮采于第一时间强调谷歌不会在近期推出中国版搜索引擎，1400多名员工依然进行内部连署，要求谷歌针对"蜻蜓"计划的细节加强透明度、监管和问责。

最先在本周二发表的公开信上签名的9名谷歌员工表示，他们没有看到明显的改善。

今夏以来，人权组织和美国国会一些议员也批评谷歌为了重返中国市场，屈服于北京当局封闭敏感信息的要求。八月底，十多个知名国际人权组织联手致信皮采，劝阻其在中国推出审查版搜索平台，并要求他解释谷歌如何保障用户不受中国政府审查和监控。

对谷歌不再抱幻想

中国工信部的一名不愿具名的官员向路透社透露，尚无迹象表明谷歌方面叫停了推出这一新的搜索应用软件的计划。不过他称，认为2019年上市是"不现实"的。

谷歌员工在信中表示："我们反对蜻蜓项目并不是针对中国。我们不同意的是用科技协助有权势者压制弱势者，无论在什么地方。"信中对中国政府通过搜索数据跟踪异议人士、以控制信息传播压制真相的做法表示担忧，并认为"蜻蜓"将制造一个"危险的先例"，让谷歌今后面对其他国家的类似要求，更难以说不。这些员工认为，如果像中国法律所要求的那样，向政府打开获取用户数据的大门，谷歌就将成为压迫和侵犯人权的帮凶。

联署者还表示，已不再相信谷歌自诩为"一个将价值置于盈利之上的企业"，并称过去一年是"令人失望的一年"，原因包括对公司内部对性骚扰丑闻的处理方式--以高额遣散费让受指控的高管走人。

从"不做恶"到"做对事"

谷歌员工的公开信也是对本周二人权组织大赦国际发表呼吁的响应。大赦国际希望谷歌放弃"蜻蜓"项目。

该组织的人权与数字问题专家博登斯（Agnes Bodens）对德国之声表示，从被披露的信息看，"蜻蜓"将按照中国政府的标准执行网络审查；搜索通过与手机号码或IP地址的联结，也为监控用户提供了可能。此外，中国当局将对数字空间的监控与对人们整个生活领域的其它监控措施结合起来，比如通过社会信用体系。

谷歌2010年退出中国市场时，理由是不愿限制互联网的自由，因为该企业准则是"不做恶"（Don't be evil）。博登斯指出，自那时以来，中国对言论自由的压制有增无减，当时提出的原因在今天更加凸显。

如今谷歌的信条是"做正确的事"（Do the right thing）。大赦国际认为，如果总裁皮采（Sundar Pichai）真的要做正确的事，就应该立即终止"蜻蜓"，否则会给其他企业树立负面“榜样”。

博登斯说，美国网站The Intercept披露的信息显示，谷歌必须与中国审查部门合作，制定过滤、屏蔽信息的“黑名单”。对大赦国际等人权团体就"蜻蜓"等提出的疑问，谷歌并没有予以解答，仅表示"将尊重用户的权利"。

大赦国际表示，希望谷歌总裁皮采不久后接受美国国会立法委员会的质询时，能解释将如何不让"蜻蜓"协助中国当局侵犯言论自由和个人隐私。