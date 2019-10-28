反对党终于合作 英国将在12月举行大选

(德国之声中文网) 英国众议院周二投票表决，以438票对20票通过约翰逊的动议，确认了英国将在12月12日提前举行大选。

此前，国会在反对党的杯葛下，三次拒绝约翰逊提前大选的动议。28日，虽然国会多数都支持提前大选，但是因为工党在投票中弃权，导致票数不足，议案未获通过，引发约翰逊批评工党「不相信人民为自己发声」。之后，工党的态度出现转变，宣布将支持约翰逊提前大选的动议。

法案之后还需要送交到上议院进行表决批准。由于上议院批准的几率非常高，法案有可能在下周末便会正式生效。一旦完成立法程序，国会在投票日前将只剩下5周的竞选期。

众议院领袖雅各·芮斯-莫格 (Jacob Rees-Mogg) 说，如果上议院批准法案，国会将在11月6日解散。

领导阶层换血有助于脱欧?

英国主要政党的领袖几乎没有时间为新选举做宣传。再者，英国在12月举行选举，将遇上欧盟领导层换届。新的欧盟理事会主席、比利时首相米歇尔(Charles Michel)以及新的欧盟执委会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)在12月前将陆续上任。

英国反对党工党提出修正案，提议将大选日期再提前到12月9日，才可以保障大专学生投票，因为学校还没有放假。该修正案以315票对295票遭到否决。

工党领袖科尔宾说: 「这将是我们国家有史以来最有野心、最激烈的一场选战，将造成实质的改变。」他说: 「这将是我们的机会，为了多数人而不是少数人建设我们的国家，让他更适合下一代生存。」

英国首相约翰逊则说，英国是时后该团结一致了，也是时后「把脱欧处理好」。他承诺在新政府产生之前，他将暂时搁置他与欧盟之间的脱欧协议。

9月，有21名国会议员因为对约翰逊的强硬脱欧立场投下反对票，而遭到开除党籍。在29日国会投票决定提前大选之前，约翰逊宣布恢复当中10个议员的党籍。他们在表决中支持了约翰逊的动议，也对工党提出的修正案投下反对票。他们当中有些人公开表示不会竞选连任。

欧盟已经同意将脱欧日期延后到2020年的1月31日。然而，欧盟委员会主席图斯克警告英国，务必珍惜多出来的时间，因为很可能不会再有下一次。他在推特上写: 「我的英国朋友，欧盟27国已经正式同意延期。这很可能是最后一次。请善加利用这些时间。我为你们祈祷。」

罗法/夏立民(路透社、法新社)