反中情绪蔓延 印度禁59个中国app

(德国之声中文网) 印度周一(6月29日)出于国家安全和隐私方面的考量，禁止民众使用59个中国手机app，包括非常流行的TikTok和微信。

印度信息技术部在一份声明中说:「这些应用程式的有关活动......损害了印度的主权和完整性，印度的国防、国家安全和公共秩序......印度政府已决定禁止使用某些应用程序......。这是为了确保印度网络空间的安全和主权而采取的针对性举措。」

声明称，此举是在该部门收到数起指控用户数据被盗和侵犯用户隐私的投诉后所采取的措施。但目前还不清楚该禁令何时生效。

大部份被禁的中国app在印度都相当受欢迎，包括ByteDance旗下的视频分享应用TikTok和Helo、文件分享应用SHAREit以及阿里巴巴旗下的UC浏览器和UC新闻，受影响用户总数超过5亿。

其他被禁名单上的应用还包括直播平台Bigo Live、电商平台Club Factory和Shein、微博和策略游戏列王的纷争(Clash of Kings)。

抵制中国呼声四起

中印日前的边境冲突事件在印度引起民愤，人们走上街头进行大规模的抗议。有人呼吁取缔中国企业。一个酒店工会上周则表示，他们不允许中国客人入住他们的酒店。

印度总理莫迪（Narendra Modi）政府的一位高级部长要求禁止中国食品，而一个著名的贸易联盟表示将抵制从中国进口的一系列商品。此外还有媒体报道称，中国托运的货物在印度主要港口被海关扣留。

为了应对反中情绪，在印度市场占有率超过30%的中国智能手机制造商小米公司近日致力宣传自己是一家符合印度政府 「印度制造 」口号的公司。

数据显示，中国手机在当地智能手机市场的市占率接近65%。

根据统计，这些中企向印度出口价值近600亿美元的商品。从玩具、化妆品、化妆品、手袋到家电、制药、汽车零部件和钢铁，中国向印度出口了3000多种产品。

中国投资者还向印度主要的初创企业投入了数百万美元，包括外送应用程式Zomato和支付应用Paytm。

而根据美国智库布鲁金斯 (Brookings)的数据，北京在印度的直接投资从2014年的16亿美元，到2017年飙升到至少80亿美元，而计划和当前的投资预计为260亿美元。

邹宗翰/张慈 (法新社、美联社)