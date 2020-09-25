反对单边制裁 中国:欧美侵犯人权

(德国之声中文网) 中国、俄罗斯和其他共26个国家呼吁美国和西方国家停止单边实施制裁。他们说，这样会使得对抗疫情的难度加大。

联合国大会第三委员会一般性辩论上，中国驻联合国大使张军在联合国代表宣读这份声明，指责美国侵犯人权、系统性的种族歧视，并透过经济制裁阻碍其他国家的发展。

这26国呼吁立即全面解除「单方面强制措施」，以确保国际社会所有成员能全面有效地应对新冠肺炎。声明中指出:「单边强制措施损害健康权，阻碍人们获得药物、医疗技术、设备及物资。」

声明中提到:「应对新冠肺炎并从中恢复，需要全球团结和国际合作......然而，我们持续目睹单方面强制措施的应用。这违背了《联合国宪章》和国际法的宗旨和原则。」

在系统性种族歧视方面，声明中特别点名美国近来发生的非裔人士遭到警方不当对待的事件，并强调在一些国家，少数族裔特别是非洲人后裔，在疫情期间死亡率远远高于其所占人口比例。声明也对有关国家移民拘留中心中移民的健康状况表达关切，认为其反映出「当代形式种族歧视」。

该声明由中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗、尼加拉瓜、委内瑞拉等美国对其实施惩罚性制裁的国家签署。其他参与连署的国家还包括安哥拉、安提瓜和巴布达、白俄罗斯、布隆迪、柬埔寨、喀麦隆、古巴、赤道几内亚、厄立特里亚、老挝、缅甸、纳米比亚、巴基斯坦、巴勒斯坦、圣文森特和格林纳丁斯、南苏丹、苏丹、苏里南、叙利亚、津巴布韦。

此声明在关注人权和人道主义事务的联合国大会第三委员会提出格外引人注目。在过去的4年里，华盛顿和欧盟加快了使用制裁来反制各国的行为，从俄罗斯入侵克里米亚，到朝鲜和伊朗的核计划，再到委内瑞拉领导人的不当统治和权利侵犯。

制裁可以试图将这些国家或其组织排除在以美元为基础的全球贸易体系之外，并扣押某些司法管辖区的资产。

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