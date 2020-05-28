《反分裂国家法》实施15年 北京称不放弃武统

（德国之声中文网）据路透社报道，本周五（5月29日）， 中国《反分裂国家法》实施15周年座谈会在北京人民大会堂举行。2005年，中国开始实施《反分裂国家法》。该法为解放军在台湾在做出实质性台独举措时对台采取武力阻止国家分裂提供了法律基础。

中央军委联合参谋部参谋长李作成在座谈会上表示：" 有文事者，必有武备，解决台湾问题必须用两手，两种方式都不能排除，不承诺放弃使用武力，保留採取一切必要措施的选项，就是要稳控台海局势，防止两岸关系偏离和平发展轨道 。"他还表示， "人民军队有决心、有信心、有能力，战胜一切分裂势力，打败一切来犯之敌，坚决捍卫国家主权和领土完整，一定不辱使命、不负历史"。

据路透社报道，李作成是解放军将领中为数不多的具有战斗经验的高级指挥官之一。他曾经参加过1979年的中越战争。

中共中央政治局排名第三位的常委、全国人大常委会委员长栗战书在会上强调，"'和平统一、一国两制'是实现国家统一的最佳方式。坚持一个中国原则，是实现祖国和平统一的基础。我们愿意为和平统一创造广阔空间，但我们绝不为各种形式的台独分裂活动留下任何空间"。

国台办主任刘结一也在会上表示，解决台湾问题，是关系国家主权和领土完整的国之大事，"不是地方当局能够碰触"，更不是任何分裂势力能够阻挠的。他重申，中共不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。

台湾国防部长严德发周五在立法院回应北京《反分裂国家法》实施15周年座谈会的消息表示，"中共的谈话体现出一直不放弃武力犯台，也是一直以来的政策，且中共今年年初至今，已实施8次具有针对性的军事威吓活动，台海局势因此日益严峻，但国军针对情势上的变化皆有掌握，目前并无异状"。他说："针对这些情势的掌握，国军都很小心、谨慎掌握，我们会做好各方面的应处，透过情监侦、情势跟征候，目前状况没有异常、特殊，我们国军会坚守国土主权、民主自由、全力以赴，我们会做最坏的打算，做最好的准备。 "

一周前人大开幕当天，中国国务院总理李克强在做政府工作报告时，涉台部分未见"九二共识"、"一个中国"、"和平统一"等字眼，一度引发台湾岛内对中共对台立场和政策是否发生重大变化的讨论。

台湾联合新闻网报道称，人大闭幕当天表决通过的政府工作报告在第20页第2段第1行补充了" 坚持一个中国原则，在九二共识基础上推动两岸关系和平发展"的词句。

李克强在人大会后的新闻记者会上回应台湾问题时也表示，他在政府工作报告中已经说了，"我们对台的大政方针是一贯的，也是世人共知的。一个中国原则、九二共识都要坚持，同时要坚决反对台独"。

台湾陆委会当晚表示，"中共再次重申其片面的对台政策主张，台湾人民长期以来已坚定拒绝对岸提出的'一中原则'与'一国两制'，北京当局必须面对事实"。

今年1月台湾总统大选结束后，连任成功的蔡英文在接受英国BBC采访时被问及是否宣布台湾独立的问题，她回答说，"我们不需要宣告自己是一个独立国家，我们已经是一个独立的国家，我们叫自己中华民国（台湾）" 。

路透社报道称，中国人大通过涉港决议后，"港版国安法"立法正式上路，台湾社会对中国大陆的负面情绪也随之进一步加重。

昨天（5月28日）台湾总统蔡英文在其脸书专页上写道：" 针对中国绕过香港立法机构，强行通过'香港版国安法'立法的决议，切实压缩香港言论自由和司法独立，今天立法院也进行了相关的讨论，朝野立委都有共识，要对北京立法提出谴责。…… 随着中国突破'50年不变'的承诺，香港的情势恶化，也对区域的和平稳定造成冲击。台湾有责任与国际民主阵营的伙伴们携手合作，持续撑香港，撑港人，我们不会坐视民主，自由，人权在香港倒退。 "

在此之前一天，台湾外长吴钊燮在接受美国FOX新闻台采访时被问及中国是否会在这段时间对香港或台湾采取军事行动。吴钊燮回答说，中国政府曾承诺在香港实行"一国两制"，香港制度50年不变，如今却企图完全接管香港行政部门，"我们也担心中国可能对台采取军事行动"。

他还补充说：" 我们当然不希望中国认为台湾很脆弱，可用军事手段迅速攻下台湾，所以我们试图在外交上瞄准美国与全球各国支持，同时努力增强防卫能力，从而吓阻中国。 "

但随后，台湾外交部发言人欧江安在记者会上澄清指出，吴钊燮是指当中国政府在国内面临危机时，最好的方式是对外寻找代罪羔羊，而"台湾很容易成为中国的代罪羔羊"。她说媒体的解读是"扩张解释、断章取义"。

不过，去年9月， 《纽约时报》专栏作家纪思道（Nicholas Donabet Kristof）发表的"台湾可能是美中战争导火线"一文中指出，"台湾外交部长吴钊燮曾证实国军正针对大陆制定'防御和进攻计划' ，且有高级官员提到，报复手段包括'空袭福建省'"。但此后台湾国防部出面驳斥《纽约时报》的这篇报道内容不实。