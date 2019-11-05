反修例抗争：夹在中间的在港“大陆人”

（德国之声中文网）11月初漫步在香港的城市大学校园内，热闹的行政大楼上，许多香港的大学生在午间组织自己的活动。记者造访的当时，校园正在举行学生代表会的改选，许多学生意气风发地自我介绍外，还与路过的学生发传单拉票。

而在校园穿堂一隅的一面连侬墙上，整齐划一地贴着许多抗议标语，不外乎是「光复香港、时代革命」与「林郑下台」、「反共产党」等激烈文字。连侬墙下依旧有学生守护，旁边放着手脚遭破坏的民主女神像，一位22岁的大学生跟记者说，这是之前被中国学生破坏的结果。

自从香港爆发反逃犯条例修订的抗争后，至今已经过了5个月，但是许多香港学生与市民依旧每天上街表达抗议。而居住在香港为数众多的中国大陆人，成为一种相对尴尬的存在。

该城市大学学生说：「之前有中国学生来贴自己的标语支持共产党，跟香港学生爆发冲突」。该学生也坦言，平常上课时候，中国留学生与香港留学生自成一群，分开活动，大家也都不交流，在反修例风波爆发后，更加明显。

爱国爱港"小粉红"

一位来自中国内地、就读香港浸会大学的王姓女同学，则对记者批评香港的学生与年轻人出来反抗是「无脑而且愚蠢的」，她表示她所认识的同校中国学生「99%都是非常愤怒与无奈，在反蒙面法公布前，内地生的恐惧都达到顶点，甚至有人一放暑假就赶去西九龙车站买票赶回家乡」。

记者问女同学，大部分中国学生对反修例抗议是持什么看法时，她则表示「负面看法居多」。对于能否理解香港人的愤怒从何而来？她则称没有完全了解，只是觉得他们的极端行为，破坏公共秩序是很可笑的。

浸会大学也有不少抗议标语与连侬墙，王同学坦言每次经过都会不舒服，也没去想他们抗议的目的。她也曾想跟香港同学讨论抗议事件，但「他们都是黄丝，口吻让人很不舒服，甚至想扇巴掌」，最后索性不再聊。

中国网路圈在2010年中期起，兴起名为「小粉红」的名词，意指思想与行为都偏向中国共产党的国族认同，呈现一种新的民族主义倾向。

这样的行为也同样感染到现在的中国「90后」，特别是1995年后出生的中国人，认为任何抗议行为，都是阻挠中国的发展。在香港爆发抗议后，许多中国新一辈年轻人纷纷在加拿大、澳洲或英国等组织声援爱国活动，吸引不少目光。在先前的中国国庆上，不少在香港念书的中国学生也组织国歌合唱。

仍有陆人愿意了解

相较于「小粉红」对于爱国的热诚，一位在香港职业数年的30岁中国律师W先生则跟记者说：「我从以前香港占中时期开始就知道他们想追求什么，反修例也是，基本上就是香港公民不信任中国的司法体系」。

他跟记者表示，在他生活圈的中国朋友，三分之二虽然不能理解，但还是三分之一的人可以理解并知道香港抗议的背景何来。他称，许久在香港工作的中国人，特别是法律界都能够知道香港人的法律处境。他认为中国大陆当初也没特别想强推逃犯条例，但是香港政府当时态度坚决，后来造成一发不可收拾。

W先生感叹，不同于之前「一地两检」还有点民生考量，逃犯条例修订就是真正的政治敏感，不懂香港政府当初为何要强推「说白了大家都知道大陆乱抓人、司法不公的太多了，香港人一定知道这点」。

抗议到后来，香港政府再推「反蒙面法」后，W先生也说：「反蒙面法立法本质是没问题，但是香港抗议不是蒙不蒙面可以解决，就算立法还是无法有效执法，抗议背后是更深层的不信任问题」。

不过对热血拥护党国的「小粉红」，曾留学欧美的W先生不太持赞同看法：「我们那个年代出国的还比较理性，是非分辨清楚。这一代中国年轻人意识形态很重，中国就是对的，外国就是错的」，就算他们出了国，感觉跟没出国一样，整天过着微信、百度等「锁在外国」的日子。

林郑错失缓和良机

相比过去的抗议情势，W先生说：「现在这边大陆人都是有点麻木了，就周一到周五工作日上班，周末在某些特殊时间或抗议地点，就避开不要参与，不要跟他们对立」。王姓女同学则称，以前一度出门上街不太敢说普通话，现在气氛缓和了些，也可以正常说普通话。

W先生先前在中环附近金融区上班时也碰到抗议，并吸到警察丢下的催泪瓦斯。当时许多抗议的面具人士拿着纸巾与水来替他擦拭，让他印象深刻。他认为没有人甘愿这样一直跟政府闹，香港政府应该拿出调停的勇气，他也认为香港人呼吁成立独立调查委员会是政府应该做的。

就他跟中国法律界与传媒界打听，中国只是希望香港能稳定做好生意，别添乱就好。毕竟中国国内很多其他问题，香港金融地位与独特性未来几十年来也很难被上海、深圳取代，他担忧的是香港政府不断跟北京中央政府求援，那就很麻烦。 「大陆的思维就是那套，我只要稳定，所以我要镇压」，他说。

W先生补充，林郑月娥可惜的是，在最能下政治判断的时候冷面拒绝了香港人，最后让香港人的情绪集体爆发，变成无法挽救的大规模抗议。等到出来撤回条例时，他看到林郑脸色难看，丝毫没有悔意，应该还是不认为自己做错什么决定。

他苦笑说，香港毕竟是西方制度社会，这种制度下被丢鸡蛋、被骂几句「又能怎样？」，都是社会一部分，但林郑的姿态，大概会让抗议持续延烧，「也许最后就被中央技术处理掉了」。来香港多年，已经历经两次抗议，许多在港大陆人，持续在爱国爱港与理解香港人思维中过着冲突的每一天。