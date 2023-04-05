 反制蔡麥會 中國制裁台駐美代表蕭美琴 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.04.2023

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时政风云

反制蔡麥會 中國制裁台駐美代表蕭美琴

台灣總統蔡英文與美國眾院議長麥卡錫會面結束，期間中國除了有相關軍事動作，週五（7日）蔡英文返台之際，中國更宣布制裁台灣駐美代表蕭美琴，並「懲戒」美國里根圖書館等機構。此舉將如何影響兩岸關係？

台灣駐美代表蕭美琴3月30日在紐約出席僑宴。

台灣駐美代表蕭美琴3月30日在紐約出席僑宴。

 （德國之聲中文網）台灣總統蔡英文與美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的「蔡麥會」落幕，蔡英文週五（4月7日）搭機返台。7日上午，中國宣布制裁台灣駐美代表蕭美琴，以及台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」等機構；此外，也對美國哈德遜研究所、里根圖書館及其負責人祭出「懲戒」措施。蔡英文停留美國期間，曾在哈德遜研究所領獎，並在里根圖書館會晤麥卡錫

據中國官媒新華社7日報導，中共中央台辦發言人稱蕭美琴為「台獨頑固分子」，批評她「挾洋自重，倚美謀獨」，因此「嚴禁蕭及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，禁止其金主和關聯企業與大陸組織、個人合作，並採取其它一切必要的懲戒措施，依法終身追責」。

國台辦發言人朱鳳蓮則稱，台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」受到「民進黨當局指使」，製造違反一中原則的事件，因此「懲戒」這2家機構，禁止其負責人進入中港澳，也禁止中國有關組織和個人與其進行合作。

北京曾於去年8月發布更新版「台獨頑固分子」名單，蕭美琴、台灣國家安全會議秘書長顧立雄等7人都入列。對於7日再被制裁，蕭美琴在推特上回應：「哇，中共又制裁我了，這是第二次。」

中方發布對台灣的制裁之後，再發布對美國的「懲戒」措施，對象包含美國哈德遜研究所、里根圖書館等2間機構及相關4名人員，並限制中國高校與其進行交流。

相關人員分別是哈德逊研究所董事會主席斯特恩（Sarah May Stern）、所長瓦特斯（John P. Walters）；里根基金會前執行主任希布斯奇（John Heubusch）及首席行政官德雷克（Joanne M. Drake）。中國將凍結這些人在中國的資產，不核發簽證也不允許入境。

中國宣布這波制裁與懲戒行動之前，美國國務院發言人帕特爾（Vedant Patel）曾於6日表示，美國敦促北京停止對台灣施加軍事、外交和經濟壓力，而應進行有意義的外交。

台灣總統蔡英文6日在洛杉磯出席僑宴。

台灣總統蔡英文6日在洛杉磯出席僑宴。

蔡麥會後，中國國家主席習近平6日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會晤。據新華社發布的新聞稿，習近平這麼說：「台灣問題是中國核心利益中的核心。誰要是在一個中國問題上做文章，中國政府和中國人民絕不答應；誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是癡心妄想，只會搬起石頭砸自己的腳。」

中國軍事行動：航母、海巡、軍機

週三（5日），中國航空母艦山東艦曾通過台灣南方的巴士海峽；台灣國防部長邱國正周四（6日）表示，已派遣巡防艦應對，且美國海軍的尼米茲航空母艦也在台灣東部約400海里處。

台灣中央社報導，中國解放軍山東艦編隊5日穿越巴士海峽，並航經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓，但邱國正周四上午表示，這應該是其訓練一環，而由於時機敏感，台灣軍方正研判其意圖。目前山東艦位於台灣最南端鵝鑾鼻東方約200海裡處，尚未觀察到有艦載機起降。

邱國正還指出，美國航母尼米茲艦也在台灣東部約400海裡處，雖然不能說美軍是為了山東艦而來，但尼米茲艦在這個位置應有所關聯。他說，山東艦一離開母港，台灣軍方就已掌握，且台灣軍方也知道此次為山東艦的第21次航訓。

邱國正表示，自從前美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國便自稱其軍事行動為「常態」，台灣必須對此提高警覺。

中国首艘自制航母“山东号”停泊在三亚港（資料照）

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至於近期中國軍機和軍艦擾台的頻率，邱國正表示，每天約偵獲10架至20架次中國軍機；中國軍艦部分，平均約有5艘船艦在台灣周邊活動，在東海、南海的數量則更多，大約有20至30艘。

5日，中國福建海事局還啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，派遣大型巡航救助船「海巡06」領銜的海事執法船艇編隊到該區活動。 福建海事局表示，將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。

中國觀察者網引述福建海事局的資料指，「海巡06」是台灣海峽首艘大型巡航救助船，2022年7月11日在福建平潭正式列編福建海事局。資料顯示，該船主要用於執行水上交通巡航監管、應急救援等任務。

針對中國派海巡船巡航，台灣陸委會批評此舉「蓄意升高兩岸緊張情勢，影響區域和平穩定」，向中國表達嚴正抗議。

台灣中央社6日報導，台灣海巡署出動了新竹艦監控「海巡06」，如果發現其企圖登上台灣船隻檢查，海巡署將以「依法執行，不引發事端」為原則處理。不過，據福建海事局發布的影片，僅顯示海巡06曾在台海近距離監看漁船，但並未現場攔檢船隻，也沒有出現新竹艦跟監的畫面。

另外，根據中國「東部戰區」微訊號2日消息，中國軍方還派出海軍驅逐艦支隊的湘潭艦、太原艦、泰州艦組成艦艇編隊，赴東海海域開展實戰化訓練，發射火箭深彈進行火力打擊訓練。

在蔡英文造訪中美洲、過境美國期間，台灣國防部也頻頻發現中國軍機擾台，其中不少軍機和無人機踰越台灣海峽中線。對此，台灣派出飛機發出警告，並用導彈系統進行監控。台灣國防部表示：「共軍派遣兵力蓄意製造台海緊張，除破壞和平穩定，對區域安全及經濟發展亦造成負面影響，對於中共不理性行動，表達嚴正譴責。」

蔡英文會晤麥卡錫 兩岸民眾怎麼看?

（綜合報導）

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