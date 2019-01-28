反制“黄背心”？法国立法限制示威权利

（德国之声中文网）近日，法国国民议会（相当于下议院）以387票赞成、92票反对，一读通过"反暴力示威法"草案。总统马克龙所在的共和前进党内，有约50名议员弃权，他们认为此举严重限制了公民权利。

根据该修正案，各省长首次可以在没有司法程序的前提下，禁止那些"对公共秩序有严重威胁"的民众参与示威活动 。一旦触犯禁令，示威者将面临6个月的监禁和 7 5 0 0 欧元的罚款。

"反暴力示威法"还计划禁止蒙面抗议：如果示威者部分遮挡或者全部蒙蔽面部，将面临1年监禁和1.5万欧元罚款。

执政党内激烈批评

该草案尤其遭到了马克龙党内左翼人士的严厉批评。反对者警告说，如果有一天右翼民粹主义者上台，他们会禁止批评政府者的示威和大肆滥用该法规。与马克龙关系密切的法律专家们和一个警察工会也反对这些计划。

该项法律草案最早由保守派为主的参议院（相当于上议院）提出，并在去年10月份便在参议院一读通过。二读计划安排在今年3月。

该草案提出的背景是几个月来一直困扰法国国内政坛的暴力抗议活动。在"黄背心"集会期间经常发生大规模骚乱。

与此同时，数万人再次走上法国街头。他们响应法国总工会（CGT）的号召，用一天的抗议行为， 抗议"社会贫苦"。法国总工会表示当晚有30万人参与全国抗议活动。警方并未提供抗议人数。

罕见的合作

法国总工会的成员穿着红色背心，举着国旗，首次和"黄背心"的代表们一起参与了在巴黎和其他城市的抗议活动。"黄背心" 代表此前对工会持怀疑态度。法国总工会主席马丁内斯（Philippe Martinez）认为这是一次成功。"这里有很多 '黄背心 ', 这是件好事"，他强调说。"除了背心的颜色, 我没有看到太多的差异。"

抗议者呼吁提高工资和薪金，重新征收财富税，该税在马克龙上台后已基本取消。巴黎埃菲尔铁塔当天不对游客开放，因为那里的工作人员也参与抗议集会。

在法国南部的马赛，大约有5200示威者；而在东部的里昂, 大约有4300人参加抗议。斯特拉斯堡、卡昂、勒阿弗尔、克莱蒙特-费朗、图尔等城市也出现大规模集会示威。

意大利的支持

意大利副总理迪马约

同时，意大利副总理、民粹主义五星运动（M5S）重要人物迪马约（Luigi Di Maio）在法国会见了 "黄背心"的代表。迪马约办公室称，法国抗议运动发言人查伦松（Christophe Chalençon）以及参与5月底欧洲议会选举的几位 "黄背心"候选人出席了会议，"未来几周"在罗马会与这些候选人再次举行会晤。

迪马约的办公室解释说，"黄背心" 和五星运动之间有很多 "共同点"，比如社会公平、直接民主和环境问题。在此次会面后，迪马约在推特上称："改革之风已经越过阿尔卑斯山" 。

针对马克龙

由五星运动和右翼联盟党组成的意大利政府在上个月已经开始支持"黄背心"运动。当时，迪马约宣布："黄背心，站稳了!"另外一位意大利副总理兼内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）曾表示，他支持 "可敬的公民们"反抗总统马克龙， 他的统治"违背民意"。很长一段时间以来，意大利政府一直与马克龙处于紧张的关系中--原因之一是意大利执行严格的移民政策。

立夏/石涛（法新社，德新社，路透社）