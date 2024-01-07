反制美对台军售 中国宣布制裁五家美军工企业

（德国之声中文网）中国外交部网站周日（1月7日）发布消息称："中方决定对贝宜陆上和武器系统公司（BAE Systems Land and Armament）、联合技术系统运营公司（Alliant Techsystems Operation）、宇航环境公司（AeroVironment）、ViaSat公司和Data Link Solutions公司等5家美国军工企业实施制裁。"措施包括冻结在中国境内的动产、不动产和其他各类财产，禁止中国境内组织、个人与其进行交易、合作等活动。

就制裁原因，中国外交部发言人解释道："美国公然违反一个中国原则和中美三个联合公报，特别是'八·一七'公报规定，向中国台湾地区出售武器，罗织各种借口对中国企业和个人实施非法单边制裁，严重损害中国主权和安全利益，严重破坏台海和平稳定，严重侵犯中方企业和个人正当合法权益。"

仅有象征意义？

美联社就此分析，目前尚不清楚制裁会对上述公司产生什么影响，因为美国国防承包商通常不向中国出售产品，所以此类制裁通常只是象征性的。

值得注意的是，中方的这份声明是在台湾大选前不到一周的时间发布的，这次选举的主要争议在于台湾政府应如何处理与中国的关系。在路透社看来，中国将此次选举视为战争与和平之间的抉择。

上个月，美国国务院批准价值3亿美元的对台军售，中国外交部发言人汪文斌随即表示，中国将"采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整"，并且"对参与对台售武的相关企业采取反制措施"。

美国对台军售经常引发华盛顿和北京之间的紧张关系。依照《台湾关系法》和"六项保证"，美国有义务提供台湾防御手段。这次的3亿美元设备军售，是拜登政府2021年上任以来第12次对台军售。美方称此次军售旨在为维护台湾的指挥、控制、通信和计算机（C4）能力提供的后续生命周期支援，这种支援将提升台湾"通过加强作战准备应对当前和未来危险"的能力。

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中美关系求同存异？

就在中国外交部宣布制裁的前几天，该部门和中国官媒还在陆续就中美建交45周年释放积极信号。新年第一天，也就是中美正式建交45周年的日子里，两国元首互致贺信。有评论认为这预示着中美关系在新年里的良好开端。中国外交部长王毅1月5日在北京出席纪念中美建交45周年招待会也强调："关键是要有求同存异的远见和定力，不让分歧和差异主导或干扰两国关系。"

现在中方宣布制裁美国企业的消息似乎与庆祝基调格格不入。而针对即将举行的台湾大选，美国已多次警告中国不要干预选举。台湾军方本周连日通报侦获中国空飘气球飞越台湾本岛上空。美国国家安全委员会战略沟通协调员柯比（John Kirby）周四就此表示，无法证实相关报告，但呼吁"台湾以外的各方不要干预"台湾的民主选举。

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