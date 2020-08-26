反制北京武装南海 美国制裁24间中企

(德国之声中文网) 8月27日，美国商务部宣布制裁24家中国企业，作为反制北京在南海进行军事化行动的手段。此外，对于美国认定涉及南海军事建设与活动的相关人士与直系亲属，美国国务院也宣布实施签证制裁，禁止他们入境美国。

美国此次制裁瞄准的是产品涉及协助北京在南海军事行动的公司，包括广州海格通讯集团有限公司以及一些中国交通建设公司关系企业，包括北京环佳通信、常州国光数据有限公司、中国电子科技集团、中国船舶集团、中交第二航务工程局、中交天津航道局、中交上海航道局等。

美国商务部部长罗斯在声明中重申，美国与中国的邻国、以及国际社会都谴责中国对南海声称主权，并且在该区域为军队建造人工岛，因此将24间企业加入制裁的实体清单。罗斯说，在中国挑衅地建造人工岛屿时，该实体清单所列出的24间企业扮演重要角色。

随后，美国国务院也发布声明，称中国从2013年起利用国营企业在南海争议地区开垦了超过3000英亩土地，动摇邻国的主权。声明中直指中国交通建设公司不但涉及南海工程，也在「一带一路」规划中扮演重要角色，而该公司本身涉及许多贪污、掠夺性的财务行为、环境破坏等。国务院宣布针对涉及南海军事建设的相关人士及其家属实施签证制裁，即日起不能进入美国。

对于美方的制裁，北京在周四（8月27日）做出回应，表示坚决反对，要求美方“纠正错误”。在当日的例行记者会上，中国外交部发言人赵立坚称，中方“在本国领土上开展相关建设，完全是主权范围内的事，与军事化无关”。他表示，美国因此对中方实施“非法制裁”，并称美方此举“粗暴干涉了中国内政，违反国际法和国际关系基本准则，完全是霸道逻辑、强权政治”。

美国曾派遣USS 威廉·P·罗伦斯号驱逐舰到南海巡航

中国在南海试射导弹

周三(8月26日)晚上，美国国防部官员匿名告诉路透社，中国发射了四枚长程导弹到海南岛与南沙群岛之间的南海海域。《南华早报》周三晚间引述接近中国军方的匿名信息来源称，中国军队当天上午在南中国海海域发射两枚中程导弹，作为对于美国的警告。

据称，两枚导弹中的一枚是东风26B型，从中国西北部的青海省发射，另一枚是东风21D型，发射地点是东部的浙江省。两枚导弹均射向海南岛东南方以及西沙群岛（亦称帕拉塞尔群岛）附近区域，正是上周五中方宣布的航行警告区域内。当时中国海南海事局发布消息称，2020年8月24日0时至8月29日24时，海南岛东南部海域将有军事训练活动，禁止驶入。

东风26导弹射程达到4000公里，可以用以攻击陆地及海上目标，而东风21型射程则为1800公里。在中国网络军事论坛上，这两款导弹都被称为具有很强的打击航母能力。另有中国媒体称，东风21D是世界首款性能成熟的反舰弹道导弹。

消息人士对《南华早报》透露，此次试射导弹视为展现中国有能力阻止其他势力介入南中国海地区。“这是中国对美国军机和战舰日益频繁进入南中国海区域的回应。中国不希望周边国家误会北京的目的。”

对于发射导弹一事，中方不置可否。在周四例行记者会上被问及是否试射导弹时，中国外交部发言人赵立坚称他“不了解有关情况”。

过去，美国指控北京在南海进行军事化活动，威胁到其他亚洲邻国。美国船舰不时在南海巡航，呼吁北京遵守国际条约。近日南海主权争议加剧: 菲律宾防长在23日抨击中国所称的「九段线」纯属捏造。越南也在26日谴责中国在南海有争议水域进行军演侵犯了越南主权，并指责北京方面的举动使制定南海行为准则的谈判复杂化。

张慈/杨威廉 (综合报导)

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