反叛武装支持打击电诈 缅甸军方面对最大的民间武装行动

（德国之声中文网）缅甸反对派联盟本周五表示，缅甸军政府的军队从空中和海上发动攻击，试图夺回孟加拉湾的港口城镇包多镇（Pauktaw）。包多镇位于仰光西北约500 公里处，属于若开邦。

缅甸反对派联盟由掸邦的德昂民族解放军、若开军和缅甸民族民主同盟军组成，亦称"三兄弟联盟组织"。该组织星期五在Telegram发布视频说："今天早上我们占领了包多镇警察局后，军方派出直升机袭击并从一艘海军舰艇上向包多镇发射炮弹。"三兄弟联盟组织还称："军政府士兵夜里进入镇里射杀平民。"路透社无法独立核实他们的说法，缅甸军政府发言人没有回应置评请求。

缅甸《伊洛瓦底》杂志社（The Irrawaddy）引述包多镇一位居民说，若开军游击队员早前控制了包多镇，"所有居民都逃离了。镇上一个人也没有，所有商店都关门了。"

缅甸反对派联盟近日在缅甸北部衫掸邦（Shan）与克钦邦（Kachin）攻下一些政府军据点。一些城镇的政府军投降。缅甸军政府11月2日证实，在位于中缅贸易主要通道的与云南接壤的掸邦果敢老街清水河镇（Chinshwehaw），政府"已不存在"。

"1027行动"

缅甸军方在2021年2月1日发动政变，推翻了在2020年缅甸议会选举中赢得选举的全国民主联盟政府，逮捕了国务资政昂山素季、总统温敏，中央政府内阁成员和14个省邦领导人，并将权力移交给缅甸国防军总司令敏昂莱。 随后，缅甸全国爆发了反对军事政变的示威，缅甸军方及警察对示威者采取直接枪杀等手段进行镇压，引发各地的武装抵抗。长期存在的民族武装团体再次致力于反叛斗争，反对派民族团结政府（NUG）不断召集民族武装团体加入，以推翻军政府。

缅甸政府军和反叛武装近期在缅北展开激战

今年10月27日，三兄弟联盟发布声明，宣布对缅甸掸邦东北的腊戍、贵概等多地的缅甸军政府武装部队发动协同攻击。三兄弟联盟表示，军政府2021年策动政变以来，"国家陷入了无政府状态，步入越乱越穷、越穷越乱的恶性循环之中"，"1027行动"旨在维护和保卫领土免受缅甸军事入侵，清剿政府军"政变武装集团"，反对压迫性的军事独裁，并打击边境的电信诈骗集团。

反叛武装或通过支持中国打击电信诈骗取得北京支持

电信诈骗近年来在中国相当猖獗，大量中国公民被骗，许多生活在海外的中国留学生也成为诈骗受害者。中国当局指，很多诈骗团伙的"窝点"在缅北和缅东地区。中国中央电视台2023年8月报道称，缅北与缅东至少有1000个被包装成"科技园"的诈骗园区，每天有超过10万人从事电信诈骗活动。据统计，中国仅2022年的电诈案件就超过46万起，诈骗金额高达2万亿元人民币。今年8月，反映东南亚网络诈骗和电信诈骗的电影《孤注一掷》在中国影院全面上映。影片虽然没有点名是发生在哪个国家，但缅甸军政府则发出了批评，称《孤注一掷》该片“玷污"了缅甸的声誉。在中国的社交网络上，也有越来越多有关诈骗园区残暴对待被人口贩子诱拐到当地、被迫从事诈骗活动的中国人的故事曝光，令北京感到难堪。

缅北和缅东地区诈骗园区的蔓延是在缅甸军方政变之后。从那时起，缅甸境内的电诈集团纷纷转移到了边远地区，与地方武装结成利益共同体，也将政府军部分将领拉下水，充当他们的"保护伞"。缅北地区涉足电诈的四大家族--白所成、魏超仁、刘国玺、刘阿宝家族就垄断了当地的矿产，商业和地产，并涉足电诈、赌博等，和军方人员有千丝万缕的联系。

北京方面显然对缅甸军政府在诈骗园区泛滥的问题上不作为深感失望，一年多来加大向缅甸军政府施压，要求取缔主要由华人犯罪集团运营的诈骗园区。比如，缅甸佤邦建设部部长陈岩板（又名鲍岩板）和佤邦勐能县县长肖岩块（又名何春田）就是被中国杭州和昆明市公安局悬赏通缉的"电信网络诈骗集团重要头目"。两人均在中国境内设有户籍。

在北京方面的施压下，今年9月3日，中国公安部称与缅甸执法部门开展联合行动，捣毁缅北11个电信诈骗窝点，抓捕近270人。9月6日，缅方又开展抓捕行动，将1207名缅北涉诈犯罪嫌疑人移交中方。据报道，今年8月至10月间已有超过4000名缅北涉诈犯罪嫌疑人被遣送到中国。中国官方媒体本周五（11月17日）报道，三名被中国通缉的缅北电诈头目--明国平、明菊兰、明珍珍三人现已被缅甸军政府逮捕并移交中国公安机关，第四名头目明学昌畏罪自杀。

华裔反叛武装缅甸民族民主同盟军也称将打击电诈团伙作为一项使命。缅甸民族民主同盟军司令员彭德仁10月31日向军政府果敢政权发表公开信称，电诈团伙的疯狂犯罪和庇护者的助纣为虐已经严重化损害了果敢民族的重大利益，"彻底清除这个毒瘤也是我军光复果敢的重要使命"。"

缅甸军政府发言人佐敏敦 (Zaw Min Tun) 指责叛军联盟试图通过支持中国打击电信诈骗获得中国的支持。他在一份声明中说："中国非常渴望消除网络诈骗活动，（联盟）正在利用这种情况制定战略，为他们的组织谋取利益。"

华盛顿智库美国和平研究所(USIP)缅甸研究主任简森·塔沃尔（Jason Tower）认为，三兄弟联盟能快速攻占缅北，背后有中国的支持。

目前，缅甸反对派联盟已将战事扩大到掸邦以外地区，越来越多的其他反对军政府的民族武装组织加入。缅甸军政府面临政变两年半以来最大的挑战。

中国寻求中缅边境实现和平稳定

缅甸难民涌入中国

与此同时，越来越多为躲避战争而逃亡的难民从缅甸涌入中国。11月16日，中国外交部发言人毛宁表示，"自缅北战事爆发以来，有部分缅方人员进入中方境内避战。出于人道主义和胞波情谊，中方妥善安置缅方入境避战人员并全力救治伤病人员。我们谴责任何危及避战人员生命安全的行为，敦促缅北交战各方尽快停战，以利避乱人员尽早返回家园，恢复正常生活工作。"

缅甸东北部与中国有长达2000公里的丛林边界。据联合国估计，"1027行动"以来，已有超过20万人因战斗而流离失所。仅在边境省份掸邦就有5万人在逃亡。中国已经在自己一侧设立了控制区，以更好地监控跨境活动。

（路透社等）

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