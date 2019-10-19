反地铁加价抗争激化 智利宵禁扩大实施

(德国之声中文网) 周日(10月20日)，智利的示威者在多个地方纵火，包括数十个地铁站、一个纺织厂以及一些商店。当局连续第二晚实施宵禁，并宣布将紧急状态扩大到其他地区。

当局报告称，有两人在美国零售商店沃尔玛旗下商店的火灾现场被烧死，第三人在送医后宣告不治。

周日，几乎所有大众运输都被瘫痪，首都圣地牙哥的七百万人都受到影响。一名女性辛西亚告诉美联社，她为了到药局买尿布，徒步行走二十个街区，抵达时才发现药局被烧毁了。她认为示威者有权反对滥权、加价、糟糕的教育体制或是不良的退休金机制，但是她反对示威者摧毁物品。

从上周示威抗议爆发至今，已经有上百人在抗议示威中受伤，超过1,400人被逮捕。

扩大实施宵禁

因应更加激化的情势，智利警方与军队使用催泪瓦斯与水炮车驱散民众。

另外，根据全国防卫首长伊图里亚加w尔坎波少将(Javier Iturriaga)的说法，当局以「让人民保持冷静，留在家里」为由，再度实施宵禁。宵禁从晚上七点到隔日早上七点有效。

这次的宵禁比之前19日实施的宵禁提早三个小时，当时只有从晚上十点开始到隔日早上七点限制行动。

推特上流传的影片显示，警察搭乘私家车逮捕宵禁期间在街上游荡的民众。

总统眼中的民主

虽然在19日当天，智利总统皮涅拉（Sebastian Pinera）已经宣布冻结地铁加价的政策，但是示威抗议却仍然持续。总统说，接下来他会采取措施缓和贫富差距的问题。

皮涅拉周六宣布首都进入紧急状态，而周日该命令已经决定扩大到另外四个地区。周日，智利总统在紧急会议中，捍卫他周六宣布紧急状态、并出动军队的决定。他说: 「民主不只有权利，他也有义务要利用民主所提供的合法机制来捍卫自身，并且用法治去打击想要摧毁它的人。」

皮涅拉说他理解示威者有理由进行抗争，但是「没有人有权利用暴力违法的方式，破坏与点燃圣地牙哥超过78个地铁站。」

根据智利国防部，当局出动9,400名军人加入维安。

许多民众在推特上传的影片，都包含有警察使用枪支射击示威者的画面，或是军人包围伤者的画面。

加价引爆民怨

上周一，智利当局宣布将地铁票价从1.12美元提高到1.16美元，相当于提高0.02欧元，因此在智利这个贫富差距悬殊的国家点燃民众的怒火。一开始只是一群学生主导的抗议，在一个礼拜之间演变成暴力激进示威。示威者在地铁站与商店纵火、焚烧汽车，并破坏交通号志。

罗法/杨威廉 (美联社、法新社、德新社)