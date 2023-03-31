 反制美國？北京以國安為由審查美晶片商 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.04.2023

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反制美國？北京以國安為由審查美晶片商

中美晶片之爭再添新戰線，繼美國與其盟友限制對中國出口晶片技術後，北京也對華盛頓一家晶片製造商「美光科技」展開網絡安全審查。中國當局3日稱此舉為「正常監管」，只要企業守法經營「就沒什麼可擔心的」。

美國領先的內存晶片製造商「美光科技」遭中國當局審查，該公司先前發表聲明稱正「全力配合」調查。

美國領先的內存晶片製造商「美光科技」遭中國當局審查，該公司先前發表聲明稱正「全力配合」調查。

（德國之聲中文網）中國互聯網信息辦公室（簡稱網信辦）上週宣布，將對美國領先的內存晶片製造商美光科技（Micron）展開調查；中國外交部週一（4月3日）做出最新表態，稱這一決定是為「維護國家安全」而採取的「正常監管措施」。

此舉再次推高了已經高度白熱化的中美晶片爭奪戰，被國際輿論視為北京對華盛頓展開的反制手段。

中國外交部發言人毛寧3日在例行記者會上説：「中國有關單位依據法律法規，對影響或者可能影響國家安全的網絡產品進行網絡安全審查，是為了維護國家安全而採取的正常監管措施。無論是中國企業，還是在華經營的外國企業，都必須遵守中國的法律法規，不能危害中國國家安全」。

彭博社就此追問：「在華經營的美國晶片製造企業應如何解讀網信辦的最新行動？」毛寧回應道：「無論是中國企業、美國企業，還是其他國家的企業，在中國經營都要遵守中國的法律法規，只要守法合法經營，就沒有什麼可擔心的。」

近年來，美國當局試圖阻止其先進的晶片技術出口中國，並試圖說服其他主要盟友效仿。（晶片資料照）

近年來，美國當局試圖阻止其先進的晶片技術出口中國，並試圖說服其他主要盟友效仿。（晶片資料照）

美光：目前業務正常

據彭博社報導，在中國外交部表態的同日（3日），美光科技亦發表聲明表示，在接受中國網絡安全審查之際，公司在中國的業務運營包括出貨方面都正常。 

「美光的產品出貨、工程、製造、銷售和其他功能都在正常運行，」該公司説：「美光承諾不影響誠信地開展所有業務，我們堅持產品的安全性和對客戶的承諾。」

作為中國最高網路安全監管機構，中國網信辦3月31日宣布將審查美光科技產品。當時，美光科技也隨即發表聲明稱，公司已與中國網信辦溝通，正在「全力配合」調查，同時強調公司致力於以永不妥協的誠信運營，並堅守其產品的安全性和對客戶的承諾。

中美半導體大戰

近年來，美國當局試圖阻止其先進的晶片技術出口中國，並對國內相關產業龍頭向海外銷售其產品的範圍予以針對性的限制，同時，美方還正試圖說服其他主要盟友效仿其做法

其中兩大盟友——荷蘭日本，最近也宣布限制對中國出口特定半導體產品。這兩個國家擁有專業半導體技術設備的各個主要製造商。

北京將這些決定抨擊為「美國的霸凌策略」，發誓這種控制只會加強其在該領域實現自力更生的決心，而這是中國政府的長期目標，因此近年來北京一直在向國內晶片技術公司投入大量資金。

芯片是如何成為了“數字時代的石油”？

（法新社、彭博社、香港01、中國外交部）

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