“反对一切”：德国选项党成立十年

（德国之声中文网）从德国选项党的角度看，成立以来的10年，是一个成功的故事：2017年以来该党跻身德国联邦议院，迄今已在16个联邦州中的15个拥有席位。民调显示，目前选项党的支持率为13%，在一些东部州的支持率更高。

该党联席主席爱丽丝·魏德尔（Alice Weidel）书面回应德国之声表示，选项党"已成为德国政党体系中一个稳固的强大的组成部分，此前这一体系缺少一个独特的自由-保守派力量，令人痛心。"

"极端、反犹、种族主义倾向"

选项党成立于2013年2月6日，它成为对传统保守的基民盟感到失望、而又觉得那些右翼小党派过于极端的偏右翼立场人士的汇聚地。政治学者敏希（Ursula Münch）在接受德国之声采访时指出，选项党从一开始主要由精英知识分子构成，逐渐演变为一个"整体上极右翼的党派"，如今的选项党具有"极端主义、反犹和种族主义倾向"。

成立之初，选项党是一个反欧盟的政党，曾激烈抨击当时德国总理默克尔的挽救欧元政策。它的前身是2012年9月成立的"2013年选项"（2013年为德国联邦议院大选年），由经济学教授卢克（Bernd Lucke）、记者亚当（Konrad Adam）和前基民盟成员高兰德（Alexander Gauland）等人组建成立"德国选项党" （AfD）。

联席主席魏德尔

2015年：走向极端化

选项党从一开始就有三股力量：经济自由派、民族主义保守派和右翼民粹派。三位创建人中，两人早已退党，这也是该党的一大特点--领导人更迭频繁。敏希表示，这是一个"大体上纷争不断的政党，领导层和基层之间一直存在斗争"。

该党最初试水推出的是经济市场自由主义的纲领。当2015年数十万难民为逃离叙利亚战争、寻求保护而涌入德国之际，选项党开始了极端化。创建人之一高兰德后来称这一段时间是该党的"天赐之机"。选项党人批评政府总理默克尔的声调越来越尖锐，当时该党女主席佩特里（Frauke Petry）曾表示主张在边界动用武力阻止难民越境。

从经济自由派到右翼、再到极右

2018年6月，时任选项党议会党团主席高兰德语出惊人，淡化纳粹统治历史。他说："希特勒和纳粹，在德国逾千年的成功历史上不过是鸟屎一粒。"政治学者敏希认为，选项党的成功，也在于"这样的极端表述在部分德国民众中产生了共鸣，一种相当普遍的态度是：这样的话总不能不许说吧。"

选项党有着稳定的选民群体

诸如此类的言论给德国的安全部门敲响了警钟。联邦宪法保护局，即德国国内情报机构2021年3月将选项党列为"涉嫌极右翼"，该党内一个种族-民族主义分支团体被确认为右翼极端主义性质，情报部门因此有权对其成员进行监视，这意味着情报部门原则上可以派人卧底，或监听嫌疑人电话。党主席魏德尔对德国之声表示，"这显而易见是将国内情报机构用作党派政治的工具"。而政治学者敏希指出，选项党已经变成了一个"整体上的极右翼党派"。

民调机构Infratest dimap在选项党成立10周年之际，就德国民众对该党的看法进行了问卷调查。四分之三的受访者认为，选项党没有与极右翼立场拉开足够的距离。

男性党派

选项党有近8万名成员。作为参照，德国人数最多的社民党的党员人数为38万。80%以上的选项党成员是男性。贝塔斯曼基金会2020年夏进行的一项有代表性的问卷调查显示，29%的选项党选民具有极右翼的观点立场。该党选民中，有排外、反犹主义和威权政治倾向的人数比例高于其他党派的选民。

例如对俄罗斯的看法。选项党联席主席魏德尔反对对俄实施制裁，以及就战争罪行起诉俄罗斯总统普京。该党始终反对向乌克兰提供武器，并称之为"挑动战争"。魏德尔还批评德国向乌克兰提供豹型坦克是一个"致命的危险决定"。

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目标：从在野党到执政党

选项党的目标是赢得政治权力，但从联邦到各州，一直没有能参与执政。在联邦层面希望渺茫，因为其他政党拒绝与之合作。但在东部各州，选项党认为自己尚有机会。该党在东部州的得票率一再突破20%，尤其是在经济基础较薄弱的乡村地区。

根据民调，在东部的萨克森和图林根州，选项党甚至已是得票率最高的党派。这两个州和勃兰登堡州明年将选举新的州议会。魏德尔称，该党的目标是进入州议会联合执政，而潜在的合作伙伴将是基民盟。但后者迄今明确拒绝这一选项。不过敏希指出，在基民盟的一些州一级组织，已经有人对此提出质疑：与选项党联合执政真的那么糟糕吗？

在选项党10周年庆生之际，一些左派社会团体组织了示威活动，称选项党是"对民主的一大威胁"。政治学者敏希则提供了另一个视角：这个右翼民粹政党的发展历程，折射了德国民主的稳定性。她说，德国的议会制度恰恰不是像选项党和其他极端人士指摘的那样是一个"封闭的精英体系"，10年选项党，也体现了"我们的政党制度的应变能力"。

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