反击美国 中国公布对数十家美企出口管制

中国商务部将多家美国公司列入出口管制名单以及不可靠实体清单，以回应美国此前对中国的制裁以及对台出售武器。此外，中国还预计进一步收紧锂电池相关技术的出口。

（德国之声中文网）中国商务部周四（1月2日）表示，为了 “维护国家安全和利益”，中方决定将28家美国实体列入出口管制名单。该份公告指出，即日起禁止向名单上的美国实体出口“两用物项”，正在开展的相关出口活动应当立即停止。若特殊情况下确需出口，则出口经营者应当向商务部提出申请。

根据中国政府去年10月颁布的《两用物项出口管制条例》，两用物项指的是兼具民事与军事用途，或者有助于提升军事潜力的货物、技术和服务，包括相关的技术资料等数据。

名单上的美国企业多涉及国防工业，包括通用动力公司（General Dynamics）、波音防务（Boeing Defense, Space & Security）、洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin）和雷神导弹与防务公司（Raytheon Missiles & Defense）等。

涉台军售企业被列入“不可靠清单”

此外，洛克希德·马丁、雷神导弹以及通用动力信息技术等10家美国企业还在同一天被中国商务部列入“不可靠实体清单”。商务部公告称，这些公司涉及“参与对台湾地区军售”。被点名的企业禁止从事与中国有关的进出口活动且禁止在中国境内新增投资；其高级管理人员禁止入境中国；取消或不批准上述企业高级管理人员在中国境内工作许可、停留或者居留资格。

中国商务部公布的这些新规定被视为对美国制裁中国企业的反击。近几年，美国政府以国家安全和企业利益为由，推出了一系列针对中国科技企业的制裁措施，禁止向中国出口先进半导体芯片与制造技术、设备等。自俄乌战争以来，也以涉俄、涉及中国军方为由将多家中国公司列入贸易限制名单。

或收紧电池和关键矿产技术出口

而根据中国商务部关于《中国禁止出口限制出口技术目录》调整公开征求意见的通知，该部建议对一些用于制造电池组件和处理关键矿产“锂”和“镓”的技术实施出口限制。

征求意见反馈至2月1日截止，目前暂无该建议的明确生效日期，但如果实施，将影响到关键矿产以及其加工技术的获取，而中国在这些领域处于全球主导地位。

英国电池原材料咨询公司Benchmark Mineral Intelligence分析师Adam Webb表示，这能让中国拥有对全球70%锂金属的控制权。他指出，此举可以确保中国国内电池供应链的锂加工品供应，并且“根据所施加的出口限制程度，可能会对希望使用中国技术生产锂化学品的西方制造商构成挑战。”

不过路透社也提到，若中国届时真的收紧电池和关键矿产技术出口，也可能导致中国电池制造商如宁德时代、国轩高科和亿纬锂能的海外扩张计划受到影响。

这些措施宣布的时间，正值特朗普二度就任美国总统之际。外界预料他在任内会对其他国家，尤其是中国，征收高额关税及采取多种贸易限制措施。

欧洲如何打破中国对稀土的垄断？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

#中美关系

（路透社）

© 2025年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。