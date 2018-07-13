“双鹰”惹祸 瑞士国家队深陷危机

围绕两名队员在俄罗斯世界杯赛上做双鹰手势的争议在瑞士国家队牵连到越来越多的人。国家队主帅的位子现在也已摇摇欲坠。
（德国之声中文网）继德国国家足球队之后，瑞士国家队也因一场社会政治争论而身陷危机。曾入盟德国汉堡队的贝赫拉米（Valon Behrami，33岁)退出一天后，费尔南德斯 （Gelson Fernandes， 31岁）也宣布将离开这个跻身本届世界杯16强的球队。
费尔南德斯是现任德国足协杯冠军队-法兰克福队的球员。此前，瑞士国家队主教练比特科维奇（Vladimir Petkovic）曾表示，未来将放弃若干老将。主帅的这一宣布，加上这两名球员的退役消息，在瑞士引发一场大讨论。通俗大报《观察》（Blick）业已使用国家队"狼藉一片"这样的说法。
这一最新发展肇始于俄罗斯世界杯赛期间的一连串插曲：在对阵塞尔维亚赛事上，有科索沃-阿尔巴尼亚族血统的前德甲专业球员沙奎利（Profis Xherdan Shaqiri）和扎卡（Granit Xhaka）双双以"双鹰"手势欢呼自己的进球。双鹰乃阿尔巴尼亚国徽所用形式。国际足联判定这一手势属于遭禁的政治表态，两名球员均被课以8680欧元罚金。参与欢呼的瑞士队长利希特施泰纳（Stephan Lichtsteiner）亦被罚4340欧元。不过，事情远未就此告终。手势和欢呼在瑞士和国家队里引发激烈争议，贝赫拉米透露，相关事件"使我们分裂"，他在俄罗斯大赛的淘汰赛阶段感觉到了由此产生的"逆风"。
辞职而非开除
发生了世界杯赛上的相关事件后，瑞士足协内就取消球员的双重国籍问题展开讨论。足协秘书长米舍（Alex Miescher）提出了相关动议。尤其是主帅比特科维奇被指执教风格恶劣；他是否能继续留任，已成疑问。贝赫拉米明确表示，他决意离开是为免受遭比特科维奇开除之耻；他透露，彼特科维奇事先已电话告知不再计划与他共事。
目前在意大利甲级队乌迪内斯（Udinese Calcio）效力的贝赫拉米新近与瑞士滑雪女星古特（Lara Gut）共结连理。他称，将他逐出国家队是决策者的一种"体育政治" 决定，这些人"对足球一窍不通"。比特科维奇则表示，他的退出纯出于体育考量。
凝炼／苗子（体育新闻社）
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