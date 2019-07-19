反修例危机危机：香港公务员开始发声

（德国之声中文网）7月28日，网络出现一份署名"爱护香港的政府新闻处新闻主任"的公开信，批评港府施政不力、警察过度执法。这封公开信"促请当权者展示应有的承担及诚意，化解目前社会冲突，确实执行问责制，要求需要为事件负责的官员下台，并立即回应市民五大诉求。"

公开信写道："我们是政府新闻处的新闻主任。我们明白社会期望新闻处能够保持政治中立，然而当前香港局势已没有选择中立的余地，保持中立和沉默等同支持施压者，向恶势力低头。"

公开信强调，公务员的服务对象是民众，而不是一小撮政府高层。"在目前政治危机下，盲目支持政府施政、维护特首面子，不但完全无助解决问题，更加是妄顾广大市民福祉，违背公仆宗旨。"

公开信最后写道："我们都是身处高墙的鸡蛋，在鸡蛋和高墙之间，我们除了永远站在鸡蛋那边，更加希望可以成为保护鸡蛋的高墙。我们相信，只有暴政，没有暴徒。愿事件可以尽快平息，社会回复平静，香港人享有免于恐惧的自由。"

周一，中国官媒《中国日报》发表的一篇评论显示北京当局对香港局势越来越感到不安。这篇社评称："香港发生的一切早已不再是现实或想象中不满的折射。它同发生在中东和北非的颜色革命已经具有同样的色彩，即当地反政府分子勾结外部势力，利用现代通讯技术，散播谣言、不信任和恐惧。"

事实上，一周前的元朗事件发生后，对政府危机处理提出公开批评的公务员已经越来越多。截至上周四，有来自44个政府部门的284名公务员联署一封公开信，声称作为公务员，他们有责任"向政府反映民众的不满和诉求。"公开信敦促政府尽快回应民众诉求，否则不排除罢工的可能性。此前，由一批行政主任联署的公开信，也得到大约500名行政主任的响应。《明报》称，联署人数已相当于政府行政主任总数的10%。

上周五，香港政务司司长政务司司长张建宗就"7·21元朗事件"中，警方处理手法"与市民期望有落差"表示道歉，并将打人者形容为"暴徒"。媒体注意到，这位港府高官的表态同政府一贯立场有明显差异，而在特区政府官员序列中，张建宗是排序仅次于林郑月娥的第二高官。

香港中文大学政治学者蔡子强接受德国之声采访时表示，公务员放弃政治中立，公开批评政府，是林郑月娥政府面临的又一项挑战。他说："面对当前危机，政府已经束手无策。示威者同警方的对抗也会愈演愈烈。此外，历来在政治上保持中立的香港公务员也开始公开表达对政府的不满。有鉴于此，林郑月娥及其政府班子面临着极大的挑战。我不认为，短期内，政府能够找到解决危机的有效方法。"

另据香港媒体报道，部分公务员计划在本周五举行集会，并已于今天向有关当局提交了申请。劳工处顾姓员工对《明报》表示, 他是以个人身分、而非代表部门或其职级发言，表示不少公务员均在网上表达对反修例的声音，"公务员除了是公务员，另一身分亦是香港人，脱下证件、制服，与一般市民并无分别，都是关心香港社会、对局势感到焦虑"。