“双鹰”惹祸 瑞士国家队深陷危机

（德国之声中文网）继德国国家足球队之后，瑞士国家队也因一场社会政治争论而身陷危机。曾入盟德国汉堡队的贝赫拉米（Valon Behrami，33岁)退出一天后，费尔南德斯 （Gelson Fernandes， 31岁）也宣布将离开这个跻身本届世界杯16强的球队。

费尔南德斯是现任德国足协杯冠军队-法兰克福队的球员。此前，瑞士国家队主教练比特科维奇（Vladimir Petkovic）曾表示，未来将放弃若干老将。主帅的这一宣布，加上这两名球员的退役消息，在瑞士引发一场大讨论。通俗大报《观察》（Blick）业已使用国家队"狼藉一片"这样的说法。

这一最新发展肇始于俄罗斯世界杯赛期间的一连串插曲：在对阵塞尔维亚赛事上，有科索沃-阿尔巴尼亚族血统的前德甲专业球员沙奎利（Profis Xherdan Shaqiri）和扎卡（Granit Xhaka）双双以"双鹰"手势欢呼自己的进球。双鹰乃阿尔巴尼亚国徽所用形式。国际足联判定这一手势属于遭禁的政治表态，两名球员均被课以8680欧元罚金。参与欢呼的瑞士队长利希特施泰纳（Stephan Lichtsteiner）亦被罚4340欧元。不过，事情远未就此告终。手势和欢呼在瑞士和国家队里引发激烈争议，贝赫拉米透露，相关事件"使我们分裂"，他在俄罗斯大赛的淘汰赛阶段感觉到了由此产生的"逆风"。

辞职而非开除

发生了世界杯赛上的相关事件后，瑞士足协内就取消球员的双重国籍问题展开讨论。足协秘书长米舍（Alex Miescher）提出了相关动议。尤其是主帅比特科维奇被指执教风格恶劣；他是否能继续留任，已成疑问。贝赫拉米明确表示，他决意离开是为免受遭比特科维奇开除之耻；他透露，彼特科维奇事先已电话告知不再计划与他共事。

目前在意大利甲级队乌迪内斯（Udinese Calcio）效力的贝赫拉米新近与瑞士滑雪女星古特（Lara Gut）共结连理。他称，将他逐出国家队是决策者的一种"体育政治" 决定，这些人"对足球一窍不通"。比特科维奇则表示，他的退出纯出于体育考量。

凝炼／苗子（体育新闻社）