反对减薪裁员 大众汽车德国工人举行罢工

面对德国大众汽车公司通过关闭工厂和结构重组来缩减开支的计划，该集团在德国各地的工厂工人周一举行警告性罢工。在目前的劳资谈判中，大众工人要求加薪并确保工作保障，而管理层则坚持全面减薪并未排除裁员的可能性。

（德国之声中文网）大众汽车（VW）位于德国东南部茨维考市（Zwickau）的工厂工人于周一上午9:30率先发起罢工，揭开全国性抗议行动的序幕。罢工旨在表明员工强烈反对公司提出的全面减薪要求，以及在欧洲大规模裁员的威胁。

大众其他在德国的工厂稍晚也加入罢工行列。这次罢工由德国金属行业工会（IG Metall）发起，抗议大众管理层提出的薪资削减及工厂关闭计划。工会呼吁每班次进行两小时的停工，表达对公司成本削减方案的不满。

大众汽车正要求员工接受10%的全面减薪，同时考虑关闭三家德国工厂，可能导致数万人失业。这项计划是大众为改善财务状况所提出的重大成本削减方案，引发员工强烈反弹。

此次罢工的影响范围包括沃尔夫斯堡、汉诺威、埃姆登、卡塞尔-包瑙塔尔、布伦瑞克、萨尔茨吉特、开姆尼茨及德累斯顿等工厂。

“大众汽车拒绝在谈判桌上提出可行的解决方案，”IG Metall东部负责人舒尔茨（Dirk Schulze）表示，“罢工是必要的手段，用来对管理层施加压力。”

此次罢工将涉及德国西部约12万名工人，以及东部萨克森州的1万名员工。

汉诺威工厂的大众工人举行了游行示威 图像来源: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

在目前的集体谈判中，大众工人要求加薪并确保工作保障，而管理层则坚持全面减薪并未排除裁员的可能性。此外，大众管理层表示，由于欧洲需求疲弱，公司目前每年有多达50万辆车的生产能力未被使用，相当于两座工厂的总产能。

大众汽车核心品牌的表现落后于集团内其他品牌，加上电动车转型困难、中国市场竞争加剧，使得公司面临更大挑战。

#德国汽车工业

（德新社等）

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