反制北京武装南海 美制裁24间中国企业

(德国之声中文网) 8月27日，美国商务部宣布制裁24家中国企业，作为反制北京在南海进行军事化行动的手段。此外，对于美国认定涉及南海军事建设与活动的相关人士与直系亲属，美国国务院也宣布实施签证制裁，禁止他们入境美国。
美国此次制裁瞄准的是产品涉及协助北京在南海军事行动的公司，包括广州海格通讯集团有限公司以及一些中国交通建设公司关系企业，包括北京环佳通信、常州国光数据有限公司、中国电子科技集团、中国船舶集团、中交第二航务工程局、中交天津航道局、中交上海航道局等。
美国商务部部长罗斯在声明中重申，美国与中国的邻国、以及国际社会都谴责中国对南海声称主权，并且在该区域为军队建造人工岛，因此将24间企业加入制裁的实体清单。罗斯说，在中国挑衅地建造人工岛屿时，该实体清单所列出的24间企业扮演重要角色。
随后，美国国务院也发布声明，称中国从2013年起利用国营企业在南海争议地区开垦了超过3000英亩土地，动摇邻国的主权。声明中直指中国交通建设公司不但涉及南海工程，也在「一带一路」规划中扮演重要角色，而该公司本身涉及许多贪污、掠夺性的财务行为、环境破坏等。国务院宣布针对涉及南海军事建设的相关人士及其家属实施签证制裁，即日起不能进入美国。
美国曾派遣USS 威廉·P·罗伦斯号驱逐舰到南海巡航
中国在南海试射导弹
周三(8月26日)晚上，美国国防部官员匿名告诉路透社，中国发射了四枚长程导弹到海南岛与南沙群岛之间的南海海域。《南华早报》周三晚间引述接近中国军方的匿名信息来源称，中国军队当天上午在南中国海海域发射两枚中程导弹，作为对于美国的警告。
据称，两枚导弹中的一枚是东风26B型，从中国西北部的青海省发射，另一枚是东风21D型，发射地点是东部的浙江省。两枚导弹均射向海南岛东南方以及西沙群岛（亦称帕拉塞尔群岛）附近区域，正是上周五中方宣布的航行警告区域内。当时中国海南海事局发布消息称，2020年8月24日0时至8月29日24时，海南岛东南部海域将有军事训练活动，禁止驶入。
东风26导弹射程达到4000公里，可以用以攻击陆地及海上目标，而东风21型射程则为1800公里。在中国网络军事论坛上，这两款导弹都被称为具有很强的打击航母能力。另有中国媒体称，东风21D是世界首款性能成熟的反舰弹道导弹。
消息人士对《南华早报》透露，此次试射导弹视为展现中国有能力阻止其他势力介入南中国海地区。“这是中国对美国军机和战舰日益频繁进入南中国海区域的回应。中国不希望周边国家误会北京的目的。”
过去，美国指控北京在南海进行军事化活动，威胁到其他亚洲邻国。美国船舰不时在南海巡航，呼吁北京遵守国际条约。近日南海主权争议加剧: 菲律宾防长在23日抨击中国所称的「九段线」纯属捏造。越南也在26日谴责中国在南海有争议水域进行军演侵犯了越南主权，并指责北京方面的举动使制定南海行为准则的谈判复杂化。
张慈/杨威廉 (综合报导)
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中国南海“微整形”工程 效果清晰可见
接近完工
2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。
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岛上设施
这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。
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赤瓜礁
中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。
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军事基地？
从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。
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飞速建设
南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。
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防空塔
根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。
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如何造岛
扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。
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“沙土长城”
中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。
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美国的担忧
华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。
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生态影响
菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。
作者: Gabriel Domínguez