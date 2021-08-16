 反制“熔断”机制 美限制中国航班载客量 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.08.2021

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时政风云

反制“熔断”机制 美限制中国航班载客量

美国政府宣布，将限制中国航空公司部分航班载客量。这是美国不满中国为新冠防疫实施航班“熔断”措施做出的回应。

Fluggessellschaft United Airlines

联合航空公司航班因检出感染者受到限载

（德国之声中文网）美国交通部周三（8月18日）表示，将限制4家中国航空公司部分赴美航班载客量不得超过40%，为期4周。此前中国政府已对美国联合航空公司的4个航班采取类似措施。

8月6日，中国方面宣布对美国联合航空公司航班采取限制，原因是7月21日从旧金山飞往上海的航班上，有5名乘客入境后新冠检测结果为阳性。

根据中国的入境防疫规定，单一入境航班确诊旅客人数达到5例的，将面临两个选项：暂停该航班运行2周或限制该航班以不高于40%的客座率运行4周。

美国交通部表示，中国方面实施的“熔断”措施违反了两国的航空服务协议，并 "让航空公司对抵达中国后检测出COVID-19阳性的旅客承担不当的责任”。此外，航空公司 "无法独立核实中国当局指称的阳性测试结果”，也无法确定旅行者可能在哪里或何时感染。

China Shanghai | Flughafen vor dem Taifun In-fa

上海浦东国际机场

对美联航的限载措施从8月11日开始。拜登政府已表示将采取同等的反制措施。美国交通部将对运行旧金山-上海航线的四家中国航空公司的单次航班的运力限制在40%以内，涉及国航、东航、南航和厦航，为期4周。

这一措施出台之际，正值美国大学秋季学期开学前中国留学生返美高峰时段。

新冠疫情爆发后，美中民航客运一再受到防疫入境限制的影响。2020年1月31日，时任总统特朗普下令禁止所有过去14天内到过中国的非美国公民入境。因此美国航空公司主动停飞了中国航线。2020年6月，由于北京方面的限制造成美国航空公司无法恢复中国航班，美国曾威胁将禁止中国民航班机入境。此后达美航空和美联航的四班航线获得批准。

延伸阅读：中美航路争端有解? 北京扩大「五个一」适用范围

美国政府对中国人的旅行入境限制实施至今。今年4月，拜登政府宣布自8月1日起放开对中国留学生的入境限制。持F-1和M-1签证的留学生不会再被“赴美禁令”所影响，他们可以直接从中国飞往美国。

（路透社等）

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