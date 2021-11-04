 反击中国胁迫 欧盟支持台湾、立陶宛 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.10.2021

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时政风云

反击中国胁迫 欧盟支持台湾、立陶宛

欧洲议会将在20日表决欧盟首份针对台湾的立场文件书，内容列出多项利台政策，欧盟副主席维斯塔格抨击中国对台湾与立陶宛的威胁，并称将通过「相关措施」反击中国对成员国的经济胁迫。

Margrethe Vestager und Valdis Dombrovski

欧盟副主席维斯塔格在欧洲议会上支持立陶宛与台湾，称欧盟需对「试图恐吓与台湾理念相近的伙伴的企图作出回应」。

DW.COM

波兰总理莫拉维茨基措辞严厉。他指责欧盟是在“要挟”波兰。欧盟委员会主席冯·德莱恩看法截然相反，她宣布，将对波兰实施制裁。

台湾外交部长吴钊燮20日在记者会中宣布，台湾确定将在立陶宛首都维尔纽斯设立「驻立陶宛台湾代表处」。立陶宛经济部长本月初曾向德国之声透露，立陶宛将於9月或10月开设在台办事处。

立陶宛经济部长接受德国之声专访时透露，预计最快今年秋天会在台湾开立办事处。专家分析，立陶宛近来一连串友台的举动符合该政府以民主自由核心价值为主的外交政策，并在亚洲拓展外交多样性。

（德国之声中文网）欧洲议会周一（10月19日）在法国史特拉斯堡举行全体会议，并在会议中针对将在20日发布的「欧盟–台湾政治关係与合作」报告进行辩论。欧洲联盟副主席维斯塔格（Margrethe Vestager）说，中国军机扰台危及欧洲利益，欧盟须加强与台湾的合作、确保台湾民主自由，并表示希望台湾成为欧洲芯片法案的重要伙伴。

「欧盟–台湾政治关係与合作」报告是欧洲议会第一份专门针对台湾所发布的立场文件。这份报告向欧盟委员会和成员国提出了一系列与台湾合作的建议，包括推动将位于台湾的欧洲经贸办事处更名为「欧盟驻台湾办事处」、支持台湾以观察员身分全面参与国际组织、将台湾纳入欧盟印太战略以及展开欧盟台湾双边投资协定（BIA）影响评估及范畴界定等。

该报告获欧洲议会最大党派「欧洲人民党党团」 （EPP）的支持。但是值得注意的是，该报告将不具法律约束力。

9月28日，欧盟外交及安全政策代表博雷尔（Josep Borrell）曾向中国外交部长王毅表示，台湾是理念相近的重要经济伙伴，欧盟及其成员国有兴趣与台湾发展合作，但「不会承认其国家地位」。维斯塔格也说，希望在欧盟的一个中国政策下进一步与台湾接触。

然而，欧盟的对台北的支持正逐渐提升。维斯塔格在会议上说：「我们已经看到中国的飞机多次越过中间线，侵入台湾的防空识别区。这些武力展示可能对欧洲安全和繁荣产生直接影响。」

维斯塔格称，欧盟将深化与台湾的贸易和投资关係，并希望加强跟台湾在被称为「新石油」的半导体等战略领域上的合作。同时，欧盟也将继续支持台湾建立于民主、法治、人权、开放社会和市场经济之上的治理体系、加强欧台交流，例如透过在台北举办的欧洲投资论坛吸引台湾投资者。

欧盟反击中国施压立陶宛

与此同时，欧盟也向与台湾加强双边关係的立陶宛表示强力支持。「立陶宛和所有发现自己因做出中国认为具有攻击性的决策而受胁迫的成员国需要我们的支持与声援，」维斯塔格在议会上说，「欧盟将继续对这些威胁进行反击，并采取适当的措施进行应对。」

Litauen | Aušrinė Armonaitė

立陶宛经济部长阿尔莫内特(Aušrinė Armonaitė)7月时受德国之声专访时表示，将在台湾设立办事处，且不担心中国制裁。

立陶宛近来与台湾关係升温，不仅向台湾捐赠疫苗，更宣布将在首都维尔纽斯设立「台湾代表处」。对此，北京于8月采取行动，阻止中国货运列车前往立陶宛、召回中国驻立大使，并要求立陶宛驻华大使离开中国。

对此，欧洲议会目前正在准备的一份「反胁迫文书」的草案，预计将在12月出台。它将授权欧盟对经济胁迫行为进行反击。然而，维斯塔格没有详细说明布鲁塞尔将采取什么样的措施来支持维尔纽斯。

「欧盟必须向中国的武断行为以及试图恐吓与台湾理念相近的伙伴的企图做出回应，」维斯塔格说。

（综合报导）

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