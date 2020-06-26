反制港版《国安法》 美国将限制中国官员签证

美国政府周五宣布，将对破坏香港自治的中国官员实施签证限制。但专家认为，此举的象征意义大于实质作用。与此同时，香港警方以防疫及维护公共安全为由驳回了民间团体的七一游行申请。
（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥周五表示，华盛顿将对参与损害香港自治的现任及前任中国官员实施签证限制。但蓬佩奥并未具体点名任何对象。
中国当局正积极推动香港《国安法》以惩治分裂国家、颠覆国家政权等行为。批评者认为，北京在1997年香港回归时曾承诺赋予香港高度自治，但《国安法》的出台将使香港自由大幅受限。
蓬佩奥在宣布签证限制时表示："美国呼吁中国履行《中英联合声明》中的承诺及义务。"
中国全国人大常委会第二十次会议预定于6月28日至6月30日举行。在连续三日的会议上可能就涉港国安法进行表决。西方国家政府及民主活动人士对此表示担忧。
蓬佩奥宣布的签证限制是美国回应中方涉港决议的首项具体措施。但华盛顿智库与国际间问题研究中心（CSIS）的亚洲专家葛来仪（Bonnie Glaser）认为，签证限制是象征意义居多，事实上美国没有公布具体名单，这将使措施的效力大打折扣。
一名美国国务院发言人透露，相关中国官员的亲属也可能被限制签证。
彭博社的专栏作者则引述一名国务院官员称，被锁定的官员人数"只有个位数"。
中国驻美国大使馆在其官方网页上就涉港问题表态称："中方坚决反对美方的错误做法。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力干预。"
使馆发言人强调强调："中国政府治理香港的法律依据是中国宪法和香港基本法，不是《中英联合声明》。随着1997年香港回归中国，《中英联合声明》中所规定的与英方有关的权利和义务都已全部履行完毕。美方没有任何法律依据、也没有任何资格援引《中英联合声明》对香港事务说三道四。"
中国驻美国大使馆敦促美方"立即纠正错误，撤销有关决定，停止干涉中国内政"。
美参议院通过香港问责法案
在美国公布签证限制前一日，美国参议院刚通过《香港自治法》，对损害香港自治的中国官员和香港警察实施经济制裁，此外也将惩罚帮助此类人士进行大额转账的银行及金融机构。该法案还需要通过美国众议院表决，之后交由美国总统特朗普签署才能正式成为法律。
美国总统特朗普上月对中国的涉港决定做出回应称，他将采取行动取消香港目前享受的特殊经济待遇。蓬佩奥也表示，香港的自治地位不再，因此不应继续拥有特殊贸易地位。
美中关系因为香港问题、新冠疫情、贸易纠纷及中国在南海的军事扩张持续紧绷。但尽管龃龉不断，特朗普仍表示希望中国履行美中贸易协议。
警方驳回七一游行申请
香港警方周六驳回了一个反国安法的大规模示威游行申请。香港民间人权阵线（CHRF）表示，警方拒绝他们在7月1日香港回归23周年紀念日举行示威的申请。民阵日前已在其脸书上号召民众参与七一游行，主题是"坚持五大诉求，反抗国安恶法"。
香港警方给出的理由是，有关公众集会及游行属人多聚集的高危活动，可能增加参与者及市民的新冠病毒感染风险。此外，香港警方也指出，在过去数月里，有不同团体或人士在香港各处进行未批准的集结并发生暴力事件，警方认为有必要维护公共秩序以及保护他人权利和自由，因此禁止上述公众集会。
张筠青/王凡（路透社、法新社、德新社）
北京上月突然绕过香港立法会推出「港版国安法」，并试图在两个月内仓促通过。中央官员多次强调法例是「惩治极少数，保护大多数」，但显然无法减低港人忧虑。 (26.06.2020)