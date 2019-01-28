 反制“黄背心”？法国立法限制示威权利 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.02.2019

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时政风云

反制“黄背心”？法国立法限制示威权利

自11月以来，法国一到周末就会因“黄背心”运动而瘫痪，且暴力行为愈演愈烈。法国政府试图通过“反暴力示威法”加以遏止。此举令批评者倍感震惊。

Frankreich Gelbwestenprotest in Marseille (picture-alliance/dpa/C. Paris)

资料：马赛的黄背心示威活动

（德国之声中文网）近日，法国国民议会（相当于下议院）以387票赞成、92票反对，一读通过"反暴力示威法"草案。总统马克龙所在的共和前进党内，有约50名议员弃权，他们认为此举严重限制了公民权利。

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鉴于持续了数周的“黄背心”抗议活动，法国总统马克龙就改革问题发起全国大辩论。他向全法人民承诺，“没有不可以提的问题”。 (14.01.2019)

在其政策受到数周的抗议之后, 法国总统发表了一封告国民书，试图以此与人民达成谅解。德国之声评论员Max Hofmann认为，虽然寻求和解很难，但也并非不可能。 (14.01.2019)

“要民主，不要革命”：数千人带着红色围巾走上巴黎街头，反对法国“黄背心”运动中出现的暴力行为。 (28.01.2019)

根据该修正案，各省长首次可以在没有司法程序的前提下，禁止那些"对公共秩序有严重威胁"的民众参与示威活动 。一旦触犯禁令，示威者将面临6个月的监禁和 7 5 0 0 欧元的罚款。

"反暴力示威法"还计划禁止蒙面抗议：如果示威者部分遮挡或者全部蒙蔽面部，将面临1年监禁和1.5万欧元罚款。

执政党内激烈批评

该草案尤其遭到了马克龙党内左翼人士的严厉批评。反对者警告说，如果有一天右翼民粹主义者上台，他们会禁止批评政府者的示威和大肆滥用该法规。与马克龙关系密切的法律专家们和一个警察工会也反对这些计划。

该项法律草案最早由保守派为主的参议院（相当于上议院）提出，并在去年10月份便在参议院一读通过。二读计划安排在今年3月。

该草案提出的背景是几个月来一直困扰法国国内政坛的暴力抗议活动。在"黄背心"集会期间经常发生大规模骚乱。

与此同时，数万人再次走上法国街头。他们响应法国总工会（CGT）的号召，用一天的抗议行为， 抗议"社会贫苦"。法国总工会表示当晚有30万人参与全国抗议活动。警方并未提供抗议人数。

罕见的合作

法国总工会的成员穿着红色背心，举着国旗，首次和"黄背心"的代表们一起参与了在巴黎和其他城市的抗议活动。"黄背心" 代表此前对工会持怀疑态度。法国总工会主席马丁内斯（Philippe Martinez）认为这是一次成功。"这里有很多 '黄背心 ', 这是件好事"，他强调说。"除了背心的颜色, 我没有看到太多的差异。"

Frankreich Streik | Protest & Demonstration in Paris | Philippe Martinez, Gewerkschafter CGT (Reuters/C. Platiau)

马丁内斯：意料之外的支持

抗议者呼吁提高工资和薪金，重新征收财富税，该税在马克龙上台后已基本取消。巴黎埃菲尔铁塔当天不对游客开放，因为那里的工作人员也参与抗议集会。

在法国南部的马赛，大约有5200示威者；而在东部的里昂, 大约有4300人参加抗议。斯特拉斯堡、卡昂、勒阿弗尔、克莱蒙特-费朗、图尔等城市也出现大规模集会示威。

意大利的支持

Italien Abgeordnete billigen Haushaltsplan der Regierung | Luigi Di Maio (Getty Images/AFP/A. Pizzoli)

意大利副总理迪马约

同时，意大利副总理、民粹主义五星运动（M5S）重要人物迪马约（Luigi Di Maio）在法国会见了 "黄背心"的代表。迪马约办公室称，法国抗议运动发言人查伦松（Christophe Chalençon）以及参与5月底欧洲议会选举的几位 "黄背心"候选人出席了会议，"未来几周"在罗马会与这些候选人再次举行会晤。

迪马约的办公室解释说，"黄背心" 和五星运动之间有很多 "共同点"，比如社会公平、直接民主和环境问题。在此次会面后，迪马约在推特上称："改革之风已经越过阿尔卑斯山" 。

针对马克龙

由五星运动和右翼联盟党组成的意大利政府在上个月已经开始支持"黄背心"运动。当时，迪马约宣布："黄背心，站稳了!"另外一位意大利副总理兼内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）曾表示，他支持 "可敬的公民们"反抗总统马克龙， 他的统治"违背民意"。很长一段时间以来，意大利政府一直与马克龙处于紧张的关系中--原因之一是意大利执行严格的移民政策。

立夏/石涛（法新社，德新社，路透社）

  • A yellow vest demonstrator has a picture of Macron on it with the word, 'dictator' under his face (Reuters/C. Platiau)

    席卷法国的“黄背心运动”

    马克龙犯众怒

    2016年5月当选法国总统后，马克龙的支持度便一路下滑。罪魁祸首便是他所推行的一系列财政政策不得人心，比如停止征收富人税；以及他自大傲慢的形象。不过最终触发抗议运动的是为了促进环保而大幅增加燃油税的政策。去年10月，一个指控马克龙“猎杀司机”的视频在网上疯传。

  • Police confront yellow vest protesters in Antibes, France (Reuters/E. Gaillard)

    席卷法国的“黄背心运动”

    抗议波及全国

    网上怒火很快蔓延到街头，超过29万名抗议者穿上交通应急黄背心，在全国各地封堵道路。通过社交媒体串联的这场运动并没有特定组织架构，也没有明确的领导人物，此外参与者也不接受来自工会或党派的支持。有一人在这次抗议过程中身亡，超过150人遭到逮捕。

  • A yellow-vest protester holds up a flare on the Champs-Elysees (Reuters/B. Tessier)

    席卷法国的“黄背心运动”

    冲突与破坏

    由于马克龙政府表示不会退让，抗议运动持续进行。11月24日，约11万人再度举行全国抗议，巴黎有8000人参与。抗争过程中发生暴力及破坏行为。警方与抗议者在香榭丽舍大街爆发冲突（上图），并动用高压水龙和催泪瓦斯。媒体报道称，骚乱造成高达100万欧元损失。

  • Macron presses his lips together and looks down as he stands next to a guard (Getty Images/AFP/B. Guay)

    席卷法国的“黄背心运动”

    压力之下的屈服

    “黄背心”成为马克龙面对的巨大难题。他起初拒绝在燃油税问题上作出让步，后来又表示如果油价上涨会作出相应调整。抗议者并没有因此感到满足，12月1日 ，抗议浪潮再次席卷法国，巴黎发生暴力打砸事件。马克龙第二天召集危机会议。在抗议运动持续不断的威胁之下，马克龙12月5日宣布放弃燃油税改革计划。

  • A man in a gas mask with a french flag stands in front of burning debris in Paris (picture-alliance/dpa/J. Mattiale Pictorium)

    席卷法国的“黄背心运动”

    巴黎严阵以待

    但是，马克龙依然拒绝重新实施富人税，并拒绝按照抗议者要求辞职下台。“黄背心运动”的参与者很难简单归类，其政治光谱涵盖极左到极右，其中后者原本就反对马克龙出任总统。12月8日 ，法国再度爆发全国范围的抗议活动。武装防暴车出现在巴黎街头维持秩序，城市大部分地区进入封锁状态。

  • Macron sits at an elaborate desk and holds out his hands as he gives a televised address (Reuters/L. Marin)

    席卷法国的“黄背心运动”

    对全国发表讲话

    12月10日，马克龙在爱丽舍宫对全国发表电视讲话。超过2100万人收看直播。马克龙表现和解意愿，承认在危机中自己也有责任，并推出一些财政措施，包括提高最低工资水平，加班工资免税，并对低收入退休者减免税收。

  • Two protesters in yellow vests cling to one another and cry out as police stand in the background (Reuters/Y. Herman)

    席卷法国的“黄背心运动”

    波及邻国

    在此期间，“黄背心运动”已经从法国蔓延到周边其他国家。比利时的抗议者对高税负，食品价格高涨，工资收入和养老金过低表达不满。抗议人群对比利时首相府投掷石块，防暴警察出动高压水龙回击。德国的柏林和慕尼黑也出现类似抗议活动。

  • Protesters in yellow vests stand in front of the Arc d'Triomphe (Reuters/C. Hartmann)

    席卷法国的“黄背心运动”

    平安新年夜

    法国的抗议活动一直持续到12月底，尽管参与人数有所回落。一些比较知名的“非正式”运动领导者并未因此灰心丧气，而是在社交媒体上继续鼓舞民众抗争。不少抗议者在新年夜的巴黎穿上黄背心，举行颇有“节日气氛”的和平抗议。

  • A protester jumps on a car in Paris (Reuters/G. Fuentes)

    席卷法国的“黄背心运动”

    2019:未完待续

    2019:未完待续 如果以为“黄背心”就此偃旗息鼓，就大错特错。1月5日，节日之后的第一波抗议活动再次聚集超过5万民众，不过这一数字依然比不上12月的高潮期间。巴黎再次发生警方与民众的冲突，部分抗议者燃烧摩托车，冲击政府机构。马克龙谴责暴力行为，宣称“会实现正义”。

  • Yellow Vest women protesters during a demonstration of the 'Yellow Vests Women' in Paris

    席卷法国的“黄背心运动”

    重塑形象

    1月6日，数百名女性身穿“黄背心”穿行巴黎市区，以求恢复该运动的和平形象。在游行期间，参与者集体跪下，对运动迄今的10名死难者和众多伤者默哀致意。

    作者: Cristina Burack


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席卷法国的“黄背心运动”

尽管法国总统马克龙对抗议者做出妥协，部分夹杂暴力及骚乱的“黄背心运动”并未能彻底平息。德国之声为您回顾这场震撼法国的街头运动。 (07.01.2019)  

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