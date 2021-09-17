反「人权说教」 北京唇枪舌剑回应

(德国之声中文网) 中国驻日内瓦大使馆代表陈旭周一(9月27日)在联合国人权理事会上发表演说，德新社报道，他称批评中国人权者是恐怖分子，并指控美国犯有反人类罪。

美国和其他国家的代表此前曾指责中国镇压新疆维吾尔穆斯林少数民族，并批评北京镇压香港的民主抗议活动等等。但中国外交官反驳，事实恰恰相反，新疆和香港的人民正有尊严地享受着安全和美好的生活。

陈旭还说，美国的批评是卑鄙的，并把出现在人权理事会的非政府组织的代表描述为暴力恐怖分子和分裂分子。他在提到过去几个世纪里美洲原住民所遭受的待遇时表示：「美国犯下的种族灭绝罪和反人类罪简直罄竹难书。」

据他说，在阿富汗至少有10万人死亡，这也是美国的责任。他强调：「美国居然还有脸谈人权，真是不可思议。」

联合国在9月13日到10月8日举行人权理事会第48届常会，面对外界指控北京在新疆与香港等议题上的人权问题，北京不只强烈反击，还鼎力支持「观点相近的国家」，反复敦促要「少数西方国家尊重其他国家发展道路」。

中国常驻联合国日内瓦代表陈旭大使一边挺委内瑞拉问题、白俄罗斯政府，说「人权不应被用来实现政治目的」，一边又代表俄罗斯、古巴、斯里兰卡、伊朗、塔吉克斯坦、埃塞俄比亚、津巴布韦等20余个「观点相近国家」国家做共同发言，「呼吁在人权领域促进公平正义」。

「在联合国勒紧NGO的脖子」

根据《外交政策》，中国政府不止把剑靶锁定西方政府，对不合北京之意的非政府组织 (NGO)也展开全面封杀。

报道提到，一个主张维护济州岛步道的韩国NGO被中国指称「在其网站上使用台湾省的正确术语」，在联合国非政府组织委员会的联合国咨商地位申请上受阻。同样被挡下的还有青年领袖和妇女创业等组织，理由都是因为北京认为他们必须对西藏、台湾或中国声称的任何其他领土采取明确立场。

虽然联合国没有类似的规定，但《外交政策》提到，在北京的强力阻挠下，一些组织，如世界瑜伽协会，就修改网站以讨好北京，以推进咨商地位申请，类似方法是在台湾后面加上中国或干脆删除台湾。其他组织，如美国外交政策全国委员会，已经因此完全放弃获得咨商地位。

(德新社、外交政策)

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