反制佩洛西访台 中国禁止更多台湾食品进口

（德国之声中文网）中国海关总署动植物检疫司8月3日发布消息，以"去年以来，大陆海关多次从台湾地区输大陆柑橘类水果中检出检疫性有害生物--大洋臀纹粉蚧Planococcus minor，以及倍硫磷和乐果残留超标；今年6月，从台湾地区输大陆冰鲜白带鱼和冻竹荚鱼包装上检出新冠病毒核酸阳性"为由，宣布"决定自2022年8月3日起暂停台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆"。

周三当天，中国商务部网站发布消息称，"根据相关法律规定，决定暂停天然砂对台湾地区出口。相关措施自2022年8月3日起实施。"

天然砂一般用于生产混凝土和沥青，台湾进口的大部分沙子和砾石来自中国。

策纬咨询公司（Trivium China）的农业分析师Even Pay说，这些举措是 "北京的常见模式 "。 她补充说，预计未来几天会有更多的农业和食品贸易受到影响。

她向法新社表示："当外交或贸易关系紧张时，中国的监管机构通常会采取极其严格的方式来遵守规定......寻找任何可以用来实行贸易禁令的问题"。

官方数据显示，中国是台湾最大的贸易伙伴和出口市场，2021年的双边贸易额同比增长26%，达到3280亿美元。

据台湾"中时新闻网"报道，台湾去年生鲜的"其他柑橘类"共外销2886吨，其中有2483吨运往大陆，占比高达86%，"白带鱼，生鲜或冷藏"去年外销9146吨，全数都运往大陆，占比百分百，至于"冷冻竹筴鱼"去年外销4226吨，其中2161吨送往大陆，占比约50%。

对水产、蜂蜜以及茶叶影响大

在佩洛西8月2日抵达台湾访问的前一天，中国大陆海关总署于8月1日晚间，宣布暂停台湾100多家食品进口，并称这是依大陆海关总署248号《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》，限制未完成更新注册的台湾厂商产品输往大陆。台湾中央社8月2日对此报道说，"美国众议院议长裴洛西计画访台，中国疑似拿台湾食品开刀。根据中国海关总署官网资料，台湾企业于58项食品类别的3200笔登记中，目前共有2066笔被列为「暂停进口」，比例近65%，其中包括郭元益、裕珍馨、乖乖、义美、佳德、广达香、天和生物、葡萄王生技等多家知名厂商。"

中国宣布8月4日到7日在环绕台湾本岛的6个海域和空域进行军演

台湾"农委会"2日称，岛内农产品受创比较严重的包括水产、蜂蜜以及茶叶。大陆媒体称，总共有将近200间台湾食品公司"因违反相关规定"而被限制进口。

除以上贸易方面的暂停进出口措施外，针对佩洛西访问台湾，中国还宣布8月4日到7日在环绕台湾本岛的6个海域和空域进行军演，并组织实弹射击。而佩洛西则将于8月3日结束对台湾访问行程，下午搭专机离台前往日韩继续亚洲之行。

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