 反击北京制裁 中国驻英大使禁入英国国会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.09.2021

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时政风云

反击北京制裁 中国驻英大使禁入英国国会

中国驻英国大使郑泽光原订15日赴英国国会发表演说，但英国议长却拒绝让郑泽光进入英国议会大厦，中国的回应为何？

England, London: Houses of Parliament

DW.COM

英国情报首长13日警告该国人民，应该像对待恐怖主义一样看待来自中国与俄罗斯的间谍威胁。同日，中国驻英大使则重申中国不是英国的对手，称双方应扩大合作。

日本与英国防长20日在东京的联合记者会中表示，英国航母打击群9月将到日本港口进行联合军演。此外，英国也宣布将常态部署2艘军舰在印太地区。

拥有英国国民海外护照（BNO）的香港人可以通过签证计划赴英国生活，5年后申请永久居留权，再住一年后可入籍英国。英国媒体披露，该计划被中国间谍利用，企图通过申请BNO入境英国，究竟是怎么回事?

（德国之声中文网）中国新任驻英国大使郑泽光原应邀15日在英国议会下院参加由「跨党派中国小组」组织的招待会，但被告知，在中国解除对多名英国议员的制裁前，英国议会将不欢迎他前往议会大厦访问。

英国议会下议院议长霍伊尔（Sir Lindsay Hoyle）和上院议长麦克法尔（Lord McFall）两人双双做出禁止中国大使进入英国国会的裁决，该决定是在多名议员抗议之後所作出。

霍伊尔指出，中国大使郑泽光进入议会是 「不恰当的」，因为中国制裁了七名批评北京人权记录的英国议员。他进一步指出，若北京取消对议员的制裁，当然就不会有这类争议；中国大使仍能与议员会晤，但不能在国会。

「一种侮辱」

对此，被中国制裁的英国议员们纷纷对议长的禁令表示欢迎，并称允许郑泽光进入议会大楼是「一种侮辱」。

保守党前党魁邓肯史密斯（施志安， Iain Duncan Smith）表示感谢两名议长的决定，指英国国会是保护言论自由和人民自由的地方，让受制裁的议员容忍中国大使进入国会，是不能接受的事。

今年3月，中国对5名英国议员实施制裁，并指控他们「恶意传播谎言和虚假讯息」，中国的制裁被认为是对英国宣布制裁中国在新疆侵犯人员官员的回应。

中国谴责

中国驻英国大使馆则谴责此举动，称这将损害两国利益。并称英国议会不顾中英两国人民根本利益和国际礼仪，以禁止中国大使应邀赴议会参加活动作为报复，这一做法是完全错误的，也是注定要失败的，「我们奉劝英国议会一些人收起这套政治把戏，否则只能是搬起石头砸自己的脚」。

郑泽光今年6月接替刘晓明的职务担任驻英大使，法新社分析称，刘晓明是「战狼外交官」之一，因在社交媒体上常用煽动性语言，攻击英国批评中国政策的人士而闻名。

「跨党派中国小组」主席丶保守党籍下议院议员葛兰姆（Richard Graham）曾表示，希望郑泽光能采取「比他的前任更细微的方式来履行他的职责」。他并对霍伊尔的决定表示遗憾，并表示该小组将做出新的安排，听取大使的意见。

（美联社丶法新社等）

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