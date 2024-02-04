反对右翼极端主义 柏林周末15万人大游行

（德国之声中文网）当地时间周六（2月4日）下午2点43分，主持人、移民活动家阿劳斯（Tareq Alaows）对着麦克风喊道：「我们已经包围了整个联邦议院，我们筑起了一道人体防火墙。」阿劳斯站在一个小舞台上，他周围有超过10万人在欢呼。

在柏林政治中心，即国会所在的联邦议院建筑和总理府之间的空地上，许多民众在这个阴雨绵绵的寒冷星期六聚集在一起，抗议右翼极端主义。 「手拉手团结行动」联盟组织了这场「我们是防火墙」（#WirSindDieBrandmauer）集会。

主办方估计大约共有30万人共襄盛举，高峰时期有15万人同时在现场。德国反对右翼极端主义的一系列抗议活动也在同日于其他城市登场，弗莱堡和德累斯顿周六分别约有3万人参加示威，纽伦堡和奥格斯堡则各约2.5万人。

许多标语都直指极右翼民粹政党德国选项党

目前为止规模最大的示威活动

根据警察提供的数字，这场在柏林的游行是自1月中旬起在德国国内掀起反对右翼浪潮以来，规模最大的一次。这一浪潮是由调查新闻媒体Correctiv的报道引发的，Correctiv于1月10日披露了德国选项党（AfD）代表、右翼极端分子、部分基民盟成员和商界人士在去年11月举行的一次会议，参加者当时公开讨论将移民大规模逐出德国和结构性种族主义问题。

随后，陆续有数百万人走上德国各城市的街头。本周末的柏林游行组织者原本预计有2000位参加者，但在Correctiv的调查报导曝光后，人数增至15万人。支持此一诉求的组织迅速增加到1800多个，其中没有政党团体，但有许多大型民间团体；没有非常著名的发言人，但有坚定的参与者。

约20多个人在台上演讲了三个小时。他们大多数不到40岁，有些甚至不到30岁。诺伊鲍尔（Luisa Neubauer）是其中一位，她因参与「星期五为未来」运动而为人所知。她希望这次示威活动能激发人们对反右翼极端主义、反排外和暴力的广泛参与。诺伊鲍尔表示：「希望不会从天而降，而是要付出艰辛的努力」、「你并非拥有民主，民主因你而存在」。

民主在这里也意味着：大量写着尖锐标语的自制海报，这些标语的矛头往往直指右翼的德国选项党。呼吁开展更多的社会工作、制定更好的教育政策以及加强打击右翼极端主义的诉求受到了大家的欢迎，对于交通灯联盟或基民盟/基社盟的批评则未引起多大反响。

示威者聚集在联邦议院建筑周围

来自德国东部勃兰登堡州、图林根州和萨克森州的发言者尤其受到欢迎。他们谈到了恐惧、骚扰、暴力，但也表达了对公民社会的新认知。21岁的学生兼作家斯普林费尔德（Jakob Springfeld）在发言中总结道：「向今天在德累斯顿和格劳肖走上街头的所有人致以团结的问候。」

德累斯顿和格劳肖这两座萨克森州的城市都有右翼极端情形。这里的大多数人都会认真倾听来自德东地区发言者的这些言论，以及来自右翼极端主义团体的压力日益增大的报道，例如针对媒体人士和Correctiv团队的公开暴力行为等。

「自由、民主、多元化」

五颜六色的群众中包括许多有孩子的家庭，其中有些家庭甚至三代同堂出席。来自柏林威丁区（Wedding）一位带着两个小孩的母亲对DW表示：「孩子们应该尽早了解民主的含义以及参与公共生活的意义，学会如何捍卫自己的权利。」当被问及动机时，另一位年长的女士说：「自由、民主、多元化，让柏林一直是柏林。」

参与游行的移民背景人士

人群中也不乏移民人士，教师扬尼斯（Jannis）带领的团体群众之中有中国、韩国和越南背景。他的牌子正面写着「我们是德国」，背面写着「德国就是我们」。他告诉 DW：「作为一个亚洲群体，我们想表明我们也是德国的一份子。当我们表明反对右派的立场时，也就展现我们对这个社会的归属感。」

来自中国的扬尼斯说，他在德国工作并纳税，已经在此生活了20年。他提到：「但我总有一种感觉，我必须付出额外的努力，我必须证明我属于这个社会。」他的一位伙伴身上挂着的纸牌写着：「来自国外的熟练工人？开放和多样性是前提。」

全国性抗议活动

周六在柏林这场大游行绝不是唯一的一次，接下来还将有更多的抗议活动，而在德国东部举行的示威游行尤其受到关注。

预计今年6月8日还会举行一场反对右翼极端主义的大型示威活动，当天是欧洲议会大选的前一天。

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 爱丽丝·魏德尔（Alice Weidel） 选项党最著名的公众人物、该党联合主席爱丽丝·魏德尔（Alice Weidel）喜欢挑起争议。2018年，她在联邦议院的一次演讲中发表了好战言论，引起巨大争议，她当时宣称：“布卡、戴头巾的女孩、公共支持的持刀男子以及其他一无是处的人不会保障我们的繁荣、经济增长和社会状态。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 比昂·霍克（Björn Höcke） 比昂·霍克是图林根州选项党主席。2017年，他称柏林的大屠杀纪念馆称为“耻辱纪念碑”，并呼吁德国停止为纳粹历史赎罪，从而登上头条新闻。2023 年 7 月，他呼应纳粹言论，称 “欧盟必须亡，这样真正的欧洲才能活”。2019 年，德国一家法院裁定，将霍克描述为法西斯分子并不构成诽谤。

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 克里斯蒂安·吕特（Christian Lüth） 选项党前新闻官克里斯蒂安·吕特（Christian Lüth）在被拍到与一名右翼YouTube 视频博主交谈之前，已因过去的争议性言论面临降职。据称，吕特说：“德国的情况越糟糕，选项党的情况就越好。”他针对移民表示，“我们以后可以随时枪毙他们，或者毒死他们，这不是问题。随你们的便。这对我来说并不重要。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 冯-施托希（Beatrix von Storch） 一开始，选项党在竞选中反对欧元和救市，但很快就变成了反移民言论。选项党联邦议院党团副主席冯-施托希（Beatrix von Storch） 2016年曾说：“不在我们的边界止步的人就是攻击者。我们必须抵御攻击者，即使这意味着要向妇女和儿童开枪。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 哈拉尔德·韦尔(Harald Weyel) 选项党的丑闻并非都与种族主义有关，有时只是“原形毕露”。2022 年 9 月，选项党联邦议员哈拉尔德·韦尔(Harald Weyel)在以为麦克风关着的时候说，希望德国将遭遇一个能源价格高企的“危急的冬天”，否则“一切都将一如既往”。

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 马库斯·普雷泽尔（Marcus Pretzell） 北威州选项党前主席、德国选项党前领导人弗劳克·佩特里（Frauke Petry）的丈夫普雷策尔（Marcus Pretzell）在 2016 年 12 月柏林圣诞市场发生致命袭击后写道：“这些都是默克尔（造成）的死者。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 安德烈·波根堡（Andre Poggenburg） 德国东部萨克森-安哈尔特州的选项党前领导人安德烈·波根堡（Andre Poggenburg）也曾因极端言论而引发关注。2017 年 2 月，他敦促州议会中的其他议员联合采取措施打击极左翼，以便“一劳永逸地摆脱德国种族主体上的这种等级增长”，“德国种族主体”这一措辞显然源自纳粹术语。

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 亚历山大·高兰德（Alexander Gauland） 前选项党议会党团主席高兰德（Alexander Gauland）因2018年6月在选项党青年团发表的一次演讲而受到严厉批评。他说，德国拥有“光荣的历史，而且这段历史比那该死的12年长得多。希特勒和纳粹只是德国1000多年成功历史中的一粒鸟屎”。 作者: Dagmar Breitenbach, Mark Hallam



©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。