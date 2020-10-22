反击华盛顿限制 北京要求六美媒申报

(德国之声中文网) 中国外交部周一 (10月26日)宣布，要求驻中国的6家美国媒体7天内申报境内所有工作人员、财务、经营、所拥有不动产信息等书面材料。

这6家媒体分别是美国广播公司（ABC）、洛杉矶时报、明尼苏达公共电台、美国国家事务出版公司、新闻周刊、美国专题新闻社等6家美国媒体驻中国的分社

北京表示，这是回应华盛顿在10月21日将6家中国媒体增列为外国使团的行动。

中国外交部发言人赵立坚说:「中方上述措施完全是对美方无理打压中国媒体驻美机构被迫进行的必要对等反制，完全是正当合理防卫。」

美增列6家中媒为外国使团

美国国务卿蓬佩奥10月21日宣布，美国国务院将再把6间在美国营运的中国媒体列为外国使团。他强调，此举是为了应对中国共产党在美国境内做的宣传。

这6家被美国政府列为外国使团的中国媒体包含《一财全球》丶《解放日报》丶《新民晚报》丶《中国社会科学报》丶《北京周报》和《经济日报》。

蓬佩奥说：「这些媒体机构基本上是由一个外国政府所拥有与掌控。我们并没有限制这些媒体机构在美国能发表什麽样的内容，我们只是希望美国人民与资讯的消费者能区分自由媒体与中国共产党宣传机构所发布的新闻。这两者不是一样的东西。」

中美媒体冲突

今年2月18日，美国国务院将总共将5间中国媒体公司列为外国使团。美国要求被列为外国使团的媒体机构与美国国务院共享他们的员工名册与名下的不动产清单。隔日3名《华尔街日报》驻北京记者就遭到驱逐。

今年3月3日，美国国务院再宣布，被标注为外国使团的5间中国官媒在美国境内工作的员工人数将受到限制，从160人减为100人。为了回应美国的作法，中国在今年3月17日驱逐了《华尔街日报》丶《纽约时报》与《华盛顿邮报》年底前记者证到期的美籍记者，规定他们往後不能到中国丶香港与澳门进行记者工作。

到了5月8日，美国又限制中国籍记者签证停留期为90天。美方称，新规基于签证「互惠」原则。中国警告将采取反制措施。同日，在中国进行新闻报导24年的《纽约时报》澳籍记者储百亮因无法延期记者证，被迫离开中国。

截至目前为止，已有15家中国媒体被列为外国使团，除了最新的一批名单，还包括新华通讯社、中国环球电视网（CGTN）、中国国际广播电台（CRI）、《中国日报》发行公司、《人民日报》发行商美国海天发展公司、中央电视台（CCTV）、中国新闻社、《人民日报》以及《环球时报》

邹宗翰/杨威廉/张慈 (路透社、法新社等)

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