反对中国向白兰地加征关税 欧盟向世贸递交诉状

在欧委会启动对中国的电动车加征高达35%的关税后，11中旬，北京宣布对来自欧盟的白兰地实施"临时反倾销磋商"即加征关税，为此欧盟在世贸状告中国。

（德国之声中文网）针对中国对进口白兰地实施反倾销措施，欧盟周一（11月25日）正式向世界贸易组织（WTO）提起申诉。中国于10月份宣布启动这次调查，欧盟内一般认为，这是对它加征中国制造的电动汽车额外关税的回应。

欧盟委员会一份声明中表示，"欧盟的坚定立场是，中国对欧盟白兰地的临时措施不符合世贸组织规则"，欧盟要求同中国对白兰地反倾销事宜展开磋商，履行其承诺，保护相关产业免受毫无根据的指控以及贸易防保护主义的侵害。

11中旬，北京宣布对来自欧盟的白兰地实施"临时反倾销磋商"即加征关税。中国商务部坚称这些措施是"合法的"，完全符合世贸组织规则。中国商务部表示，"中国有责任维护国内产业的正当诉求以及合法权益"。

中国对欧洲白兰地采取反制措施的背景是，10月底，欧盟在法国、意大利、荷兰、波兰以及波罗的海三国等的推动下，批准对中国制造的电动汽车加征高达35.3%的额外关税。

中国商务部10月份曾发布了一份清单，列出了各公司预计需支付的关税税率，这同今年8月初步裁定的各公司倾销幅度一致：马爹利为30.6%，轩尼诗为39%，人头马为38.1%等等。其他配合调查的法国公司如卡慕为34.8%，其他欧盟公司为39%。

为绕开关税，上周媒体爆料，轩尼诗公司正考虑改在中国境内为其干邑白兰地装瓶的计划，消息刚一传出，装酒工人即举行了大罢工。紧接着，法国总统马克龙表示，他已同中国国家主席习近平在G20集团峰会期间达成共识，务实透明地解决白兰地关税纠纷，为此，法国总理巴尼耶（Michel Barnier）明年初访问北京。

欧盟对华电动车关税会不会适得其反？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国还对准欧盟进口的猪肉和奶制品

除了欧盟酒精类产品，中国也对猪肉、奶制品等欧盟进口商品出台了反制措施。欧盟主要猪肉出口国西班牙担心损失过大，在电动车关税的投票中，改投了弃权票。

中国从8月起开始对从欧盟进口的部分奶酪、牛奶等一系列乳制品展开了反补贴调查。上周五（11月22日），中国商务部宣布新增调查范围，其中包括欧盟农产品促进补贴项目、法国农业投资补贴项目、意大利农业加工行业补贴项目、丹麦出口和投资补贴项目、荷兰广泛天气保险补贴项目等，调查对象从农产品本身扩展到对农副产品的推广、保险以及投资领域。

中国商务部表示，新增调查项目的决定是在初步审查之后做出的，在此过程中，依法考虑了欧盟各国政府提出的主张。

欧盟将表决中国电动车关税 推翻难度大 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

欧中即将达成取消关税的方案

一直以来，欧盟为其电动汽车关税辩护时称其为"合理的"，并表示它们是在深入调查后得出的结论，认定中国对汽车制造商的补贴削弱了欧洲汽车制造商的竞争力。

针对欧盟决定对中国电动汽车加征新关税事宜，中国也已向世贸组织提交了自己的申诉。

上周五（11月22日）欧洲议会贸易委员会主席朗格（Bernd Lange）在接受德国媒体ntv采访时表示，欧盟与中国之间有关电动车关税的争议有望很快得到解决。他说，"我们即将同中国达成解决方案，以取消关税"，这位德国社民党政治家说。中国的一个选项是，对出口欧盟的电动车设定最低价格。朗格指出，"这样一来，欧盟启动关税的动因，即（中国）通过不公平补贴扭曲竞争的指控就将不再成立。"

(综合报道)

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。