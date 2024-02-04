反对右翼极端主义 柏林周末15万人大游行

约15万人本周六聚集在柏林，参与反对右翼极端主义的「我们是防火墙」游行，这是自今年1月中旬以来规模最大的一场反右翼示威。在弗莱堡、德累斯顿和纽伦堡等城市也有数万人参与同一系列的抗议活动。
（德国之声中文网）当地时间周六（2月4日）下午2点43分，主持人、移民活动家阿劳斯（Tareq Alaows）对着麦克风喊道：「我们已经包围了整个联邦议院，我们筑起了一道人体防火墙。」阿劳斯站在一个小舞台上，他周围有超过10万人在欢呼。
在柏林政治中心，即国会所在的联邦议院建筑和总理府之间的空地上，许多民众在这个阴雨绵绵的寒冷星期六聚集在一起，抗议右翼极端主义。 「手拉手团结行动」联盟组织了这场「我们是防火墙」（#WirSindDieBrandmauer）集会。
主办方估计大约共有30万人共襄盛举，高峰时期有15万人同时在现场。德国反对右翼极端主义的一系列抗议活动也在同日于其他城市登场，弗莱堡和德累斯顿周六分别约有3万人参加示威，纽伦堡和奥格斯堡则各约2.5万人。
根据警察提供的数字，这场在柏林的游行是自1月中旬起在德国国内掀起反对右翼浪潮以来，规模最大的一次。这一浪潮是由调查新闻媒体Correctiv的报道引发的，Correctiv于1月10日披露了德国选项党（AfD）代表、右翼极端分子、部分基民盟成员和商界人士在去年11月举行的一次会议，参加者当时公开讨论将移民大规模逐出德国和结构性种族主义问题。
随后，陆续有数百万人走上德国各城市的街头。本周末的柏林游行组织者原本预计有2000位参加者，但在Correctiv的调查报导曝光后，人数增至15万人。支持此一诉求的组织迅速增加到1800多个，其中没有政党团体，但有许多大型民间团体；没有非常著名的发言人，但有坚定的参与者。
约20多个人在台上演讲了三个小时。他们大多数不到40岁，有些甚至不到30岁。诺伊鲍尔（Luisa Neubauer）是其中一位，她因参与「星期五为未来」运动而为人所知。她希望这次示威活动能激发人们对反右翼极端主义、反排外和暴力的广泛参与。诺伊鲍尔表示：「希望不会从天而降，而是要付出艰辛的努力」、「你并非拥有民主，民主因你而存在」。
民主在这里也意味着：大量写着尖锐标语的自制海报，这些标语的矛头往往直指右翼的德国选项党。呼吁开展更多的社会工作、制定更好的教育政策以及加强打击右翼极端主义的诉求受到了大家的欢迎，对于交通灯联盟或基民盟/基社盟的批评则未引起多大反响。
来自德国东部勃兰登堡州、图林根州和萨克森州的发言者尤其受到欢迎。他们谈到了恐惧、骚扰、暴力，但也表达了对公民社会的新认知。21岁的学生兼作家斯普林费尔德（Jakob Springfeld）在发言中总结道：「向今天在德累斯顿和格劳肖走上街头的所有人致以团结的问候。」
德累斯顿和格劳肖这两座萨克森州的城市都有右翼极端情形。这里的大多数人都会认真倾听来自德东地区发言者的这些言论，以及来自右翼极端主义团体的压力日益增大的报道，例如针对媒体人士和Correctiv团队的公开暴力行为等。
五颜六色的群众中包括许多有孩子的家庭，其中有些家庭甚至三代同堂出席。来自柏林威丁区（Wedding）一位带着两个小孩的母亲对DW表示：「孩子们应该尽早了解民主的含义以及参与公共生活的意义，学会如何捍卫自己的权利。」当被问及动机时，另一位年长的女士说：「自由、民主、多元化，让柏林一直是柏林。」
人群中也不乏移民人士，教师扬尼斯（Jannis）带领的团体群众之中有中国、韩国和越南背景。他的牌子正面写着「我们是德国」，背面写着「德国就是我们」。他告诉 DW：「作为一个亚洲群体，我们想表明我们也是德国的一份子。当我们表明反对右派的立场时，也就展现我们对这个社会的归属感。」
来自中国的扬尼斯说，他在德国工作并纳税，已经在此生活了20年。他提到：「但我总有一种感觉，我必须付出额外的努力，我必须证明我属于这个社会。」他的一位伙伴身上挂着的纸牌写着：「来自国外的熟练工人？开放和多样性是前提。」
周六在柏林这场大游行绝不是唯一的一次，接下来还将有更多的抗议活动，而在德国东部举行的示威游行尤其受到关注。
预计今年6月8日还会举行一场反对右翼极端主义的大型示威活动，当天是欧洲议会大选的前一天。
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