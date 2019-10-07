反对中国打压新疆 美扩大贸易黑名单

(德国之声中文网) 美国商务部在周一(10月7日)宣布，美方已经将28个中国的公共维安部门与企业放上「黑名单」。

新浪网报导，海康威视在8日表示强烈反对，表示「这个决定没有事实根据」，还呼吁美国要重新进行审视，将海康威视移出实体清单。

美国这次列出实体清单的目的，主要是以贸易手段反制中国政府打压新疆维吾尔穆斯林以及其他穆斯林少数民族。

商务部在一份声明中指出，实体清单中的企业都是「涉嫌卷入中国针对新疆维吾尔自治区的行动当中，违反与侵害新疆维吾尔穆斯林以及其他以穆斯林为主的少数民族的人权。」清单中的组织对美国的国家安全或是外交利益构成威胁。

美国企业若要供应商品给实体清单上的企业，需要申请特别许可，而政府有权拒绝核发许可。

清单上的主要企业包括国际知名监视器大厂海康威视，以及中国人工智慧(AI)先驱商汤科技、曠視科技、科大訊飛。

最新加入「实体清单」的机构包括: 新疆维吾尔自治区公安厅、19个从属于政府的机构，以及8个私人盈利企业。这些企业包括浙江大华技术股份有限公司、厦门美亚柏科信息有限公司、溢鑫科创科技有限公司等。

延续八月的临时规定

海康威视的正式名称是杭州海康威视数位技术股份有限公司，市值420亿美元，主要控股方是央企中国电子科技集团。根据路透社八月的报导，海康威视每年有大约70亿美金(500亿人民币)的营收，其中有超过30%的收入来源来自于海外。

海康威视目前还未回应美国商务部的最新决定。

华为至今始终否认受到中国政府或军方、情报机构的操作，也对美国政府提起诉讼。

8月7日，美国颁布临时规定，禁止联邦政府购买华为等5家中企的电讯设备。除了华为，其他被禁公司包括中兴、海能达，海康威视和大华科技。

这项临时规定禁止任何美国联邦机构及其承包商向这些公司购买电信或技术设备「作为任何系统的重要或必要组件」，即使只使用一部分的关键技术也不行。此外也禁止延长或续约。

当时总共有大约100家中國企业列入「实体清单」。

监控录像研究公司IPVM的创办人汉诺威治(John Honovich)说，海康威视和大华的供应商包括英特尔(Intel)、辉达(Nvidia Corp)、安霸公司(Ambarella Inc)、威腾电子(Western Digital)与希捷科技(Seagate Technology)。汉诺威治认为，将海康威视与大华加入实体清单，将会严重冲击它们的业务。然而消息一出，安霸公司的股价率先下跌12%。

罗法/夏立民 (美联社、路透社、德新社)