 反垄断调查未结束 美团透露：恐获天价罚款 | 经济纵横 | DW | 31.08.2021

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经济纵横

反垄断调查未结束 美团透露：恐获天价罚款

中国食品外卖巨头美团4月起遭监管部门调查是否涉嫌垄断行为。虽调查仍在进行，美团却在季报中透露，恐怕将被处以天价罚款。

China I Unternehmen I Meituan

美团30日公布第二季季报，营收成长亮眼，却也预先示警称该公司恐将被开罚天价罚款。

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中国监管当局发布《禁止网络不正当竞争行为规定》草案，征求社会意见。这一法规将是北京管控互联网企业的又一步骤。 

阿里巴巴的马云是近期中共打击私企的第一个目标。现在，滴滴出行、美团外卖、新东方、好未来和高途等等企业一一遭到重击。全球投资者也对此感到不安。

中国应急管理部周六在微信上发布消息说，最近与公安部和人力资源和社会保障部一起跟众外卖平台开会，商量改善外卖骑手的安全保障和劳动权利。

（德国之声中文网）中国监管部门今年4月起对中国食品外卖巨头美团立案调查，查看该集团是否涉嫌垄断行为，目前调查仍在持续进行，但美团在30日预警，指该公司恐将被处以天价罚款。

《华尔街日报》报导，美团拥有约1,700亿美元市值，是中国市值第三大的互联网上市公司，仅次于腾讯和阿里巴巴。总部位于北京的美团运营一个线上市集，平台上的餐馆和商户破百万，是中国最大的餐饮外送和相关服务供应商。此外，美团还提供酒店预订服务，并在网上销售食品杂货。

美团在30日发布今年第2季季报与半年报，第2季营收同比增77%，达人民币437.59亿元（约67.57亿美元），该季度淨亏损人民币33.6亿元（约5.2亿美元），去年同期则为盈利。

《华尔街日报》报导，美团营收成长主要受零售业务、B2B餐饮供应链服务及共享骑行服务增长的推动。餐饮外卖业务收入飙升59%，这是美团主要的收入来源；亏损部分则主要是被「社区团购」等新业务所影响。

然而美团同时也在这份报告中示警，可能因为反垄断相关案件，被处以高额罚款。

今年4月，中国国家市场监督管理总局（市场监管总局）以涉及「反垄断法」相关事项，对美团展开调查。市场监管总局称美团涉嫌进行「二选一」的垄断行为。「二选一」意指禁止商家在美团以外的线上平台销售商品。

中国科技巨头阿里巴巴早前也因「二选一」而遭市场监管总局开罚，祭出了28亿美元的钜额罚款。目前仍不清楚美团的罚款金额，但根据中国法规，反垄断罚款金额上限为该公司年销售额的10%——美团财报显示，2020年总收入为人民币1147元（约178亿美元）。

China I Unternehmen I Meituan

美团是中国的外卖巨头企业，然而如同其馀互联网大佬，他们也遇上了中国政府不断加强的监管审查。

政府整顿共享市场影响美团

《华尔街日报》报导，虽然美团收入增长，但分析师对该公司的盈利前景越来越担忧，尤其是在中国互联网行业监管环境收紧和不确定的情况之下。

除了主要的外送业务之外，美团也在积极拓展商机庞大的「共享市场」。他们不仅在2018年收购共享单车品牌摩拜，推出「美团单车」，也逐步在发展打车业务。中国媒体《财新》报导，在滴滴遭遇网络安全审查、App下架的过程中，美团打车计划抓住时间窗口拓展业务。目前，美团打车自营模式仍然限定在上海和南京；截至7月底，美团打车聚合模式已上线30个城市。

然而，就在美团发布第二季季报的同天，市场监管总局也表示将进一步加大对共享单车、共享充电宝等共享市场的监管力度，要求各企业调价需内部合规审查并及时公示。市场监管总局并透露，正在对美团收购摩拜未依法申报一事展开调查。

（综合报导）

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