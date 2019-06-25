反伊朗联盟：哪些国家会响应？

（德国之声中文网）一个反伊朗联盟，--不仅涵盖海湾国家，而且还延伸至亚州和欧洲，--这是美国国务卿彭佩奥的新计划。出访沙特和阿联酋前夕，他强调， 这一联盟应准备好，"将恐怖主义的全球最大资助者顶回去"。彭佩奥没有说明，其中是否也包括某种军事举动。

他称伊朗当局是一个"暴政和腐败网络"，人们"将继续实施外交孤立及最大经济施压战役，直到伊朗同意签署更全面的核协议"。

然而，哪些国家会参与这一战役？

沙特阿拉伯

这个王国是美国打造敌视伊朗联盟的首要候选国。因为，沙特和伊朗互为死敌。德黑兰视自己是什叶派的保护人，沙特则和大多数阿拉伯国家一样属于逊尼派。两国均将扩展各自在中东地区主导权的要求与由来已久的宗教冲突紧密相连。为此目的，利雅德和德黑兰已在从事代理人战争，例如在也门。据沙特官方通讯社报道，在彭佩奥来访时，王储萨勒曼便声称，他的国家在打击"伊朗的敌对活动"和恐怖行为的斗争中，与美国肩并肩。

美国国务卿蓬佩奥与沙特王储萨勒曼

阿联酋

阿拉伯联合酋长国也是美国在阿拉伯世界的亲密盟友。不过，与沙特不同，阿联酋强调政治解决伊朗冲突。该国外交事务国务大臣推文道，海湾地区的紧张局势必须通过共同对话及谈判来缓解，为此，必须倾听地区的声音。阿布扎比王储、由此也是阿联酋实际统治者的阿勒纳哈扬（Scheich Mohammed bin Said Al Nahjan） 在迄今有关伊朗的言论中也持比沙特王储萨勒曼更谨慎的态度。他强调，作为伊朗的邻国，军事冲突意味着对阿联酋的威胁。

以色列

如同诸多阿拉伯国家，以色列也视伊朗为地区最大威胁。直至1979年伊朗发生伊斯兰革命，在抵御包围着它们的阿拉伯世界的问题上，两国曾是盟友。但此后，伊朗当局视以色列"复国主义政权"为死敌，并且，不承认它是合法国家。以色列则带着最大的忧虑注视着伊朗的核计划和对外扩大强权的努力。两国之间的冲突目前主要体现于叙利亚境内的代理人战争，德黑兰支持阿萨德政权。

与此相对，美国数十年来是以色列最大的外交政治盟友，而自特朗普任总统以来，两国更出现越走越近的趋势。因此，非常可能，以色列会参与对抗德黑兰领导层的联盟。

英国

中东以外国家，英国可能是会考虑参与拟议中的这一反伊朗国际联盟的唯一国家。虽然在美国单方退出伊朗核协议后，英国与俄中法德诸国坚持不放弃这一协议，但另一方面，英国新近也和美国及沙特一样，指控德黑兰策划了阿曼海湾油轮攻击事件。伦敦并在另一份与美国、沙特、阿联酋共同发表的声明中，要求伊朗"放弃威胁地区稳定的其它行为"。英美间有着特殊外交关系。历史上，例如在两次世界大战中，两国惯常结成联盟；在2003年伊拉克战争中，英国也力助美国，而其它欧洲国家则诟病对伊动武缺乏国际法意义上的合法性、所谓伊拉克构成威胁的证据不足，因而拒绝提供支持。

英国是唯一可能的西方盟友

得到更多国家支持的机会渺茫

除上述国家外，没有迹象显示，会有其它国家对加入反伊朗联盟感兴趣，--不论是出于政治原因，还是出于经济考虑。比如，中国同作为供油方的德黑兰关系良好。鉴于这一事实，不会有哪个非洲国家敢于出面反对伊朗、由此与在非洲有重大影响力的中国敌对。

在欧洲，美国也难以成功动员那里的国家站出来反对伊朗。法德等国新近反而表达了对特朗普伊朗政策的不满，并在美国退出的情况下，仍做出努力，避开美方的制裁、拯救伊朗核协议。美国所希冀的那种规模的反伊联盟不太可能形成。不过，为更接近其目标，美国还会拧紧何种经济的和安全政策的螺栓，有待观察。