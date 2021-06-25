 反制澳大利亚 中国也向WTO提申诉 | 经济纵横 | DW | 25.06.2021

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经济纵横

反制澳大利亚 中国也向WTO提申诉

中澳两国关系来到几十年来最低点，堪培拉已经就北京「经济胁迫」向世贸组织提出两次申诉。现在北京也如法炮制回击。

Symbolbild Australien China

澳大利亚在2018年禁用华为5G后，跟中国的关系就很不稳定。

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澳大利亚一资深外交官、前驻华大使表示，中国缺乏安全感，草木皆兵，在原无威胁的情况下也以为自己受到威胁。

一间澳大利亚智库22日发布2021年的民意调查，结果显示过去一年，澳大利亚人民认为中国带来越来越多的安全威胁，而北京的经济胁迫政策也影响了澳大利亚人在经济议题上对中国的观感。

继上周在G7峰会期间呼吁“改革世贸对抗经济胁迫”之后，澳大利亚已经开始采取实际行动：该国贸易部长周六宣布，已经决定就中国对澳产葡萄酒征收高额关税的做法在WTO提起诉讼。不过相关诉讼程序可能需要数年时间。

在启程飞往英国参加G7峰会前，澳大利亚总理莫里森呼吁健全并修正世贸规则，在不良行为发生时对其进行有效惩罚，从而对抗经济胁迫。

澳大利亚与新西兰总理5月31日在新西兰举行会晤，双方对中国的人权情况表达关切，并重申他们在中国相关议题上立场一致。北京则批评两国元首粗暴干涉中国内政。

(德国之声中文网) 中国商务部周四 (6月24日)表示，中国已经就澳大利亚对三种产品的反倾销和反补贴措施向世界贸易组织（WTO）提出申诉。路透社认为，北京此举明显要与澳大利亚针锋相对。

中国商务部发言人高峰说，北京现在将对澳大利亚对铁路车轮、风塔和不锈钢水槽的进口关税提出上诉。他说：「(中国)希望澳方采取具体行动，纠正错误做法，避免扭曲相关产品的贸易，使贸易尽快恢复到正常轨道。」

澳大利亚贸易部长邓肯 (Dan Teehan)说，堪培拉对中国的呼吁感到惊讶，并强调会「大力捍卫我们已经实施的关税」。他表示，这些措施是在经过严格分析后实施的，希望与中国政府进行建设性的接触。

他在澳大利亚首都告诉记者：「正常情况下，你会通过相关的世贸组织委员会或通过官员通过双边渠道提出，得到一些他们对我们所采取的措施的关切通知。但我们没有看到任何这样的情况。」

邓肯还质疑，当澳大利亚在2014年和2015年征收其中两项关税，以及在2019年征收第三项关税时，中国为什么都没有意见，要等到现在才提出申诉。

澳大利亚对北京的风塔征收总额为10.9%的关税，对铁路车轮征收17.4%的关税，对来自中国的不锈钢水槽征收高达60.2%的关税。

WTO交锋

中国在11月宣布对澳大利亚葡萄酒征收高达218%的关税，并称这些葡萄酒被以补贴价格倾销 到中国市场。堪培拉本周稍早表示，将就此事向世贸组织提出上诉。官方数据显示，北京这一打击行动影响了澳大利亚最大的海外葡萄酒市场，销售额从11亿澳元（8.4亿美元）降至2000万澳元。更早之前，澳大利亚已经就中国对其进口大麦征收关税向世贸组织提出上诉，而大麦每年向中国出口的价值约为10亿美元。

2020年，堪培拉呼吁对新冠病毒起源进行独立调查后，双边关系降温。中国随后宣布对澳大利亚商品征收关税，包括葡萄酒和大麦，并限制澳大利亚牛肉、煤炭和葡萄进口。除此之外，中国也锁定澳大利亚农业部门和旅游业做出限制。

(路透社、法新社)

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