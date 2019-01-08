反多边体系人士或出任世行行长？

（德国之声中文网）如果特朗普提名的人选得以通过，不仅意味着世行行长将是他的亲信，也意味着一名对多边机构心存疑虑的政治人物今后将主导世界银行的工作。2018年6月30日结束的上一财政年度中，世行共向发展中国家承诺提供将近640亿美元资金。

率先报道这一提名消息的美国政治新闻网站Politico称，提名马尔帕斯的决定将在周三正式对外公布。该网站引述消息来源是不愿意表露身份的政府官员。

白宫和美国财政部发言人对此消息均不予置评。

一名欧洲外交圈内人士表示，特朗普政府已经向多个世行股东国家通报，将提名马尔帕斯出任行长。该人士表示，世行的欧洲股东国不太可能表态反对马尔帕斯出任该职。

不管美国究竟提名马尔帕斯还是其他人选，最终仍需得到由25名成员组成的执行董事会的批准。尽管美国拥有超过15%的表决权，在重大决议需85%以上表决通过的规定下，形同"一票否决"，但美国提名的行长人选依然可能遭到挑战和质疑。

从1946年创建迄今，世界银行历任行长均由美国公民出任。

如果马尔帕斯成功当选，这位主管国际事务的美国副财长将成为医生出身、并曾担任大学校长的韩裔美国人金墉的继任者。2012年，金墉由时任美国总统奥巴马提名当选世行行长。今年2月1日，在余下任期还有三年多的情况下，金墉卸任世行行长，加入名为"全球基础设施伙伴"的私募股权基金。在气候变化和发展资源等多项议题上，金墉与美国总统特朗普意见不一。

提升中国贷款成本

提名马尔帕斯显示特朗普政府希望加强对于世界银行的影响力。2017年，马尔帕斯批评世界银行、国际货币基金和其他多边机构日益臃肿，并且越发"令人反感"和"僵化"。

过去两年来，马尔帕斯还要求世界银行停止向中国提供贷款。理由是中国已经足够富裕，而且北京政府还通过"一带一路"基建发展项目让斯里兰卡和巴基斯坦等发展中国家陷入债务困境。

中国是世界银行第三大股东，仅次于美国和日本。日本拥有4.5%的投票权。

去年，在马尔帕斯的推动下，世界银行股东同意增资130亿美元，但同时进行一系列贷款改革，旨在限制世行贷款，使得中国等中高收入国家贷款成本上升，将资源更为集中在较为贫穷的国家。

这些改革措施试图让更多的中高收入国家转向寻求私有资金贷款，同时限制世行职员提薪。

未知挑战

一名世行执行董事会成员表示，一般而言，如果美国提名一位具有相应资质的合理人选，世行成员国并不太愿意发起挑战。不过，是否有足够的执行董事会成员将马尔帕斯视为行长的合适人选，目前仍是未知数。

世界银行位于华盛顿特区的总部

全球发展中心的资深学者桑德福（Justin Sandefur）表示，提名马尔帕斯显示特朗普政府试图削弱一个地位关键的全球机构，他呼吁其他国家提名替代人选。

"他们是可以有所选择的。这是简单多数表决，美国在这场选举中没有否决权，而且还有许多更优秀的候选人，"桑德福在一份电子邮件声明中表示。

世界银行2月7日开始接受行长候选人提名，3月14日截止。最多三名候选人能进入到执行董事会表决的阶段。

现年62岁的马尔帕斯在2016年总统选战期间担任特朗普的经济顾问。此前他在投资银行贝尔斯登（Bear Stearns and Co）效力，该银行在2008年金融危机期间倒闭。在里根和老布什总统任职期间，马尔帕斯也曾进入政府工作，分别效力于财政部和国务院。

石涛/达扬（路透社）