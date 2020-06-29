 反中情绪蔓延 印度禁59个中国app | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.06.2020

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时政风云

反中情绪蔓延 印度禁59个中国app

中印两个相邻的核武国家发生喜马拉雅山边界流血冲突的两周后，除了边境情势持续紧张，两国关系也一路直下，印度从官方到民间抵制中国的声浪更如海啸般扑来。

Unterstützer der indischen Regierung verbrennen Bilder von Chinas Päsident Xi Jinping (Reuters/A. Dave)

不久前，数百万印度人下载了 「删除中国应用」这款app。这是一款帮助用户检测和删除中国软件的手机应用，随后谷歌将该app从Play Store应用程序商店上撤下。

(德国之声中文网) 印度周一(6月29日)出于国家安全和隐私方面的考量，禁止民众使用59个中国手机app，包括非常流行的TikTok和微信。

印度信息技术部在一份声明中说:「这些应用程式的有关活动......损害了印度的主权和完整性，印度的国防、国家安全和公共秩序......印度政府已决定禁止使用某些应用程序......。这是为了确保印度网络空间的安全和主权而采取的针对性举措。」

声明称，此举是在该部门收到数起指控用户数据被盗和侵犯用户隐私的投诉后所采取的措施。但目前还不清楚该禁令何时生效。

大部份被禁的中国app在印度都相当受欢迎，包括ByteDance旗下的视频分享应用TikTok和Helo、文件分享应用SHAREit以及阿里巴巴旗下的UC浏览器和UC新闻，受影响用户总数超过5亿。

其他被禁名单上的应用还包括直播平台Bigo Live、电商平台Club Factory和Shein、微博和策略游戏列王的纷争(Clash of Kings)。

China App TikTok (picture-alliance/dpa/Da Qing)

据估计，印度约有1.2亿TikTok用户，使这个拥有13亿人口的南亚国家成为该应用的最大国际市场。

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日经亚洲评论近日发表文章称，印中在实控线地带发生的造成人员伤亡的冲突已经对双边贸易造成影响。印度政府正在考虑对中国企业和商品做出限制以及加征关税。文章分析认为，拒绝中国的投资，这可能为原本已显疲弱的印度经济雪上加霜。 (29.06.2020)

中印两国自两周前於边境爆发几十年来最严重的军事冲突以来，双边关系便呈现非常紧张的状态。上周末，数家媒体报导都指出，双方并无退一步求和的打算，反而互称因对方破坏协议，导致两国都必须加强边境军事部署来反制。 (29.06.2020)

中印军队6月15日在拉达克地区加勒万河谷发生致命冲突当天，中国解放军的五支民兵部队在拉萨亮相，其中包括登山爱好者和入伍教导搏击训练的格斗选手。在中印边界局势紧张的背景下，这一消息引起各界关注。 (28.06.2020)

有评论指出，中共外交部避谈中印冲突中方伤亡人数，源自不正常的维稳思维。同样的原因，导致中共军队感染新冠病毒的情况成为一个谜。 (28.06.2020)

中印边境发生严重流血冲突之后，虽然双方同意推动事态降温，但是有卫星图像显示，有争议地区出现新的施工活动。 (27.06.2020)

抵制中国呼声四起

中印日前的边境冲突事件在印度引起民愤，人们走上街头进行大规模的抗议。有人呼吁取缔中国企业。一个酒店工会上周则表示，他们不允许中国客人入住他们的酒店。

印度总理莫迪（Narendra Modi）政府的一位高级部长要求禁止中国食品，而一个著名的贸易联盟表示将抵制从中国进口的一系列商品。此外还有媒体报道称，中国托运的货物在印度主要港口被海关扣留。

为了应对反中情绪，在印度市场占有率超过30%的中国智能手机制造商小米公司近日致力宣传自己是一家符合印度政府 「印度制造 」口号的公司。

数据显示，中国手机在当地智能手机市场的市占率接近65%。

根据统计，这些中企向印度出口价值近600亿美元的商品。从玩具、化妆品、化妆品、手袋到家电、制药、汽车零部件和钢铁，中国向印度出口了3000多种产品。

中国投资者还向印度主要的初创企业投入了数百万美元，包括外送应用程式Zomato和支付应用Paytm。

而根据美国智库布鲁金斯 (Brookings)的数据，北京在印度的直接投资从2014年的16亿美元，到2017年飙升到至少80亿美元，而计划和当前的投资预计为260亿美元。

邹宗翰/张慈 (法新社、美联社)

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