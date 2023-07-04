 反制美荷晶片圍堵？中國限制半導體金屬出口 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.07.2023

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时政风云

反制美荷晶片圍堵？中國限制半導體金屬出口

中美晶片戰不斷升級，中國宣布將限制鎵、鍺的出口。這兩種金屬是製造半導體的重要材料，外界認為此舉是中方對西方晶片技術管制的回擊。這項金屬出口管制措施，將對全球半導體產業造成多大影響？

金屬「鎵」可替代部分特殊用途中的傳統矽晶圓，或製成軍事和通信設備中的零組件（資料照）。

金屬「鎵」可替代部分特殊用途中的傳統矽晶圓，或製成軍事和通信設備中的零組件（資料照）。

（德國之聲中文網）中國商務部和海關總署週一（7月3日）在一份聲明中表示，為了「維護國家安全和利益」，自8月1日起，將對鎵、鍺相關物項實施出口管制限制。此後，出口商若要對外出口相關商品，須向該部申請許可證，並報告海外買家的詳細資訊。

這兩種金屬可替代部分特殊用途中的傳統矽晶圓，或製成軍事和通信設備中的零組件。中國此舉因而被解讀為對西方世界半導體限制的回擊。

幾天前，荷蘭才宣布了一系列限制高端晶片製造設備在海外銷售的控制措施，美國也傳出將限制特定中國廠商取得荷蘭的半導體設備。這已經不是以美國為首的西方國家第一次對半導體產業設下限制；與此同時，世界各國也正在努力擺脫其供應鏈對海外設備的依賴。

英國《金融時報》報導，迄今為止，北京對此最尖銳的回擊，是5月禁止在其「關鍵國家基礎設施」中，使用美國存儲晶片製造商「美光科技」（Micron）的產品。

中國5月宣布其「關鍵國家基礎設施」禁用美商「美光科技」的存儲晶片（資料照）。

中國5月宣布其「關鍵國家基礎設施」禁用美商「美光科技」的存儲晶片（資料照）。

中美之間誰也不讓誰？

《華爾街日報》報導，在中國金屬行業有近30年經驗的關鍵礦物研究所（Critical Mineral Institute）董事會成員尼爾（Alastair Neill）表示，中國此次對鎵、鍺的出口管制「將對半導體行業產生立竿見影的連鎖反應，尤其在高性能晶片方面」。

他補充，中美的晶片戰令他看到了一種中美之間互不相讓、以牙還牙的模式，美方若祭出貿易制裁，北京常會回以相應的反制措施：「你若不讓高端晶片運往中國，中國就不提供你這些晶片所需的高性能元素。」

美國諮詢公司「奧爾布賴特石橋集團」（Albright Stonebridge Group）的中國區高階副總裁特里奧洛（Paul Triolo）表示，這項出口管制將讓北京能夠以地緣政治作為考量，針對個別公司、特定行業中更多對象做出決策；而此舉正是向美國發出信號，表示中國有意就出口管制建立新的雙邊對話，而這項最新的措施也可能為北京提供更多交涉籌碼。

曾在國安、貨貿產業擔任相關職務的貿易律師尼卡赫塔爾（Nazak Nikakhtar）則告訴《華爾街日報》，中國此舉確實是在提醒美國「他們對我們（美方）的供應鏈有多大的控制力」，但她並不認為此舉足以成為中美談判的籌碼。

尼卡赫塔爾表示，華盛頓應藉此機會提醒中方，美國也可以進一步收緊美方當前出口管制的漏洞，並進一步加強經濟制裁的力道。

中美晶片戰不斷升級（資料照）

中美晶片戰不斷升級（資料照）

鎵、鍺出口受限，影響多大？

根據美國地質調查局，中國是世界上最大的鎵和鍺生產國；英國關鍵礦產情報中心的數據亦顯示，中國的鎵產量約佔全球的94%。

彭博社報導指，這兩種金屬都是加工煤炭或生產鋁的副產品，並不是特別稀有、難以取得，但開採成本相對較高，中國的貨源則一直維持較低的價格。若該國的鎵、鍺出口量減少，可能導致全球科技、電信、能源、汽車等相關產業的產能放緩、價格上漲。

然而，報導亦引述研調公司Recon Analytics LLC分析師恩特納（Roger Entner）的說法，稱中國此舉對全球科技業的影響「取決於現有設備的庫存」。他說：「這更多的是在未來一年左右的時間裡秀肌肉。如果時間拖更久，價格才會上漲。」

位於紐約市的投資銀行「霍爾加藤公司」（Hallgarten＆Company）負責人埃克萊斯頓 （Christopher Ecclestone）分析，中國此舉可能讓鎵、鍺的價格短暫抬升，但中國也將隨之喪失市場主導地位。「他們（中國）停止壓低價格時，西方要開採這些金屬就變得勢在必行，中國等於又再踢了一計烏龍球，」他說：「同樣的情況以前也發生在銻、鎢和其他稀土產品上。」

英國《金融時報》亦指，部分中國企業擔心這項出口管制可能適得其反。一家中國半導體材料公司的高管表示：「在經濟低迷時期，（此舉）可能反而會影響中國廠商的業務，短期內對國際市場的影響卻有限。」

根據金屬行業情報提供商CRU集團，鎵的其他生產國包括日本、韓國、俄羅斯和烏克蘭；而加拿大、比利時、美國和俄羅斯也生產鍺。

芯片产业的未来什么样？

（綜合報導）

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