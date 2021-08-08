反制裁法范围将扩大 港银行业最大担忧

（德国之声中文网）分析师和业内人士表示，中国计划将其《反外国制裁法》扩大到香港，这对早已陷在北京与西方国家关系恶化局面的国际银行带来了又一个令人头痛的问题。

香港长期把自己塑造为进入中国的一个可靠商业门户，不过在地缘政治紧张局势扩大以及中国对香港异议人士的镇压之下，过去两年内，香港的商业环境早已变得不像以前那么友善。而现在，事情还可能变得更加复杂。

今年6月，中国通过了一项牵涉广泛的《反外国制裁法》，以反制美国和欧洲政府对中国所进行的单边制裁，其中包括因中国对待香港与新疆维吾尔民族而引发的制裁。

该法的反制措施包括：不予签发签证丶不准入境丶注销签证或驱逐出境，甚至扣押丶冻结在中国境内的资产等。外国公司甚至可能因为执行或协助执行外国政府对中国公民和组织采取的限制措施，而在中国法院被起诉; 该法也可以向被列入反制清单中的人士的家庭成员采取反制措施。

本周稍早，香港行政长官林郑月娥证实《反外国制裁法》将很快以某种形式在香港落实。

该法对位在香港的国际企业，尤其是银行而言可能影响深远，他们担心自己可能在中国与外国政府相互祭出的制裁制度中陷入两难。

美国霍夫斯特拉大学（Hofstra University）的国际法专家古举伦（Julian Ku）告诉法新社：「如果该法被认真对待，如果在香港的银行不得不执行美国的制裁，然后又因为执行这些制裁在香港面临起诉，这可能成为一个巨大的问题。」

外国银行业务咬紧牙关

中国官媒新华社7月27日指出，在8月17日开始为期4天的会议上，中国的全国人大常委会将会审议在香港和澳门的基本法附件中增加相关条文的议案。

一些香港官员表示，北京可能会将该法律强加给香港，就像它去年利用全面的国家安全权力，将许多异议人士给判罪一般。

「我知道有些人可能很担心，」香港律政司司长郑若骅本月早些时候告诉记者，「但我们先不要过分忧虑。」

郑若骅是先前遭到美国制裁的几十名中国官员之一。香港电台8日报导，她指出，一些国家单方面将胁迫措施强加於其他国家或个人身上，显然是具有政治目的，试图干涉该国的内政和主权。她认为，中国订立《反外国制裁法》是为了反制国际法下所禁止的单边强制措施，合法丶合理且公平。

不过，对于像John这样一名在香港的国际银行工作的高级经理人来说，郑若骅所说「不要忧虑」的保证只是有限的安慰，他们很担心会被夹在美国与中国之间。

希望匿名的John告诉法新社：「我们没有选择。要么就关闭整个银行，不过很多人不愿意这样做，否则我们也就只能咬紧牙关继续照常工作。」

美国上个月在一份罕见的对香港的商务警示（business advisory）中强调，香港《国安法》早已让设在香港的公司遵守外国制裁这件事成为违法行为。

香港《国安法》第29条当中写着，直接或者间接接受外国或境外机构丶组织丶人员的指使丶控制丶资助或者以其他形式「对香港特别行政区或者中华人民共和国进行制裁丶封锁或者采取其他敌对行动」就属犯罪。

不能被放弃的美元

不过到目前为止，中国还没有利用前述国安法权力对任何主要的国际银行采取反制行动，即便是在林郑月娥抱怨她因为制裁而没有银行账户之后。

而John则希望《反外国制裁法》也能如此，只要银行小心翼翼地行事，它们就不会受到该法制裁。「即使北京通过了一项法律，它也不会影响我们的日常运作，除非我们做了他们不喜欢的事情......。」他说：「我们希望他们不要执行该法。」

伦敦大学SOAS政治学家曾锐生(Steve Tsang) 对法新社说，反制裁法的直接影响「可能是有限的，至少在法律实施之前」。他补充说，跨国银行和公司倾向于照常营业，「而不是考虑中国政策变化的中长期影响」。

John说，如果迫不得已，大多数银行可能会选择依靠华盛顿而不是北京。「我们将遵守美国的制裁命令，因为美元对银行来说太重要了。」

他说，若有违反当地法律或被起诉的风险，外国企业可能会想退出香港。「他们不一定非要在这里开设分行，他们也可以选择去东京或者新加坡。」

（法新社丶香港电台等）