反制港版《国安法》 美国将限制中国官员签证

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥周五表示，华盛顿将对参与损害香港自治的现任及前任中国官员实施签证限制。但蓬佩奥并未具体点名任何对象。

中国当局正积极推动香港《国安法》以惩治分裂国家、颠覆国家政权等行为。批评者认为，北京在1997年香港回归时曾承诺赋予香港高度自治，但《国安法》的出台将使香港自由大幅受限。

蓬佩奥在宣布签证限制时表示："美国呼吁中国履行《中英联合声明》中的承诺及义务。"

中国全国人大常委会第二十次会议预定于6月28日至6月30日举行。在连续三日的会议上可能就涉港国安法进行表决。西方国家政府及民主活动人士对此表示担忧。

蓬佩奥宣布的签证限制是美国回应中方涉港决议的首项具体措施。但华盛顿智库与国际间问题研究中心（CSIS）的亚洲专家葛来仪（Bonnie Glaser）认为，签证限制是象征意义居多，事实上美国没有公布具体名单，这将使措施的效力大打折扣。

一名美国国务院发言人透露，相关中国官员的亲属也可能被限制签证。

彭博社的专栏作者则引述一名国务院官员称，被锁定的官员人数"只有个位数"。

中国驻美国大使馆在其官方网页上就涉港问题表态称："中方坚决反对美方的错误做法。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力干预。"

使馆发言人强调强调："中国政府治理香港的法律依据是中国宪法和香港基本法，不是《中英联合声明》。随着1997年香港回归中国，《中英联合声明》中所规定的与英方有关的权利和义务都已全部履行完毕。美方没有任何法律依据、也没有任何资格援引《中英联合声明》对香港事务说三道四。"

中国驻美国大使馆敦促美方"立即纠正错误，撤销有关决定，停止干涉中国内政"。

美参议院通过香港问责法案

在美国公布签证限制前一日，美国参议院刚通过《香港自治法》，对损害香港自治的中国官员和香港警察实施经济制裁，此外也将惩罚帮助此类人士进行大额转账的银行及金融机构。该法案还需要通过美国众议院表决，之后交由美国总统特朗普签署才能正式成为法律。

美国总统特朗普上月对中国的涉港决定做出回应称，他将采取行动取消香港目前享受的特殊经济待遇。蓬佩奥也表示，香港的自治地位不再，因此不应继续拥有特殊贸易地位。

美中关系因为香港问题、新冠疫情、贸易纠纷及中国在南海的军事扩张持续紧绷。但尽管龃龉不断，特朗普仍表示希望中国履行美中贸易协议。

警方驳回七一游行申请

香港警方周六驳回了一个反国安法的大规模示威游行申请。香港民间人权阵线（CHRF）表示，警方拒绝他们在7月1日香港回归23周年紀念日举行示威的申请。民阵日前已在其脸书上号召民众参与七一游行，主题是"坚持五大诉求，反抗国安恶法"。

香港警方给出的理由是，有关公众集会及游行属人多聚集的高危活动，可能增加参与者及市民的新冠病毒感染风险。此外，香港警方也指出，在过去数月里，有不同团体或人士在香港各处进行未批准的集结并发生暴力事件，警方认为有必要维护公共秩序以及保护他人权利和自由，因此禁止上述公众集会。

张筠青/王凡（路透社、法新社、德新社）