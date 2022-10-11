反对“与中国脱钩”北京称赞德国总理肖尔茨

（德国之声中文网）“我们积极评价欧方有关表态，中国也支持全球化，反对脱钩”，中国外交部发言人毛宁在周三（10月12日）的例行记者会上表示。她说，在当前世界经济形势低迷的背景下，坚持开放合作，增强经贸联系，不仅有利于中欧双方，也有利于世界经济复苏。

本周有数家媒体报道称，肖尔茨将于11月初访华、会晤习近平。如果成行，肖尔茨将是新冠疫情以来第一位访问中国的G7国家政府首脑，也将成为二十大后第一位访华的外国领导人。

柏林方面目前尚未证实肖尔茨的访华行程。中方也没有对此做出更多说明。

周二，肖尔茨和欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在柏林举行的德国机械设备制造业联合会（VDMA）会议上都警告，不要与中国脱钩。肖尔茨称，与中国脱钩是一条错误的道路，需要的是充满智慧的政治、经济多样化。

在周三中国外交部的例行记者会上，发言人毛宁说，中国和欧盟互为重要的经贸合作伙伴，双方合作互利共赢。“中方愿同欧方共同推动双方各领域合作取得更大发展，为双方人民带来更多实实在在的利益。”

（德新社等）

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