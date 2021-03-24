反制中国《海警法》 美台签海巡备忘录

(德国之声中文网) 美国拜登政府与台湾周四 (3月25日)签署备忘录，成立海巡工作小组来协调双边政策。根据美国在台协会发布的声明，这份备忘录由美国在台协会执行理事蓝莺（Ingrid Larson）与驻美国台北经济文化代表处代表萧美琴签署。

到场见证的有国务院东亚及太平洋事务局代理助卿金成（Sung Kim）及美国海岸防卫队国际事务主任卡塔尔多 (Ann Castiglione-Cataldo)。

声明中提到，这个海巡工作小组是一个「新平台」，由美国在台协会和美国台北经济文化代表处指派美国海岸防卫队及台湾海巡署，增进沟通、建立合作关系、并分享资讯。

双方也会在保护海洋资源、减少「非法、未报告及不受规范」之渔业行为，并参与海上联合搜救及海洋环境污染应变活动等领域合作。

萧美琴办公室也确认了这项消息，并表示希望通过新的海巡工作小组「建立双方更强大的伙伴关系，共同为自由开放的印太地区做出更大的贡献」。

中国1月份通过了一项法律，首次明确允许其海岸警卫队向外国船只开火，引起了地区和华盛顿的担忧。但中国立场依旧强硬。

美台合作升级

路透社指出，这次美台签署备忘录代表美国新政府已经采取行动，向台湾保证对其承诺坚若磐石。

根据路透社，在中国渔船和挖沙船不断侵犯台湾控制水域下，台湾正在升级其海岸军事设备，加强新舰艇的配备，让它们可以在战争时被征召入海军服役。

而美国虽然和大多数国家一样，与台湾没有正式的外交关系，但仍是台湾最重要的国际支持者和武器供应商。

台湾行政院长苏贞昌26日也表示，中国用《海警法》让周边国家「非常震撼」。他表示这种片面武力也对周边国家产生紧张压力。

他说:「基于共同理念，台美一起从各方面协力，盼能维持区域和平稳定。」

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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