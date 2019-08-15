 反占中争议蔓延海外 有平静 有喧哗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2019

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时政风云

反占中争议蔓延海外 有平静 有喧哗

随着香港反送中示威浪潮愈演愈烈，不少生活在海外的香港人先后在当地举行小型集会，声援反送中。而在刚刚过去的周末，全球诸多大城市突然出现海外华人组织的”对立“示威活动，有些地方双方相安无事，但也有地方出现谩骂现象，甚至肢体冲撞。

Support To Hong Kong Protests In Berlin (picture-alliance/NurPhoto/E. Contini)

（德国之声中文网）8月17号，在海外香港人频频举行"反送中"集会的德国科隆、柏林和汉堡等地闹市区，以中国大陆年轻人为主的华人群体，手拿中国国旗，举行了"爱国爱港"集会。在科隆，"反送中"集会和"爱国爱港"集会互相距离只有十几米，两边的人都各自都在自己的区域呼喊口号，未出现对立谩骂或是肢体冲突的现象。警察除了让一位前来参加活动的蒙面男士摘下面罩外，几乎没有予以任何干涉。在柏林和汉堡，两方集会也都"相安无事"。在柏林，一度有来自内地的女士上前与反送中集会的港人讨论，但很快被警察隔开。

Berlin Pro-China-Demonstration in Hongkong-Krise (picture-alliance/NurPhoto/E. Contini)

8月17日，柏林勃兰登堡门前的“爱国爱港”示威活动

不过，在伦敦、澳洲墨尔本、阿德莱德等地，双方的对立情绪却一度导致事态激化。Youtube上的视频显示，墨尔本现场曾一度失控，两边的发生肢体冲撞。在南澳大学，一边是"反送中"的香港女孩一遍遍呼喊"Hongkong stay strong"的口号，一边则是约200名来自大陆的年轻学生以震耳欲聋的声音一遍遍齐声骂脏话。

相关视频据称被《环球时报》总编胡锡进在微博上转发。一篇在中国社交媒体流传甚广的题为"流氓可以爱国，但爱国不能耍流氓"的文章写道，"在胡总编（《环球时报》胡锡进）的微博上，看到了一群澳大利亚留学生在国外'爱国'行动的视频，简直令人心潮之澎湃久久不能平静。"文章接着以反讽的笔调写道，"对面的青年高喊着"HK stay strong"的英文口号，显得声音柔弱，绵软无力，杂乱无章。而我们这边的留学生斗志昂扬，声音嘹亮，齐声高呼"CNMB"的四字革命口号，从气势上完全压制住了对方。可以说成功地打击了对方的不嚣张气焰，弘扬了我方的爱国正气，宣示了当代青年崇高的爱国主义心思和质朴的爱国主义语言。"在一番辛辣的讽刺后，作者表示，部分澳洲留学生用"惊天一骂"证明了"我们不是留学垃圾，是留学流氓！"，但"爱国可以用耍流氓的方式来进行吗？不可以，因为这是侮辱爱国这样崇高的字眼。"

南澳大学抗议现场的这段视频在中国社交媒体和在中国大陆被封的Youtube上也引起大量争论。

观看视频 01:37

撑中国？挺香港？反占中争议蔓延澳洲

除了德国、澳大利亚以外，"爱国爱港"的示威活动周末在美国、英国、法国、菲律宾、日本、加拿大等地举行。在温哥华，大约400多名以中国留学生为主的华人8月17日来到在港人"反送中"集会现场，挥舞着大大小小的五星红旗，高唱国歌。双方人马一度相互对骂，气氛紧张。温哥华派出大批警力，在现场维持秩序。

有图片和视频显示，在温哥华街头，多辆红色法拉利及其它豪车车主将五星红旗挂在车上，也有人坐着敞篷法拉利，一路挥舞中国国旗。有报道称，这些豪车的车主是中国大陆的留学生。豪车车队不仅制造噪音，还大骂香港人"穷逼"。这些视频和照片也在网上引起大量争论。大部分留言都对炫富骂人的豪车车队持批评态度。有网友写道，"就这德性，我估计其父母八成都是体制內的受益者"。"这不是给全世界show中国有多low么……大力鼓励这种行为，迟早有一天把西方世界弄得受不了了。"

 

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