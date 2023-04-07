反制措施来了？中国军演 台回应:蓄意制造紧张关系

（德国之声中文网）台湾总统蔡英文和美国众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）在美国举行会面后，中国周六宣布在台湾周边地区进行军演。中国官媒新华社报道，解放军东部战区微博发布了相关公告，东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，北京时间本周六到下周一（4月8日至10日），中国人民解放军东部战区按计划在台湾海峡和台岛北部、南部、台岛以东海空域组织环台岛战备警巡和“联合利剑”演习。公告还指出，这是对"台独"分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告，是捍卫国家主权和领土完整的必要行动。

台湾国防部表示，多架解放军军机周六上午分别自北、中、南逾越海峡中线，侦获歼10、歼11及歼16等型机42架次。其中逾越中线及进入西南空域计29架次；共舰计8艘次。台湾中央社援引台湾国防部指出，共军蓄意制造台海紧张，除破坏和平稳定，对区域安全及发展也造成负面影响；国防部严正谴责此种不理性行动，将以坚实战备整备，捍卫国家安全。近年来中共持续派遣机、舰侵扰，已对区域情势造成威胁，甚至竟以蔡总统出访过境美国为藉口实施军演，已严重破坏区域和平、稳定及安全。国军将以沉著、理性、严肃态度应对，依“不升高冲突、不引发争端”原则警戒监控。

蔡英文會晤麥卡錫 兩岸民眾怎麼看?

澳大利亚国立大学政治学者宋文笛（Wenti Sung）认为，中国对佩洛西访台和蔡英文在加州会见麦卡锡的反应截然不同，他对德国之声表示：“值得观察的是，今天宣布的演习是否会与去年8月佩洛西访台后在台湾周边上演的为期一周的军事演习有质的区别。”他补充说，中国现在宣布军事演习，可能是考虑到台湾前总统马英九和法国总统马克龙以及欧委会主席冯德莱恩已经结束中国之行。

台湾国防战略与资源研究所所长苏紫云指出，中国去年8月的军演为期一周，这次官宣三天这也是进一步降低对周边情势影响，不会造成日本、韩国等国的反弹，也不会影响中国的经济复苏。接受德国之声采访时，他还表示：“北京真的非常不智，因为刚开始，他用海事局做回应后，我个人觉得这凸显中国的主权诉求，在国际上又想表现很节制。但现在却又突然出现这种大规模军演，虽然军演的威胁程度跟区域的影响不如去年8月，但这展现了中国不理性的战狼态度。除了美国会更加认为中国是侵略姿态外，这也是间接打脸马克龙。我觉得北京这些动作又为自己制造更多后座力，这可能会让台湾更国际化。”

蔡英文与麦卡锡会面后，北京昨日（4月7日）对美台分别祭出制裁措施，制裁对象包括对台湾驻美代表萧美琴。当天中国外交部的例行发布会上，外交部发言人毛宁说，台湾问题不是什么民主问题，而是事关中国主权和领土完整的问题。根据中国外交部，她表示，一些国家炒作“民主对抗威权”的虚假叙事，以民主之名纵容支持“台独”分裂势力，搞“以台制华”，这种做法十分危险，也不可能得逞。

蔡英文周五从美国返回台北，她降落桃园机场时发表讲话，表示，这次出访得到许多民主国家的支持。中央社报道，她还表示，这次出访得到许多民主让国际社会看到在面临压力和威胁时，台湾会更团结，绝对不会因为受到打压而屈服，更不会因为受到阻碍而停止跟社会交流。蔡英文周六设午款宴美国联邦众议院外交委员会主席麦考尔（Michael McCaul）所率领的访问团。她在宴会前发表讲话，感谢麦考尔首次以外委会主席身分率团来台，以行动展现对台湾坚定的支持，也感谢访团对台湾议题的重视以及在美国国会对台湾的支持，让台美关系大步向前，期待未来能有进一步合作。

台湾总统的过境外交 过境美国 会晤高层 台湾总统蔡英文2023年3月29日抵达美国纽约并将停留2日。在完成对拉美邦交国的访问后，她还计划在返程时过境美国洛杉矶。届时她很可能与美国众议长麦卡锡（Kevin McCarthy）会面。中国方面对此表示不满。

台湾总统的过境外交 路途遥远 必然经停 蔡英文总统并非首次利用过境美国的机遇与美国高层开展互动。台湾为数不多的邦交国中，许多都位于拉美，离东亚地区路途遥远，航程往往比经乃至突破普通民航飞机的极限。因此，台湾领导人出访拉美，通常都会经停美国。图为2017年蔡英文过境夏威夷珍珠港。

台湾总统的过境外交 三角关系风向标 台湾领导人在过境美国期间受到什么样的待遇、与谁会晤，自然也成为了台美、中美、两岸关系的风向标。图为2018年3月，蔡英文在加州里根总统图书馆与美国新墨西哥州长马丁内兹会面。

台湾总统的过境外交 足迹遍布全美 独缺首都 自2016年上任总统以来，蔡英文过境的美国城市包括纽约、迈阿密、休斯顿、丹佛、旧金山、洛杉矶等。不过，台湾领导人从来没有在任内到过美国首都华盛顿。图为2019年7月，蔡英文抵达纽约时与前来机场的台湾侨民合影。

台湾总统的过境外交 美国专门修法 台湾的过境外交始于1994年。时任总统李登辉借访问拉美之机，经停夏威夷，但是美国为了避免激怒中国，只允许机上人员上厕所、加油，但是不予“过境签证”。后来，美国专门为此修改法律，并且在1995年允许李登辉过境。图为李登辉总统1995年6月在纽约州雪城汉考克国际机场发表演讲，多名国会参议员出席。

台湾总统的过境外交 私人行程 官方礼遇 李登辉的这次过境，是以“私人访问”的名义，受邀前往其母校康奈尔大学进行演讲。不过美方全程予以礼遇，这也触怒了北京，间接引发了之后的台海飞弹危机。

台湾总统的过境外交 “麻烦制造者”不受欢迎 陈水扁总统的美国过境待遇则相对较低。当时，在反恐等多个议题上需要中方协助的小布什政府，视独立色彩鲜明的陈水扁为“麻烦制造者”，其过境地点也时常被迫选择在阿拉斯加等偏远地区。甚至还发生过专机起飞后美方通知不予过境的事件。

台湾总统的过境外交 马英九外交休兵 马英九2008年上台后，两岸关系、台美关系均明显好转，同时期的中美关系也相对较好，因此美方给予马英九的过境待遇同前任陈水扁相比也显著提高。北京与台北在马英九任内达成了“外交休兵”的默契，因此马英九在过境时相对低调，北京也对此鲜有抗议。不过当时在野的民进党则抨击马英九低调过境美国为“自我矮化”。



（法新社，路透社，美联社等）

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