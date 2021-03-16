反华怒火将中国拖入缅甸政变危机

（德国之声中文网） 2020年1月，中国国家主席习近平对缅甸进行国事访问。当时新华社发表文章称，习近平访缅， “开辟中缅命运共同体的新时代”。这是北京方面发出的最高阶外交表述。

这场国事访问的目的是将缅甸果断地推向中国，远离美国，推动 "一带一路 "倡议下价值数十亿美元的项目建设，其中就包括石油和天然气输送管道以及一个通往印度洋的港口建设。

然而仅一年之后，军政府发动军事政变推翻了民选的昂山素季政府，这个地理位置具有战略意义的国家陷入血腥暴力混乱之中。

此间缅甸国内开展的大规模民主运动指责中国怂恿军政府发动政变夺权，并以缅甸的自由换取自己的战略利益。

有统计称，缅甸军方在政变发生后已经打死了近150名抗议者。北京政府正在陷于进退两难的处境：究竟该支持军政府还是站在反华情绪不断上涨的示威民众一边？

国际危机组织驻缅甸分析师理霍西（Richard Horsey）在接受法新社采访时说：“中国并不在意在缅甸上台的是哪一个政府，但是它想要的是一个能保护中国项目和中国利益的缅甸政府。”

他说：“但是北京方面不认为军政府会给缅甸社会带来稳定。而且中国越加强同军政府之间的关系，就越会将缅甸民众推向另一端。”

这对中国利益来说充满了危险。

上周日（3月14日）至少有32家建在仰光的中资服装厂遭纵火打砸。据中国官方媒体报道，损失高达3700万美元。

中国外交部表示，中方敦促缅方采取切实措施制止一切暴力行为，依法查处相关肇事者，确保在缅中资企业和人员的生命和财产安全。

昨天（3月16日），仰光一家服装厂老板在接受法新社采访时说，当地开始执行戒严令，受到冲击的区域的中资企业暂时都关门了，工人们在“敌对气氛下”躲了起来。

一名不愿透露姓名的人士说：“所有中国工作人员都躲在工厂里，警察在外面守着。”

中国媒体开始发表一些令人预感不祥的评论。例如一篇评论说，如果缅甸当局无法采取行动，混乱局势持续下去的话，北京可能会被迫采取激烈行动。

缅甸一些民主团体在推特上声称，军方派人袭击了这些工厂，以便可以正大光明地镇压街头抗争运动。不过这些说法都没有提供证据。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季全家福 昂山素季(图下方)在1945年6月19日出生于缅甸仰光。1947年他的父亲昂山将军为缅甸独立与英国谈判，同年被政敌暗杀。1960年，她的妈妈杜钦季出任印度大使。15岁的昂山素季随母亲出国。1964年，她在印度中学毕业后进入英国牛津大学。直到1988年，为了照顾生病的母亲，43岁的她才返回缅甸。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季初登场 缅甸独立英雄昂山将军的女儿昂山素季身边围绕着领导起义的学生们。1988年8月，昂山素季向约50万群众发表了一场着名演说。 曾在国外生活了几十年的她要求缅甸实行民主和多党制。 缅甸专家佐尔纳 (Hans-Bernd Zöllner)告诉德国之声：「在某些方面，昂山素季从西方引入了民主的概念。」他说：「当时缅甸人民还不清楚民主对国家意味着什麽。不过显而易见的是，人们想要改变当时的体制。」

昂山素季与缅甸的民主运动 人民揭竿而起 当昂山素季成为抗议运动的象徵时，民主的呼声也变得越来越强烈。数十万人参加了缅甸各地的抗议活动，要求结束一党专政。人民反对专制，要求经济救济。

昂山素季与缅甸的民主运动 第一次民主梦碎 当军队于1988年9月18日控制缅甸时，抗议者的梦想和希望破灭。武装部队使用暴力打压民主运动。成千上万的人被杀和被捕。许多学生逃往邻国。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季首度遭软禁 昂山素季在1989年7月20日，昂山素季第一次被软禁，目的是防止她参加1990年的大选。 然而她即便在软禁当中，她所创办的全国民主联盟仍然取得选举绝对优势。依法她应该出任主席和总书记，然而选举结果却遭到军方作废。

昂山素季与缅甸的民主运动 选举结果遭军方作废 昂山素季成立的全国民主联盟（NLD），在1990年大选中获得压倒性胜利。 但是，国家恢復法律和秩序委员会（SLORC）的军事将领在新宪法起草之前，拒绝将权力移交给全国民主联盟，也拒绝让昂山素季成为总理，并持续监禁她。此后20年，军方提出将她驱逐出境的交换条件，都被她再三拒绝。图中为1990年选举委员在政府的严密监控下计票的状况。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季获诺贝尔和平奖 1991年，被软禁的她获得诺贝尔和平奖，由画面上的丈夫和兒子代领。昂山素季在答词中说：［在缅甸追求民主，是一国民作为世界大家庭中自由与平等的成员，过一种充实全面、富有意义的生活的斗争。它是永不停止的人类努力的一部分，以此证明人的精神能够超越他自然属性的瑕疵。」她将诺贝尔和平奖的130万美元奖金交付信托，用于缅甸人民的健康与教育。

昂山素季与缅甸的民主运动 哪一种民主? 在接下来的几年裡，军方与昂山素季都一直谈到民主， 但两边对民主的想像很不一样。军方想要一个「纪律严明的民主」，规则由中央政府决定。 另一方面，昂山素季则抱持着人民主权的民主概念。

昂山素季与缅甸的民主运动 军方的民主 在接下来的20年裡，缅甸军队在这个东南亚国家推行了「戒律式民主」(disciplined democracy)， 并在2008年通过了新宪法，规定将四分之一的议会席次留给军方。因此，未经军方同意，宪法修正案就不可能通过。

昂山素季与缅甸的民主运动 将军控制一切 根据宪法，国防、边防和内政部长将由陆军总长直接任命。这意味着军队和警察仍在将军的控制之下。 林特纳 (Bertil Lintner)是一名记者和作家。他写了一本有关缅甸1988年起义的书，名为《8.8.88》，指的是运动开始当天--1988年8月8日。他说：「制定这样的规则，举行选举对军方来说就是安全的。」

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季遭软禁时期 昂山素季数度遭到软禁，最后一次超过五年。国际社会不断呼吁缅甸政府释放她,世界各地也都举行相关的倡议遊行。最终，她在2010年11月13日结束了软禁生涯。获释後，她立即投入政治工作并参与选举。

昂山素季与缅甸的民主运动 2010 的选举 选举最终于2010年举行。军事将领们脱掉了制服，并将自己扮作平民统治者。昂山素季的全国民主联盟抵制选举，拒绝不民主的宪法。军方最后几乎赢得了议会的所有席次。

昂山素季与缅甸的民主运动 国务资政昂山素季 随后缅甸有了进一步的改革。最终，在2015年，全国民主联盟同意在与2010年相同的条件下参加大选。正如所料，全国民主联盟赢得选举，昂山素季成为「国务资政」，一个与总理同样重要的角色。

昂山素季与缅甸的民主运动 民主获胜? 国际媒体盛赞2015年的选举是缅甸民主的胜利。不久后，西方解除了对缅甸的制裁。但林特纳认为，虽然2008年的宪法在某种程度上让缅甸更加开放，但真正的权力从未转移到民选政府。 他说：「全国民主联盟赢得了2015年大选，但没有掌权。」

昂山素季与缅甸的民主运动 「总比过去好」 虽然缅甸实际时仍由军方掌权，但支持1988年民主运动的缅甸大多数人都认为，今天的情况要好于1980年代末和1990年代的情况。

昂山素季与缅甸的民主运动 全国民主联盟的「倒退」 林特纳认为全国民主联盟有足够的空间给军队施加更大的压力，但它却没有自信这样做。 他说：「人们期望他们比在2015年大选中做的更多。不过相反地，他们却像是活在自己的世界般，没有作为。」

昂山素季与缅甸的民主运动 罗兴亚难民危机 林特纳引用罗兴亚难民危机当作例子。去年，军方以打击穆斯林叛乱分子为名，在若开邦发动大规模军事行动，迫使超过50万罗兴亚人逃往邻国孟加拉。联合国将其描述为罗兴亚穆斯林的「种族清洗」。 在冲突期间，全国民主联盟好像消失了一样，没有发出异议。

昂山素季与缅甸的民主运动 妥协後的民主 自缅甸民主「获胜」以来，西方国家在缅甸也变得更加活跃，加强合作，促进民主。但佐尔纳和林特纳都表示西方对缅甸的影响有限。 林特纳说：「西方可以向缅甸宣传民主，但除非民主的推动力来自国内，否则不会有任何改变。」他也补充说这种改变应该不会很快到来。

昂山素季与缅甸的民主运动 跋扈领袖? 昂山素季所属民盟当政后，掌握国会多数。昂山素季稳居有政治实权的国务资政一职，但却不断传出缅甸部长和官员必须对她言听计从，不容许任何异议或违抗的消息。让许多人对她的领导风格感到忧心。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季无视罗兴亚问题 虽然林特纳确信，全国民主联盟无法在罗兴亚问题上与军方对抗，但他表示，联盟至少可以出面回应这场人道主义危机。此外，昂山素季本可以访问若开邦，并会见了当地的政治家和受到冲突影响的人。林特纳认为，这是全国民主联盟无法治理国家的其中一个例子。

昂山素季与缅甸的民主运动 缅甸少数民族文化危机 许多人期待昂山素季可以为缅甸带来族群平等。不过根据媒体报导，缅甸民族主义兴起，佛教主义也愈趋极端，少数族群的文化认同受到压迫。

昂山素季与缅甸的民主运动 缅甸关押路透社记者 2017年底，两名缅甸路透社记者瓦隆(戴眼镜者) 和乔索欧(举手者) 因为采访罗兴亚屠杀遭到当局关押。他们可能面临长达14年徒刑。呼吁释放他们的国际声浪不断。

昂山素季与缅甸的民主运动 昂山素季人权光环褪色 罗兴亚问题和一系列争议让昂山素季昔日人权斗士的声望直落。许多国际性奖项也被撤销，包括牛津自由奖、都柏林自由奖和魏瑟尔人权奖等等。许多人也不断询问，世界是否错看了昂山素季。前美国驻联合国大使李察逊 (Bill Richardson)更指责她活在自己的世界。

昂山素季与缅甸的民主运动 备受争议的选举 在2020年11月8日举行的缅甸大选中，执政的全国民主联盟赢得胜利，该党获得的席位数量足以组建政府。但是亲近军方的联邦巩固与发展党（USDP）则声称大选存在舞弊，要求在军方监控之下重新举行选举。关于可能发生军事政变的传言甚嚣尘上。图为支持军方的僧侣在仰光上街游行。

昂山素季与缅甸的民主运动 军方发动政变 昂山素季被扣押 2021年2月1日，作为国务资政的昂山素季，和总统温敏还有其他几位执政党高级官员都被军方扣押。军方和文职政府之间的矛盾已持续多年，但这次的抓捕行动则是矛盾不断激化造成的结果。军方宣布去年11月的选举存在舞弊，将权力转移至军方，并实施为期一年的紧急状态。缅甸国防军总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）将接管国家领导职权。



法新社发表的这篇分析报道指出， 缅甸反华情绪有可能会在东南亚地区掀起波澜，会引发东南亚国家中，对中国的影响力以及借助债务陷阱换取“一带一路”'沿线项目得以通过的做法产生怀疑。

泰国国立朱拉隆功大学安全与国际问题研究中心主任蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）说：“任何具有广泛群众基础的针对中国利益的反抗运动都会具有示范效应，反华情绪会传导到柬埔寨、老挝和其它国家。”

“中国现在搞明白了，缅甸是战略难题中的一部分，” 蒂提南说，“从现在开始未来不会那么简单了。”

此前缅甸就曾发生过由于公众的极大不满而导致中国投资的项目搁浅的例子。10年前在缅甸民众的大力反对下，位于克钦邦北部总投资达到36亿美元的密松水电站项目被叫停。中国对缅甸稀有木材、玉石和宝石的市场需求也常被指是造成缅甸国内资源遭掠夺的原因。

中国是缅甸最大的海外投资国之一。中国还向缅甸军队提供军事装备。

一些观察人士称，中国同中缅边境线上一些缅甸少数族裔的民兵组织保持着密切关系。

中国否认对2月1日发生的缅甸军事政变事先知情。到目前为止，中国官方立场一直是呼吁缅甸国内缓和局势，同时又支持政变后危机的 "各方"。

昨天中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上谈到关于中方是否考虑从缅甸撤侨的问题时说：“中方密切关注缅甸局势的发展，对中方机构和人员安全受到影响非常关切。中方希望缅方采取切实措施，保护在缅中国公民的安全，坚决避免类似事件再次发生。同时我们提醒在缅中国公民，提高安全防范意识，加强自身防范措施。”

仰光独立研究中心政治分析人士Soe Myint Aung说：“中国依旧是一个潜在的仲裁者。”

他说：“中国可以在旨在达成妥协的谈判中扮演直接或者间接的调解角色。”

但是北京首先要做的是平息缅甸国内的愤怒和猜疑。

洪沙/达扬 （法新社）

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