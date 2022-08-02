 反制佩洛西访台 中国禁止更多台湾食品进口 | 经济纵横 | DW | 03.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

反制佩洛西访台 中国禁止更多台湾食品进口

本周三（8月3日），中国大陆海关总署发布暂停“台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆的通知”，中国商务部也宣布从即日起暂停天然砂对台湾出口。此前，中国还宣布暂停台湾100多家食品进口。

Taiwan droht, China in neuem Streit um Obst vor die WTO zu bringen

台湾去年生鲜的"其他柑橘类"外销2886吨，其中有86%运往大陆

（德国之声中文网）中国海关总署动植物检疫司8月3日发布消息，以"去年以来，大陆海关多次从台湾地区输大陆柑橘类水果中检出检疫性有害生物--大洋臀纹粉蚧Planococcus minor，以及倍硫磷和乐果残留超标；今年6月，从台湾地区输大陆冰鲜白带鱼和冻竹荚鱼包装上检出新冠病毒核酸阳性"为由，宣布"决定自2022年8月3日起暂停台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆"。

周三当天，中国商务部网站发布消息称，"根据相关法律规定，决定暂停天然砂对台湾地区出口。相关措施自2022年8月3日起实施。"

天然砂一般用于生产混凝土和沥青，台湾进口的大部分沙子和砾石来自中国。

策纬咨询公司（Trivium China）的农业分析师Even Pay说，这些举措是 "北京的常见模式 "。  她补充说，预计未来几天会有更多的农业和食品贸易受到影响。

她向法新社表示："当外交或贸易关系紧张时，中国的监管机构通常会采取极其严格的方式来遵守规定......寻找任何可以用来实行贸易禁令的问题"。

官方数据显示，中国是台湾最大的贸易伙伴和出口市场，2021年的双边贸易额同比增长26%，达到3280亿美元。

据台湾"中时新闻网"报道，台湾去年生鲜的"其他柑橘类"共外销2886吨，其中有2483吨运往大陆，占比高达86%，"白带鱼，生鲜或冷藏"去年外销9146吨，全数都运往大陆，占比百分百，至于"冷冻竹筴鱼"去年外销4226吨，其中2161吨送往大陆，占比约50%。

对水产、蜂蜜以及茶叶影响大

在佩洛西8月2日抵达台湾访问的前一天，中国大陆海关总署于8月1日晚间，宣布暂停台湾100多家食品进口，并称这是依大陆海关总署248号《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》，限制未完成更新注册的台湾厂商产品输往大陆。台湾中央社8月2日对此报道说，"美国众议院议长裴洛西计画访台，中国疑似拿台湾食品开刀。根据中国海关总署官网资料，台湾企业于58项食品类别的3200笔登记中，目前共有2066笔被列为「暂停进口」，比例近65%，其中包括郭元益、裕珍馨、乖乖、义美、佳德、广达香、天和生物、葡萄王生技等多家知名厂商。"

Reaktionen auf Pelosi Taiwan Besuch

中国宣布8月4日到7日在环绕台湾本岛的6个海域和空域进行军演

台湾"农委会"2日称，岛内农产品受创比较严重的包括水产、蜂蜜以及茶叶。大陆媒体称，总共有将近200间台湾食品公司"因违反相关规定"而被限制进口。

除以上贸易方面的暂停进出口措施外，针对佩洛西访问台湾，中国还宣布8月4日到7日在环绕台湾本岛的6个海域和空域进行军演，并组织实弹射击。而佩洛西则将于8月3日结束对台湾访问行程，下午搭专机离台前往日韩继续亚洲之行。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

中國宣布台灣周邊軍演 台國防部：形同海空封锁

佩洛西不顧北京強烈反對抵台，中國隨即宣布將在台灣周邊6個海域進行實彈軍演。台灣國防部指，中國企圖威脅重要港口與都會區域，「嚴重侵害領海領土主權，違反《聯合國海洋公約》」。德國之聲訪問多名專家，請他們分析台海現況。  

中国暂停进口台湾石斑鱼 台：考虑向WTO申诉

中国海关总署宣布由于验出禁用药，将从6月13日开始暂停台湾石斑鱼进口。台湾农委会对此强调，中国做法不符合国际惯例，不排除向WTO申诉。台湾总统蔡英文批评北京此举「伤害两岸关系」。  

即時更新：佩洛西見蔡英文 北京召美大使強烈抗議

佩洛西在總統府與蔡英文會晤，她稱「我們不會背棄對台灣的承諾」。北京急召美國駐中大使表達強烈抗議，並再宣布進出口禁令。  

相关内容

02.08.2022, Malaysia, Kuala Lumpur: Nancy Pelosi (r), Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, geht bei einem Treffen mit Azhar Azizan Harun, Sprecher des malaysischen Parlaments, im Parlamentsgebäude. Vor dem Hintergrund der Spannungen mit China wegen eines möglichen Taiwan-Besuchs setzt Nancy Pelosi ihre Asienreise fort. Offen blieb weiterhin, ob sie trotz Warnungen aus China auch nach Taiwan reisen würde. Nach Angaben aus dem Parlament in Taipeh wird die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses heute in der demokratischen Inselrepublik erwartet. Foto: Fathin Suhaira Abd Rahim/BERNAMA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

佩洛西访台 中国网民这么说 02.08.2022

美国众议院议长佩洛西是否会在本周二到访台湾引起外界的高度关注，这也成了中国网民的热议话题。有人高呼“统一中国”之时，也有人反对诉诸武力。至于北京对佩洛西赴台可能采取什么样的反制措施，民众也议论纷纷。

In this photo released by the Taiwan Presidential Office, U.S. House Speaker Nancy Pelosi, left, and Taiwanese President President Tsai Ing-wen wave during a meeting in Taipei, Taiwan, Wednesday, Aug. 3, 2022. U.S. House Speaker Nancy Pelosi, meeting top officials in Taiwan despite warnings from China, said Wednesday that she and other congressional leaders in a visiting delegation are showing they will not abandon their commitment to the self-governing island. (Taiwan Presidential Office via AP)

即時更新：佩洛西見蔡英文 北京召美大使強烈抗議 03.08.2022

佩洛西在總統府與蔡英文會晤，她稱「我們不會背棄對台灣的承諾」。北京急召美國駐中大使表達強烈抗議，並再宣布進出口禁令。

21.7.2022, Washington, USA, FILE - Speaker of the House Nancy Pelosi, D-Calif., talks with reporters at the Capitol in Washington on July 21, 2022. U.S. President Joe Biden is planning to speak with his Chinese counterpart Xi Jinping for the first time in four months, with a wide range of bilateral and international issues on the table. But a potential visit to Taiwan by Pelosi is looming over the conversation set for Thursday, July 28, with China warning of a severe response if she travels to the self-governing island democracy Beijing claims as its own territory. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)

墙外文摘：佩洛西访台，开创世界新局面？ 31.07.2022

有评论认为，几乎可以确定，佩洛西众议长即将访问台湾，世界也将出现一个新局面。另有评论认为，此时并非中美两国摊牌的好时机，佩洛西应该推迟任何访台计划。

广告
Kalifornien: Feuerwehrauto auf dem California Highway 96 vor dem McKinney-Feuer im Klamath National Forest

美国加州野火烧不尽

森林大火仍在美国加利福尼亚州肆虐。继以红杉树著名的优胜美地（ Yosemite ）国家公园后，该州北部与俄勒冈州接壤地区也岌岌可危。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  