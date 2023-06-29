反制西方制裁 中國推《對外關係法》

（德國之聲中文網）中國人大常委會週三（6月28日）通過《中華人民共和國對外關係法》，規定外國若有危害中國主權、安全、發展利益、違反國際法等行為，中國有權進行反制和限制措施。觀察人士指出，這可能加劇中美的冷戰式對抗，外國企業在中國的營運可能更加困難。

《對外關係法》自7月1日起施行。中國官媒《環球時報》引述聯合國國際法委員委員、中國法律學者黃惠康說法，稱此法首次寫明中國法律在對外關係中適用的目的、條件和政策取向，並針對外國、個人或者組織，規定了採取反制、限制措施的原則，是中國對外關係立法的里程碑。

《南華早報》報導，這部包山包海的《對外關係法》特別關注國家安全、對抗所謂的「美國長臂管轄」，而北京欲借助國內法，對他國的制裁進行報復、並阻止潛在的刺激行為。

牛津大學中國中心研究員馬格納斯（George Magnus）告訴《南華早報》，外界可能視此法為中國侵略性外交的一部分，從而擴大北京與西方國家間的信任赤字；新加坡管理大學的法學教授高樹超（Henry Gao）也表示，共產黨以國家安全為名、藉此法進一步集中權力，進一步增加了「中國商業環境的不確定性，因為中共可能會基於政治而採取行動，而非根據法律進行考慮」。

涉外政策強化貫徹「習思想」

中共中央外事辦主任王毅29日在《人民日報》署名刊文表示，制定《對外關係法》是完善中國涉外法治體系的關鍵舉措，為「中國特色大國外交提供堅強的法律保障」。王毅強調，當前中國進入戰略機遇和風險挑戰並存時期，要「不斷豐富和完善對外鬥爭的法律『工具箱』」。

《環球時報》亦指，該法律可以「對西方霸權起到預防、警告和威懾作用」，並引述專家說法稱，此法提供反對單邊霸凌主義、濫用「長臂管轄」的法治武器。

高樹超告訴《南華早報》，相較於中國2021年為對抗美國制裁而通過的《反外國制裁法》，《對外關係法》更為廣泛、全面；《反外國制裁法》只關注拒絕簽證、凍結個人資產等針對外國制裁的合法化報復措施，《對外關係法》則將成為中國加強應對制裁、反外國干涉和長臂管轄的工具之一。

香港城市大學法學院教授王江宇表示，《對外關係法》將充當「保護傘法」，從各面向規範、總結中國的外交政策與行為，並提供「應對外部挑戰」的合法工具。

彭博社指出，事實上中國已有過實施報復性制裁的紀錄，例如制裁對台出售武器的美國企業。新法的設立，為此類措施提供了額外的法律支持，並體現了習近平個人對中國外交政策的控制。

美國丹佛大學約瑟夫・科貝爾國際研究學院教授趙穗生（Suisheng Zhao）認為，新法似未為北京提供新的反制裁工具，僅是抽象地重複了《反外國制裁法》。

趙穗生分析，《對外關係法》提及《全球安全倡議》和《全球文明倡議》等習近平的標誌性政策，使得這份文件「更像是習近平的外交政策宣言，而非法律條文」。 他評論：「這是通過法律程序，將中國外交政策進行個人化。」

微博輿論反應各異

曾擔任《環球時報》總編輯的胡錫進在微博上以「手是用來握他人之手和擁抱他人的，但遇到挑戰時手要迅速握成拳頭」，來比喻《對外關係法》就是「中國張握自如的法律之手」，並表示這部法律「肯定會增加美國和盟友侵犯中國利益的代價」。

有不少微博網民認同胡錫進的看法，認為「這也是中國應對未來鬥爭形勢的利器」，且出台此法「讓人們有法可依，與美帝較量更有底氣」。

然而，也有網民表達了不同的看法。有留言表示，中國反美越是激烈，就「說明國內矛盾越來越深刻」，而「國家應該正視國內矛盾，踏踏實實去解決它」。另一則留言稱，不管頒布怎樣的法，「最終還是要靠改革這個過去的老辦法」，中國需要「鬆綁、砸掉桎梏，釋放創新創業活力」，才能突破「卡脖子」困境、真正抗衡美國。

（綜合報導）

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