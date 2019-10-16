 反修例风波「元凶」拟赴台自首 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.10.2019

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时政风云

反修例风波「元凶」拟赴台自首

一石激起千重浪的台湾杀人案，传出消息疑凶愿意由香港回到台湾自首，希望缓和「反送中」風波。只是经过连月来的风风雨雨，这一步似乎已难以平息震盪，香港本週末将再迎来大游行。

Taiwan | solidarische Proteste mit Hong Kong in Taipeh (picture-alliance/AP Photo/Chiang Ying-Ying)

（德国之声中文网）去年在台湾发生的一宗杀人案触发香港政府修订《逃犯条例》，继而掀起史无前例的大型示威运动。杀人案的疑凶陈同佳因为洗黑钱罪正在香港服刑，预计下週三（10月23日）刑满出狱。

香港星岛日报报导，有牧师劝服陈同佳在出狱后到台湾自首，但他希望不会被台湾法院判处死刑。香港圣公会教省秘书长管浩鸣向香港电台证实，他曾经到狱中探望陈同佳，对方表示愿意为自己做的事负责。管浩鸣早前曾经表明支持修订《逃犯条例》，他说已为陈同佳安排台湾律师，陈也准备好面对长的刑期。

去年二月，当时19岁和陈同佳与怀有身孕的女友潘晓颖到台北旅游，期间二人发生争执，陈同佳涉嫌把女友杀死并弃尸后潜逃返港。由于港台之间没有签订引渡协议，港府无法把他移交至案发地台湾受审。港警去年三月以谋杀罪拘捕他，他向警方承认杀人，但当局只能以处理赃物的洗黑钱罪提告，最终法庭判处29个月监禁。港府遂于今年二月提出修订《逃犯条例》，但引渡范围扩展至中国内地，引爆连串反抗运动。

星岛日报的消息人士引述陈同佳称，他在监狱中对修例事件引发的轩然大波感到内疚，希望自首可以缓和风波。他对女死者的父母表示最大歉意，希望对方原谅。港媒指他获释后会先留港与家人相聚及办手续，随后再前赴台湾。

Hongkong Anti-Regierungsproteste (Reuters/A. Perawongmetha)

民阵计划10月20日举办九龙区大游行，反对《禁蒙面法》、要求独立调查及重组警队，但是遭警方反對。

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刑满倒数台港如何接招？

中央社报导，台湾法务部週四（10月17日）呼吁港府秉持追诉杀人犯罪的执法立场，在陈同佳刑满释放之前，积极续押追诉。台湾将在「对等、尊严及互惠基础上」，迅速提供此案在台相关证据，使港方得以充分掌握台港两地全案事证，依法追究刑责。

经过几个月的大型示威，特首林郑月娥最终同意撤回《逃犯条例》修订，但是至今没有提出任何替代方案处理此宗杀人案。各界一直有不同的提议，例如赋予香港法庭域外法权审理案件、以行政指令单次移交疑犯等。

台湾法务部表示，陈同佳及被害人都是香港居民，据其了解香港检警机关已掌握诸多未提供台方的在港证据，怀疑陈可能是在香港预谋犯案，所以香港并非完全没有管辖权。

香港警方回應稱，香港實行普通法法制，移交證據的要求相當高，強調「現在可以做的事已經全部做盡」。警方又說，延長關押是法庭的權力，而且犯人在出獄後已是自由身，警方沒有什麼可以做。

Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz | Jimmy Sham, Aktivist (Getty Images/AFP/A. Wallace)

在民陣大游行舉行前四天，召集人岑子杰被人以铁鎚袭击重伤，这是他在反修例运动以来第二次遇袭。

民阵週日大游行遭反对

另一方面，民阵计划本週日（10月20日）在九龙区举办大游行，反对《禁蒙面法》、要求独立调查及重组警队。在游行前四天，民阵召集人岑子杰更加被人以铁鎚袭击重伤，这是他在反修例运动以来第二次遇袭。

香港警方在週五（10月18日）发出反对通知书，原因是游行地点十分接近「容易受冲突或暴力事件影响的高风险建筑物」，包括警署和港铁站。警方在文件中指出「基于近日社会的不稳气氛」，有理由相信部分参与者偏离路线进行破坏行为，威胁他人安全。

民阵召开记者会回应，指出这条游行路线早有先例，警方在开会时也认同此路线对公共安全的影响最小，但最后仍然予以否决。民阵副召集人陈皓桓质疑警方打压和平集会，他说：「现在民调显示大部分市民认同要重组警队，民意是需要透过集会表达出来，当警方是抗议的对象但禁止游行，只是『斩脚趾避沙虫』迴避问题。」

他批评警方连月来屡屡禁止游行，剥削基本法保障的集会自由，只会迫使示威诉诸暴力。民陣將於週六進行上訴。

观看视频 04:55

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