反修例中枪青年等4人被捕 国安处指“涉嫌暴动”

（德国之声中文网）据港媒香港电台报道，曾志健涉暴动罪在7月14日提堂还押候讯。曾志健曾在2019年10月1日的荃湾区示威冲突中被警员开枪击中，他当时还是一名高中生。他这次被捕是涉嫌暴动及袭警罪。同时被捕的还有另外3人。

报道称，港警国安处表示，周三（7月13日）在西贡拘捕4名“涉及暴动等罪行、但弃保潜逃的青年”。案件于周四提堂，但押后至9月13日再讯，曾志健需要还押。国安处也提到了被捕人士近两年匿藏的经历。

据“香港01” 报道，2019年反修例事件中4名被通緝的男子包括中槍的曾志健、馮清華、王愷銘及黃姓少年。4人在周三凌晨擬到西貢碼頭乘快艇前往台灣，但在北潭涌巴士總站被警方拘捕。此外，警方还拘捕了一名涉嫌協助藏匿、協助犯罪的34歲男貨倉管理員。

报道称，警方國安處高級警司李桂華表示，4人的窩藏地點包括荃灣一個工廈單位，環境惡劣，沒有窗戶，4人有接近一年時間沒有外出，但期间有人到場向他們派發食物。有關人士為逃避追查，會不時轉移匿藏地點，“並以不人道的手法，將4人放入紙箱內並封好，如貨物搬运到另一個窩身地點，……4人更不斷被苛索偷渡費，一共支付約40多萬元，但最終未能成事。而聲稱為4人安排離港的人士，卻已前往外國，但相關人士仍要求4人拍片講述慘況，以此眾籌生活費，但款項卻未有落到4人手上”。

李桂華指4人落網時，頭髮披肩，身體消瘦憔悴。同时表示，國安處現正調查該集團是否仍有餘黨在香港運作，以及調查集團眾籌所得的款項去向，和有否涉及其他罪行。

据路透社报道，4人的年龄在16至24岁之间。他们在被抓获时携带着台币、多张电话卡等物品。

香港2019年爆发了延续数月的“反送中”抗议活动。据路透社报道，人权团体和活动人士称，警方逮捕了超过1万名示威活动的相关人士，迄今有超过1000人入狱。西方政府批评香港和北京当局镇压异议人士。但中国当局表示，其执法行动已经恢复了这个金融中心的稳定。

（路透社等）

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